Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Kopalnia nowości
HBO Max w ten weekend zdecydowanie ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o świeże tytuły w ofercie. Sprawdzamy, co platforma ma do zaoferowania.
HBO Max jest serwisem, który ma podobnie silną sekcją serialową, co filmową. Spośród tej pierwszej grupy najchętniej oglądanymi tytułami są niezastąpione "Stamtąd", "Euforia", po której kurz wciąż nie opadł, wysoko są też "Miniaturowa żona" i "Półbrat". Wśród filmów też nie brakuje mocarzy: nasza publiczność patriotycznie wywindowała na szczyt rankingu oglądalności "Prawdziwy ból", a tuż za filmem Jessego Eisenberga sytuują się "Abigail" i "Nasienie świętej figi". Co tym razem platforma przygotowała dla swoich subskrybentów na weekendowy odpoczynek? Sprawdzamy.
HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 tytułów
Proud, odc. 1
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Karol Klementewicz
- Obsada: Ignacy Liss, Joanna Kulig, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska
Nowa polska produkcja, nagrodzona za granicą, wylądowała w HBO Max. Serial opowiada historię Filipa (Ignacy Liss) - młodego geja, który czerpie ze swojego życia. Pracuje jako model - jest piękny, młody, arogancki, czuje że świat należy do niego i nic go nie zatrzyma. Ten maraton zostaje jednak przerwany, gdy dojdzie do rodzinnej tragedii. Wówczas Filip będzie musiał przewartościować swoje dotychczasowe życie, stawić czoła opiece nad dzieckiem, zmierzyć się z własnymi słabościami i spróbować nie zatracić samego siebie.
W HBO Max od 12 czerwca.
King's Man: Pierwsza misja
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 131 minut
- Reżyseria: Matthew Vaughn
- Obsada: Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Rhys Ifans, Matthew Goode, Gemma Arterton
Moim skromnym zdaniem, najlepsza część serii (przepraszam Colina Firtha i Tarona Egertona!). Mamy tu do czynienia z prequelem filmów z wspomnianymi bohaterami, rozgrywającym się we wczesnym XX wieku. Głównym bohaterem jest Orlando (Fiennes), książę Oksfordu i założyciel prywatnej siatki szpiegowskiej, której celem jest ochrona Wielkiej Brytanii przed zbliżającą się wojną. Z czasem, wraz ze swoim synem Conradem (Dickinson) łączą siły i trafiają w sam środek szeroko zakrojonego spisku.
W HBO Max od 12 czerwca.
Oddaj ją
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyseria: Danny i Michael Philippou
- Obsada: Sally Hawkins, Sora Wong, Billy Barratt, Jonah Wren Phillips
Andy (Barratt) i Piper (Wong) są przybranym, dobrze dogadującym się rodzeństwem. On - chłopak z trudną przeszłością, ona - mająca problemy z widzeniem. Po nagłej śmierci ojca obok trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną ekscentryczką, ale im dalej w las, tym Andy nabiera coraz większych podejrzeń, że Laura kryje jakieś mroczne sekrety. Podejrzenia się zagęszczają, gdy okazuje się, że w domu mieszka jeszcze jeden chłopiec - małomówny Oliver (Phillips).
W HBO Max od 12 czerwca.
Nocna suka
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyseria: Marielle Heller
- Obsada: Amy Adams, Scoot McNairy, Alreigh Snowden, Zoe Chao
Główna bohaterka (Adams) jest matką, która zamieniła swoje dotychczasowe życie artystki na rzecz przesiadywania głównie w domu. Bardzo kocha swoje dziecko, ale po urodzeniu coraz bardziej zaczyna się czuć pozbawiona sprawczości i własnej wartości. Zabijana przez rutynę, irytację i frustrację z czasem zaczyna się dziwnie zachowywać. To doprowadza ją do przekonania, że zamienia się w psa.
W HBO Max od 13 czerwca.
Pan Popper i jego pingwiny
- Rok produkcji: 2011
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyseria: Mark Waters
- Obsada: Jim Carrey, Carla Gugino, Philip Baker Hall, David Krumholtz
Film z cyklu "przyjemna rozrywka do luźnego obejrzenia z dzieciakami czegoś familijnego". Tytułowy bohater (Carrey) to majętny agent nieruchomości, rozwodnik z dwójką dzieci, żyjący w luksusowych warunkach. Jego życie się zmienia, gdy pewnego dnia dostaje paczkę z Antarktyki. Jej zawartością jest pingwin, a niedługo później Popperowi zostaną przysłane kolejne. Skonfundowany bohater z czasem nawiązuje ze zwierzętami przyjaźń, przez co uświadamia sobie, jak ważna jest rodzina.
W HBO Max od 13 czerwca.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.