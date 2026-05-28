Najlepsze fantasy Prime Video jednak doczeka się finału. Szybko poszło

Fani wciąż nie mogą dojść do siebie po skasowaniu najlepszego fantasy Prime Video. Właśnie jednak dostali coś na otarcie łez. "Koło czasu" doczeka się nowej adaptacji. Choć niekoniecznie takiej, jakiej użytkownicy platformy Amazona by sobie życzyli, tym razem przynajmniej dobrniemy do końca opowieści.

Rafał Christ
To było mniej więcej rok temu, kiedy Prime Video poinformowało, że nie przedłuży "Koła czasu" na 4. sezon. Miłośnicy adaptacji literackiej serii Roberta Jordana byli w szoku. Może i nie był to najgłośniejszy serial platformy Amazona, ale miał sporą grupę fanów i z każdą odsłoną stawał się coraz lepszy. A teraz urwał się w połowie i już nigdy nie zostanie dokończony.

Na szczęście dla fanów "Koła czasu" proza Roberta Jordana wciąż rozpala kolejnych twórców. Sami producenci serialu Prime Video zapowiedzieli, że wierzą w moc literackiego uniwersum i zamierzają je eksploatować u innych nadawców. W międzyczasie możemy się jednak spodziewać jeszcze innej adaptacji książkowego pierwowzoru.

Koło czasu - fantasy od Prime Video dostanie nową adaptację

Dire Wolf Digital zaledwie wczoraj uruchomiło kampanię na nową adaptację "Koła czasu" na Kicksarterze, a już osiągnęli swój cel. Ba! Zebrali znacznie więcej pieniędzy niż zakładali, bo chcieli 50 tys. dolarów, a licznik zbiórki wskazuje aktualnie prawie 10 razy tyle. Co to oznacza? Że nadchodzi "War of the Dragon: The Wheel of Time".

Takiej adaptacji "Koła czasu" jeszcze nigdy nie było. Mówimy tu bowiem o grze planszowej. To strategia dla dwóch graczy, którzy będą mogli dowodzić siłami Światła bądź Cienia. Wmieszają się w ten sposób w wydarzenia przedstawione między "Wschodzącym cieniem" a "Last Battle" - ostatnią książką literackiej serii. Tak jest, w przeciwieństwie do serialu fantasy od Prime Video, w tym wypadku będziemy mogli dotrzeć do finału opowieści.

Jeśli jesteście grą zainteresowani, wciąż jeszcze możecie wesprzeć kampanię na Kicksarterze. Musicie tylko zdecydować, który program wsparcia chcecie wybrać. Progów jest wiele, a większość z nich zawiera nie tylko podstawową wersję "War of the Dragon", ale też mnóstwo atrakcyjnych dodatków.

28.05.2026 19:27
Tagi: AmazonFantasyKoło CzasuPrime Video
