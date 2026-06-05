Czy Władcy Wszechświata mają scenę po napisach? Wyjaśniamy

"Władcy Wszechświata" to nowa aktorska adaptacja popularnych zabawek firmy Mattel. Akcja zabiera nas do Eternii. Fantastycznemu światu zagraża Szkieletor. Udaje mu się pojmać króla i królową, których syn Adam ucieka na Ziemię. Tam ciągle tęskni za domem. Jako dorosły mężczyzna nie skupia się na pracy w HR-ach, tylko ciągle szuka zgubionego miecza. Dzięki niemu będzie mógł wrócić do baśniowej rzeczywistości, gdzie fantasy miesza się z science fiction.



"Władcy Wszechświata" to lekkie i zabawne kino, w którym liczy się tylko przesada. Chodzi o dostarczenie widzom jak największej ilości rozrywki. Takiej, żeby popcorn im dobrze smakował. Nowy film fantasy jest więc blockbusterem pełną gębą. A takie produkcje bardzo często chcą nas zatrzymywać w kinach nieco dłużej, jeszcze na napisach końcowych. Czy tyczy się to również najnowszych przygód zmieniającego się w He-Mana księcia Adama?

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Władcy Wszechświata - czy jest scena po napisach?

Krótko: "Władcy Wszechświata" mają trzy sceny wyskakujące po zakończeniu filmu. Żeby zobaczyć je wszystkie, musimy wysiedzieć w kinie, aż przelecą wszystkie nazwiska na napisach końcowych. Wtedy na ekranie pojawia się ostatnia z nich. Pierwsza wyskakuje znacznie wcześniej. Praktycznie w ogóle nie trzeba na nią czekać.

Pierwsza scena "po napisach" wcale taka po napisach nie jest. Pojawia się, gdy lista płac dopiero się rozpoczyna. Po zakończeniu filmu widzimy jedynie czarną planszę z nazwiskiem reżysera Travisa Knighta. Już po niej wyskakuje dobrze znany fanom uniwersum "Władców Wszechświata" zakapturzony mag unoszący się w powietrzu. Orko ma do spełnienia tę samą funkcję, co choćby w pierwszej, kultowej animacji z lat 80. powstałej na podstawie zabawek firmy Mattel. Przekazuje morał całej opowieści, tłumacząc widzom, jaką lekcję powinni wynieść z produkcji.

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Władcy Wszechświata - o co chodzi w scenie w trakcie napisów?

Gdy Orko już znika z ekranu, wjeżdżają właściwe napisy końcowe. W ich trakcie pojawia się kolejna scena. Na Eternos - zamku w Eternii - królowa, matka Adama, spogląda tęsknie w dal. Wtedy z ekranu padają tajemnicze słowa, że "ona może też kiedyś wróci". Wtedy przenosimy się do innej części fantastycznej krainy, gdzie pojawia się znajomy fanom miecz. To oczywiście broń She-Ry, czyli bliźniaczki He-Mana.

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She-Ra to postać od dawna już funkcjonująca na własnych zasadach. Doczekała się nie tylko linii zabawek od firmy Mattel, ale też pojawiała się w komiksach "Władców Wszechświata" i nawet dostała swoje seriale animowane. Prawdopodobnie więc sceną po napisach twórcy otwierają sobie furtkę do spin-offu jej właśnie poświęconemu.

Władcy Wszechświata - o co chodzi w scenie po napisach?

Po scenie z She-Rą nie warto jeszcze wychodzić z kina. Twórcy przygotowali kolejną niespodziankę, która może wskazywać dalszy rozwój uniwersum. Po napisach końcowych przenosimy się do Posępnego Czerepu, gdzie Evil-Lin (Złolina) znajduje głowę swojego pana. Rzuca żartem, że Szkieletora widziała już w znacznie lepszej formie. Cięcie. Na czarnym ekranie rozbrzmiewa jego śmiech.

Tak, dobrze rozumiecie. Ta scena sugeruje, że Złolina znajdzie sposób, aby poskładać Szkieletora, dzięki czemu będzie on mógł ponownie rzucić wyzwanie He-Manowi. Oczywiście, o ile pierwsza część "Władców Wszechświata" stanie się hitem. Tylko wtedy będziemy mieć szansę na teasowany w scenach w trakcie i po napisach spin-off i sequel. Na razie nie ma oficjalnych informacji, czy filmowe uniwersum będzie rozwijane.

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Rafał Christ 05.06.2026 09:39

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