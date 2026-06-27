Nowości HBO Max na weekend. Ależ premiery
Powoli zbliżamy się do końca czerwca. HBO Max wykorzystuje ten moment, by brawurowo postawić kropkę nad i w postaci mocnych, nowych tytułów dostępnych w ofercie. Serwis się postarał, by subskrybenci nie zaznali nudy. Oto najciekawsze nowości platformy.
Na HBO Max zrobił się niemały tłok. Wśród seriali mamy walkę o miano najchętniej oglądanego między "Stamtąd" (którego 4. sezon zbliża się do finału) i "Rodem Smoka" (który właśnie powrócił z kolejnym sezonem). Jeśli chodzi o filmy, tu najwięcej do powiedzenia mają reprezentanci spektakularnego kina - brutalny "Sisu: Droga do zemsty" i komediowy "Kaskader", zaś po piętach drepcze im mocny horror "Oddaj ją". Sprawdzamy, które tytuły, możliwe do oglądania na platformie od tego weekendu, mogą najmocniej zamieszać w statystykach oglądalności.
HBO Max: nowości na weekend. TOP 6 filmów
Agentka
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: Paul Feig
- Obsada: Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude Law
Gwiazdorsko obsadzona komedia na czele z jedną najbardziej rozpoznawalnych aktorek komediowych poprzedniej dekady, Melissą McCarthy. Gra ona Susan Cooper - skromną, niedocenianą analityczką CIA. W trakcie jednej z misji jej partner, Bradley (Law) zostaje zdekonspirowany, podobnie jak jego następca, Rick Ford (Statham). Susan widzi w tej sytuacji swoją szansę i zgłasza się jako ochotnik, by rozpracować grupę handlarzy bronią i zapobiec wielkiemu, światowemu kryzysowi.
Od 25 czerwca w serwisie.
Złoto
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Anthony Hayes
- Obsada: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter
Film, z którym raczej mało kto łączyłby Zaca Efrona, a zwłaszcza "tego dawnego". Aktor wciela się tu w jednego z dwóch mężczyzn, którzy w trakcie podróży przez pustynię natrafiają na grudę złota. Po opracowaniu planu jego wydostania jeden wyrusza po sprzęt konieczny do wydobycia, zaś drugi - zostaje sam, by czuwać i pilnować cennego znaleziska. Z czasem zaczyna się jego walka o przetrwanie oraz poczucie, że został pozostawiony sam na pastwę losu.
Od 25 czerwca w serwisie.
Zapach kobiety
- Rok produkcji: 1992
- Czas trwania: 157 minut
- Reżyser: Martin Brest
- Obsada: Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn, Gabrielle Anwar, Philip Seymour Hoffman
Filmowy klasyk lat 90., dzięki któremu Al Pacino otrzymał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Charlie (O'Donnell) to uczeń prestiżowej szkoły w New Hampshire, który postanawia podjąć dorywczą pracę. Tym samym zostaje opiekunem starego, niewidomego, emerytowanego pułkownika Franka Slade'a (Pacino). Mężczyźnie daleko do sympatycznych, jednak z czasem obaj poznają się lepiej. Były wojskowy planuje odbyć ostatnią podróż, żyć pełnią życia, by finalnie popełnić samobójstwo. Rodząca się między oboma bohaterami przyjaźń zaczyna komplikować owe plany.
Od 25 czerwca w serwisie.
Stoker
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Park Chan-wook
- Obsada: Mia Wasikowska, Nicole Kidman, Matthew Goode
Park Chan-wook to żywa legenda koreańskiego kina, której zdarza się również współpracować ze światem Hollywood. Dowodem tego jest m.in. ten film, nakręcony ponad 10 lat temu. Ojciec Indii Stoker (Wasikowska) ginie w tajemniczym wypadku samochodowym. Wkrótce do domu, w którym dziewczyna mieszka wraz ze swoją niezrównoważoną matką Evelyn (Kidman), wprowadza się wuj Charlie (Goode), o którego istnieniu India nie wiedziała. Fascynacja przeplata się u niej z podejrzeniami, co do intencji mężczyzny.
Od 26 czerwca w serwisie.
Księgowy i Księgowy 2
Na koniec gratka - HBO Max zaplanowało, by tego samego dnia uraczyć subskrybentów dylogią "Księgowy" - pierwszą częścią nakręconą w 2016 roku i drugą, której premiera kinowa miała miejsce w 2025 roku. Film sprzed 10 lat śledzi losy Christiana Wolffa (Ben Affleck), niewyróżniającego się na pierwszy rzut oka księgowego, który ma na koncie bycie zapleczem rachunkowym największych mafijnych organizacji. Wkrótce nowoczesna firma zajmująca się robotyką zleca mu przejrzenie swoich papierów i - jak nietrudno się domyślić - protagonista wpada na trop przekrętów, przez co życie jego oraz pomagającej mu Dany (Anna Kendrick) jest zagrożone. Druga część ma już na starcie dość kryminalny charakter - ginie Ray King (J.K. Simmons), drogi Christiana Wolffa wreszcie skrzyżują się ze ścigającą go od pierwszej części agentką Mediną (Cynthia Addai-Robinson). Duet będzie próbował rozwiązać sprawę, nad którą stary wygra pracował. Do tego tanga będzie potrzebne więcej niż dwoje, więc dołącza do nich operujący nieco innymi metodami, brat Wolffa, Braxton (Jon Bernthal). Oba filmy solidnie reprezentują kino, w którym dużo się gada, a później też i strzela.
Oba filmy od 26 czerwca w serwisie.
Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie w Spider's Web:
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.