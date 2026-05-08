Mocarne fantasy od Amazona zgniecie widzów. Warto było czekać?

"Władcy Wszechświata" od Amazona rozpoczną podbój serc miłośników fantasy już za parę tygodni. Na początku czerwca film zabierze widzów do mitycznej Eterni, do której po latach powraca dobrze nam znany książę Adam. Jako He-Man musi on pokonać swojego odwiecznego wroga, aby ocalić swoją rodzinę, a nawet cały świat. Czy mu się uda? Na odpowiedź na to pytanie czekamy już od wielu lat.



O nowym He-Manie mówiło się jeszcze w 2007 roku. Od tamtej pory prawa do zabawkowego uniwersum firmy Mattel przechodziły z jednego studia do drugiego. Parę lat temu posiadał je Netflix, ale po wydaniu 30 mln zdecydował się zrezygnować z projektu ze względu na cięcie kosztów. I właśnie tak możliwość realizacji produkcji trafiła do Amazon MGM Studios.

Władcy Wszechświata - ile trwa film fantasy Amazona?

Amazon intensywnie pracuje nad "Władcami Wszechświata" od 2024 roku. I w końcu doczekamy się nowego filmu o He-Manie, który - jak się właśnie okazało - może pochwalić się sporym metrażem. To będzie bardzo długi seans.

Jak podaje MovieWeb według jednego źródła "Władcy Wszechświata" trwają 140 minut (2 godziny 20 minut), a według drugiego na seans nadchodzącego filmu fantasy trzeba sobie zarezerwować 133 minuty (2 godziny 13 minut). Oznacza to, że w zależności od regionu wyświetlana będzie inna wersja filmu. Nie wiadomo, która trafi do Polski, ale tak czy siak na sali spędzimy ponad dwie godziny.

Nowi "Władcy Wszechświata" będą znacznie dłużsi od poprzedniej aktorskiej wersji przygód He-Mana, gdyż film z 1987 roku trwał zaledwie 106 minut (1 godzina 46 minut). Oznacza to, że twórcy nadchodzącego fantasy mają więcej czasu, aby dobrze przedstawić fantastyczny świat przedstawiony i pokazać mnóstwo epickich biter. Czy dobrze go spożytkują? Przekonamy się wraz z premierą produkcji.

Premiera "Władców Wszechświata" w Polsce 5 czerwca w kinach.

Rafał Christ 08.05.2026 15:31

