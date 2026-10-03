HBO Max ogłasza weekend z thrillerami. 5 wstrząsających nowości
Październik! Na szczęście jesień postanowiła się nie śpieszyć, a nawet wycofać o kilka kroków - to był i wciąż jest słoneczny tydzień. Mimo tego wieczory chłodzą, a wówczas fajną alternatywą dla eskapad jest kanapa, kocyk i streaming (cóż, dla mnie na pewno, proszę nie oceniać). Jak co weekend dzielę się zatem najciekawszymi nowościami wypatrzonymi w HBO Max.
Pierwsza połowa października w HBO Max będzie obfitować w ciekawe premiery - jeśli chodzi o ofertę serwisu, najbliższe tygodnie zapowiadają się ciekawiej niż większość wakacji. Dziś zadebiutował nowy polski kryminał oryginalny, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Wygląda na to, że platforma Warnera w najbliższym czasie będzie stawiać głównie na mroczniejsze tony: thrillery i właśnie kryminały. Czeka nas doładowanie Finchera i Kubricka. A bliżej końca miesiąca - wiadomo - zrobi się strasznie.
Na razie skupmy się jednak na najbliższym weekendzie.
HBO Max - top nowości na weekend. Co obejrzeć?
The Social Network
Dramat biograficzny Davida Finchera opowiada o powstaniu Facebooka i konflikcie między Markiem Zuckerbergiem a ludźmi, którzy twierdzili, że przywłaszczył sobie ich pomysł. Fincher i Aaron Sorkin wykorzystali historię Zuckerberga, by opowiedzieć o ambicji, przyjaźni, pieniądzach i samotności. Świetne dialogi, znakomity montaż i chłodna, precyzyjna reżyseria sprawiają, że film niezmiennie pochłania. Warto sobie przypomnieć przed premierą „The Social Reckoning”.
Zodiak
Fincher po raz drugi. Mroczny thriller kryminalny oparty na prawdziwej historii polowania na seryjnego mordercę, który terroryzował Kalifornię pod koniec lat 60. i wysyłał do gazet szyfry oraz listy. Nigdy go nie schwytano. Film - zamiast skupiać się wyłącznie na zagadce tożsamości Zodiaka - pokazuje policyjną i medialną obsesję. Perspektywa medialna jest tu zresztą kluczowa.
Siedem
I po raz trzeci. Film nazywamy thrillerem idealnym. Opowieść o dwóch policjantach, którzy próbują schwytać seryjnego mordercę inscenizującego swoje zbrodnie według siedmiu grzechów głównych. Śledztwo szybko zamienia się w ponurą podróż przez najbardziej mroczne zakamarki ludzkiej natur. Jego największą siłą pozostaje duszna atmosfera i finał, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych w historii kina.
Lśnienie
Stanley Kubrick. Film grozy będący luźną adaptacją powieści Stephena Kinga, opowiada o pisarzu, który wraz z żoną i synem spędza zimę w odciętym od świata hotelu Overlook. Z czasem samotność, izolacja i zagadkowe incydenty zaczynają coraz mocniej wpływać na jego psychikę. Kubrick po mistrzowsku kreował grozę za pośrednictwem przestrzeni, ciszy, kompozycji kadrów i atmosfery niepokoju. Wciąż działa.
Oczy szeroko zamknięte
I znów Kubrick. Ten erotyczny dramat psychologiczny zaczyna się od małżeńskiego kryzysu. Nocna wędrówka po Nowym Jorku prowadzi portretowanego przez Toma Cruise’a mężczyznę w coraz bardziej dziwne, niepokojące miejsca - i w towarzystwo jeszcze bardziej niepokojących ludzi. Bohater eksploruje świat ukrytych pragnień, seksualności i, przede wszystkim, władzy. Obraz słynie ze swej onirycznej atmosfery oraz sposobu, w jaki Kubrick zaciera granicę między rzeczywistością, fantazją i obsesją.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).