HBO Max trafiło w punkt. Nowy serial idealny na czas mundialu

Spośród wielu sportowych tytułów w ostatnich latach, piłka nożna raczej zeszła na drugi, o ile nie trzeci plan. Nie licząc filmów dokumentalnych, to w zasadzie najgłośniejszym tytułem przenoszącym widzów do świata futbolu jest rzeczywiście "Ted Lasso", który w tym roku powróci z 4. sezonem. Zanim jednak to się wydarzy, HBO Max ma propozycję w postaci miniserialu, który powinien szczególnie trafić do angielskiej publiczności lub kibiców tego kraju, który obecnie walczy w fazie grupowej Mistrzostw Świata, rozgrywających się w USA, Meksyku i Kanadzie.

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Droga Anglio, podbij HBO Max. Piłkarski miniserial w ofercie serwisu

Akcja rozpoczyna się w 2016 roku. Wówczas, trener reprezentacji Anglii w piłkę nożną, Sam Allardyce, traci swoje stanowisko. Na jego miejsce zostaje zatrudniony Gareth Southgate (Joseph Fiennes), dotychczas pełniący funkcję selekcjonera młodzieżowej kadry. Nowy trener, mimo objęcia stanowiska, czuje na plecach swoje demony - wiele lat temu, gdy grał dla Synów Albionu, zmarnował karnego, przez co Anglicy odpadli z EURO 1996. Southgate musi otworzyć umysł, zmierzyć się z tym, co go dręczy, a w konsekwencji - przekuć to na poprawę gry reprezentacji Anglii i jej sukcesy.

Co ciekawe, "Droga Anglio" jest oparte nie tylko na losach prawdziwych postaci z reprezentacji Anglii, ale przede wszystkim - na sztuce teatralnej o tej samej nazwie, która została pierwszy raz wystawiona w 2023 roku. To skończyło się m.in. nagrodami Laurence Olivier Awards - w tym dla aktora wcielającego się w Harry'ego Kane'a - Willa Close'a. Za miniserial odpowiadają również te same twarze - scenarzysta i autor sztuki zarazem, James Graham, oraz reżyser, Rupert Goold. Brytyjska publiczność mogła oglądać tę produkcję w maju na BBC, a polscy odbiorcy - od 17 czerwca w HBO Max.

Na poziomie formy mamy do czynienia z bardzo skromnym metrażem - to zaledwie cztery odcinki, których metraż wynosi godzinę i 1 minutę. Oprócz opowiadania o popularnych postaciach uprawiających jeszcze bardziej popularny sport, "Droga Anglio" stawia w dużym stopniu nacisk na inne zagadnienia - takie jak presja, kondycja psychiczna, pojęcie męskości. Jednym z wątków historii jest m.in. zatrudnienie psycholożki, której praca zachęca piłkarzy do stawiania czoła swoim lękom, słabościom, pozwala się na nie otworzyć.

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To bardzo cenne spojrzenie - zwłaszcza w dobie niezwykłej popularności futbolu na całym świecie. Spora część światowej widowni widzi w piłkarzach symbole, ikony, obiekty westchnień, autorytety. Kocha ich, albo nienawidzi. Jakkolwiek patetycznie to nie zabrzmi - piłkarze to również ludzie, którzy z różnych przyczyn robią to co robią i nie zwalnia to ich z ryzyka problemów natury psychicznej, z możliwości bycia kruchym, podatnym na słabości, człowiekiem. Najważniejsze, by nauczyć się otwarcie stawić im czoło.

Główną rolę Garetha Southgate'a w "Droga Anglio" gra Joseph Fiennes, aktor znany z takich tytułów jak "Zakochany Szekspir", "Opowieść podręcznej", czy "Młody Sherlock". W obsadzie miniserialu znajdują się także m.in. Jodie Whittaker (wcielająca się w Pippę Grange, psycholożkę), Ben Chapman (Luke Shaw), Daniel Ryan (Steve Holland), Lewis Shepherd (Dele Alli), Will Antenbring (Harry Kane), Francis Lovehall (Raheem Sterling), Bobby Schofield (Wayne Rooney).

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.