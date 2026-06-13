Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Kopalnia nowości

HBO Max jest serwisem, który ma podobnie silną sekcją serialową, co filmową. Spośród tej pierwszej grupy najchętniej oglądanymi tytułami są niezastąpione "Stamtąd", "Euforia", po której kurz wciąż nie opadł, wysoko są też "Miniaturowa żona" i "Półbrat". Wśród filmów też nie brakuje mocarzy: nasza publiczność patriotycznie wywindowała na szczyt rankingu oglądalności "Prawdziwy ból", a tuż za filmem Jessego Eisenberga sytuują się "Abigail" i "Nasienie świętej figi". Co tym razem platforma przygotowała dla swoich subskrybentów na weekendowy odpoczynek? Sprawdzamy.

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HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

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Proud, odc. 1

Lata emisji: 2026-

2026- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Karol Klementewicz

Karol Klementewicz Obsada: Ignacy Liss, Joanna Kulig, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska

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Nowa polska produkcja, nagrodzona za granicą, wylądowała w HBO Max. Serial opowiada historię Filipa (Ignacy Liss) - młodego geja, który czerpie ze swojego życia. Pracuje jako model - jest piękny, młody, arogancki, czuje że świat należy do niego i nic go nie zatrzyma. Ten maraton zostaje jednak przerwany, gdy dojdzie do rodzinnej tragedii. Wówczas Filip będzie musiał przewartościować swoje dotychczasowe życie, stawić czoła opiece nad dzieckiem, zmierzyć się z własnymi słabościami i spróbować nie zatracić samego siebie.

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W HBO Max od 12 czerwca.

King's Man: Pierwsza misja

Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 131 minut

131 minut Reżyseria: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Obsada: Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Rhys Ifans, Matthew Goode, Gemma Arterton

Moim skromnym zdaniem, najlepsza część serii (przepraszam Colina Firtha i Tarona Egertona!). Mamy tu do czynienia z prequelem filmów z wspomnianymi bohaterami, rozgrywającym się we wczesnym XX wieku. Głównym bohaterem jest Orlando (Fiennes), książę Oksfordu i założyciel prywatnej siatki szpiegowskiej, której celem jest ochrona Wielkiej Brytanii przed zbliżającą się wojną. Z czasem, wraz ze swoim synem Conradem (Dickinson) łączą siły i trafiają w sam środek szeroko zakrojonego spisku.

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W HBO Max od 12 czerwca.

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Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 104 minuty

104 minuty Reżyseria: Danny i Michael Philippou

Danny i Michael Philippou Obsada: Sally Hawkins, Sora Wong, Billy Barratt, Jonah Wren Phillips

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Andy (Barratt) i Piper (Wong) są przybranym, dobrze dogadującym się rodzeństwem. On - chłopak z trudną przeszłością, ona - mająca problemy z widzeniem. Po nagłej śmierci ojca obok trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną ekscentryczką, ale im dalej w las, tym Andy nabiera coraz większych podejrzeń, że Laura kryje jakieś mroczne sekrety. Podejrzenia się zagęszczają, gdy okazuje się, że w domu mieszka jeszcze jeden chłopiec - małomówny Oliver (Phillips).

W HBO Max od 12 czerwca.

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Nocna suka

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 99 minut

99 minut Reżyseria: Marielle Heller

Marielle Heller Obsada: Amy Adams, Scoot McNairy, Alreigh Snowden, Zoe Chao

Główna bohaterka (Adams) jest matką, która zamieniła swoje dotychczasowe życie artystki na rzecz przesiadywania głównie w domu. Bardzo kocha swoje dziecko, ale po urodzeniu coraz bardziej zaczyna się czuć pozbawiona sprawczości i własnej wartości. Zabijana przez rutynę, irytację i frustrację z czasem zaczyna się dziwnie zachowywać. To doprowadza ją do przekonania, że zamienia się w psa.

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W HBO Max od 13 czerwca.

Pan Popper i jego pingwiny

Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyseria: Mark Waters

Mark Waters Obsada: Jim Carrey, Carla Gugino, Philip Baker Hall, David Krumholtz

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Film z cyklu "przyjemna rozrywka do luźnego obejrzenia z dzieciakami czegoś familijnego". Tytułowy bohater (Carrey) to majętny agent nieruchomości, rozwodnik z dwójką dzieci, żyjący w luksusowych warunkach. Jego życie się zmienia, gdy pewnego dnia dostaje paczkę z Antarktyki. Jej zawartością jest pingwin, a niedługo później Popperowi zostaną przysłane kolejne. Skonfundowany bohater z czasem nawiązuje ze zwierzętami przyjaźń, przez co uświadamia sobie, jak ważna jest rodzina.

W HBO Max od 13 czerwca.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.