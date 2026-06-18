Co ma wspólnego Stamtąd z Lost? Więcej, niż myślicie

Skomplikowane zagadki, głęboko ukryte rozwiązania, długotrwałe poszukiwania powiązań mające na celu znalezienie "klucza" - taki proces, przedstawiony w serialu, zwykle jest obliczony na dwa wyjścia. Albo będzie doskonały "mózgotrzepem", który skłania do kreatywności, składania puzzli w jedno i wytężania umysłu, by łączyć fakty, albo stanie się przerostem formy nad treścią i będzie kręcił się przez wieki w kółko, byleby działo się cokolwiek. "Stamtąd" wielokrotnie było atakowane pod tym kątem, "Lost" w czasach swojej świetności zapewne nieraz miało tak samo. Dziś oba seriale uchodzą za swego rodzaju klasyki.

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Lost i Stamtąd to serialowi kuzyni. Co łączy te produkcje?

"Lost", znane również pod nazwą "Zagubieni", to serial emitowany w latach 2004-10. Przedstawia on losy 48 pasażerów samolotu linii Oceanic Airlines, który w trakcie lotu z Sydney do Los Angeles rozbił się na tropikalnej wyspie na południowym Pacyfiku. Rozbitkowie walczą o przetrwanie, co nie jest łatwe tym bardziej, że doświadczają zagadkowych i trudnych do wytłumaczenia zjawisk. W przypadku "Stamtąd" czuć pewne pokrewieństwo - i tu mamy bowiem do czynienia z kilkudziesięcioma osobami, które mimo prób powrotu do domu, są uwięzione w miejscu, w którym przebywają, zmagając się jednocześnie z mrocznymi, potwornymi tajemnicami miasta-pułapki. I jeden, i drugi serial wykorzystuje podobny styl narracji, na który składają się m.in. duża obsada, historie z przeszłości, sytuacja pt. "więcej pytań niż odpowiedzi".

To jednak nie są jedyne wspólne punkty obu seriali. Jednym z nich jest chociażby to, że za warstwę kreatywną "Stamtąd" odpowiedzialni są ci sami ludzie, którzy tworzyli "Lost". Jednym z nich jest chociażby Jack Bender - amerykański reżyser i producent telewizyjny. To zdecydowanie jedna z kluczowych postaci dla "Lost" - wyreżyserował bowiem 35 odcinków tego serialu. Biorąc pod uwagę, że łączna liczba odcinków to 121, może to nie robić wielkiego wrażenia, ale gdy się policzy, wychodzi więcej niż 25% całego serialu. W przypadku "Stamtąd" jest to już większa liczba - Bender wyreżyserował 18 odcinków na 38 dostępnych, a zatem odpowiada za prawie 50% całości. W obu serialach pełnił też funkcję producenta wykonawczego, podobnie jak Jeff Pinkner, który w jednym i drugim serialu był scenarzystą.

Na tym jednak nie kończą się powiązania "Stamtąd" i "Lost". Łączy je kolejne nazwisko - mowa tu oczywiście o Haroldzie Perrineau - 63-letnim amerykańskim aktorze, którego współczesna publika zna przede wszystkim właśnie z pierwszego wymienionego serialu. Perrineau wciela się w Boyda Stevensa, byłego wojskowego, który staje się nieformalnym liderem uwięzionej w miasteczku społeczności. W trakcie fabuły obserwujemy, jak bohater (nie) radzi sobie z ciężarem odpowiedzialności, zmaga się z własnymi słabościami i coraz mocniejszym psychicznym oraz fizycznym cierpieniem.

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Ci, którzy wychowali się na "Zagubionych", pamiętają go jednak bardziej jako Michaela Dawsona - jedną z czołowych postaci tego serialu. Bohater ten przed katastrofą samolotu był zdolnym, choć niezarabiającym dużych pieniędzy artystą, którego partnerka wyjechała z ich dzieckiem, a od tamtego momentu pozostawali w separacji. To również postać zaradna, wykorzystująca swoje doświadczenie (m.in. budowlane) dla celów wspólnoty i za wszelką cenę próbująca chronić swojego syna.

"Stamtąd" i "Lost" to zdecydowanie pozycje obowiązkowe. Zwłaszcza dla tych odbiorców, którzy lubią powoli odkrywać skomplikowane, wielopoziomowe tajemnice. Nawet za cenę długiego czasu rozgryzania rozwiązań, warto się w nie zagłębić.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.