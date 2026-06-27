Nowości HBO Max na weekend. Ależ premiery

Na HBO Max zrobił się niemały tłok. Wśród seriali mamy walkę o miano najchętniej oglądanego między "Stamtąd" (którego 4. sezon zbliża się do finału) i "Rodem Smoka" (który właśnie powrócił z kolejnym sezonem). Jeśli chodzi o filmy, tu najwięcej do powiedzenia mają reprezentanci spektakularnego kina - brutalny "Sisu: Droga do zemsty" i komediowy "Kaskader", zaś po piętach drepcze im mocny horror "Oddaj ją". Sprawdzamy, które tytuły, możliwe do oglądania na platformie od tego weekendu, mogą najmocniej zamieszać w statystykach oglądalności.

REKLAMA

HBO Max: nowości na weekend. TOP 6 filmów

REKLAMA

Agentka

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Paul Feig

Obsada: Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude Law

REKLAMA

Gwiazdorsko obsadzona komedia na czele z jedną najbardziej rozpoznawalnych aktorek komediowych poprzedniej dekady, Melissą McCarthy. Gra ona Susan Cooper - skromną, niedocenianą analityczką CIA. W trakcie jednej z misji jej partner, Bradley (Law) zostaje zdekonspirowany, podobnie jak jego następca, Rick Ford (Statham). Susan widzi w tej sytuacji swoją szansę i zgłasza się jako ochotnik, by rozpracować grupę handlarzy bronią i zapobiec wielkiemu, światowemu kryzysowi.

REKLAMA

Od 25 czerwca w serwisie.

Złoto

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Anthony Hayes

Obsada: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter

Film, z którym raczej mało kto łączyłby Zaca Efrona, a zwłaszcza "tego dawnego". Aktor wciela się tu w jednego z dwóch mężczyzn, którzy w trakcie podróży przez pustynię natrafiają na grudę złota. Po opracowaniu planu jego wydostania jeden wyrusza po sprzęt konieczny do wydobycia, zaś drugi - zostaje sam, by czuwać i pilnować cennego znaleziska. Z czasem zaczyna się jego walka o przetrwanie oraz poczucie, że został pozostawiony sam na pastwę losu.

REKLAMA

Od 25 czerwca w serwisie.

REKLAMA

Zapach kobiety

Rok produkcji: 1992

Czas trwania: 157 minut

Reżyser: Martin Brest

Obsada: Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn, Gabrielle Anwar, Philip Seymour Hoffman

REKLAMA

Filmowy klasyk lat 90., dzięki któremu Al Pacino otrzymał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Charlie (O'Donnell) to uczeń prestiżowej szkoły w New Hampshire, który postanawia podjąć dorywczą pracę. Tym samym zostaje opiekunem starego, niewidomego, emerytowanego pułkownika Franka Slade'a (Pacino). Mężczyźnie daleko do sympatycznych, jednak z czasem obaj poznają się lepiej. Były wojskowy planuje odbyć ostatnią podróż, żyć pełnią życia, by finalnie popełnić samobójstwo. Rodząca się między oboma bohaterami przyjaźń zaczyna komplikować owe plany.

Od 25 czerwca w serwisie.

REKLAMA

Stoker

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Park Chan-wook

Obsada: Mia Wasikowska, Nicole Kidman, Matthew Goode

Park Chan-wook to żywa legenda koreańskiego kina, której zdarza się również współpracować ze światem Hollywood. Dowodem tego jest m.in. ten film, nakręcony ponad 10 lat temu. Ojciec Indii Stoker (Wasikowska) ginie w tajemniczym wypadku samochodowym. Wkrótce do domu, w którym dziewczyna mieszka wraz ze swoją niezrównoważoną matką Evelyn (Kidman), wprowadza się wuj Charlie (Goode), o którego istnieniu India nie wiedziała. Fascynacja przeplata się u niej z podejrzeniami, co do intencji mężczyzny.

REKLAMA

Od 26 czerwca w serwisie.

Księgowy i Księgowy 2

Na koniec gratka - HBO Max zaplanowało, by tego samego dnia uraczyć subskrybentów dylogią "Księgowy" - pierwszą częścią nakręconą w 2016 roku i drugą, której premiera kinowa miała miejsce w 2025 roku. Film sprzed 10 lat śledzi losy Christiana Wolffa (Ben Affleck), niewyróżniającego się na pierwszy rzut oka księgowego, który ma na koncie bycie zapleczem rachunkowym największych mafijnych organizacji. Wkrótce nowoczesna firma zajmująca się robotyką zleca mu przejrzenie swoich papierów i - jak nietrudno się domyślić - protagonista wpada na trop przekrętów, przez co życie jego oraz pomagającej mu Dany (Anna Kendrick) jest zagrożone. Druga część ma już na starcie dość kryminalny charakter - ginie Ray King (J.K. Simmons), drogi Christiana Wolffa wreszcie skrzyżują się ze ścigającą go od pierwszej części agentką Mediną (Cynthia Addai-Robinson). Duet będzie próbował rozwiązać sprawę, nad którą stary wygra pracował. Do tego tanga będzie potrzebne więcej niż dwoje, więc dołącza do nich operujący nieco innymi metodami, brat Wolffa, Braxton (Jon Bernthal). Oba filmy solidnie reprezentują kino, w którym dużo się gada, a później też i strzela.

REKLAMA

Oba filmy od 26 czerwca w serwisie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.