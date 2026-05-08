REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Mocarne fantasy od Amazona zgniecie widzów. Warto było czekać?

Nowe fantasy od Amazona zmierza na ekrany. Premiera coraz bliżej, dzięki czemu poznaliśmy czas trwania nadchodzącego filmu o przygodach He-Mana i jego ekipy. "Władcy Wszechświata" okazują się potężnym metrażem.

Rafał Christ
he-man fantasy film amazon czas trwania premiera
REKLAMA

"Władcy Wszechświata" od Amazona rozpoczną podbój serc miłośników fantasy już za parę tygodni. Na początku czerwca film zabierze widzów do mitycznej Eterni, do której po latach powraca dobrze nam znany książę Adam. Jako He-Man musi on pokonać swojego odwiecznego wroga, aby ocalić swoją rodzinę, a nawet cały świat. Czy mu się uda? Na odpowiedź na to pytanie czekamy już od wielu lat.

O nowym He-Manie mówiło się jeszcze w 2007 roku. Od tamtej pory prawa do zabawkowego uniwersum firmy Mattel przechodziły z jednego studia do drugiego. Parę lat temu posiadał je Netflix, ale po wydaniu 30 mln zdecydował się zrezygnować z projektu ze względu na cięcie kosztów. I właśnie tak możliwość realizacji produkcji trafiła do Amazon MGM Studios.

REKLAMA

Władcy Wszechświata - ile trwa film fantasy Amazona?

Amazon intensywnie pracuje nad "Władcami Wszechświata" od 2024 roku. I w końcu doczekamy się nowego filmu o He-Manie, który - jak się właśnie okazało - może pochwalić się sporym metrażem. To będzie bardzo długi seans.

Jak podaje MovieWeb według jednego źródła "Władcy Wszechświata" trwają 140 minut (2 godziny 20 minut), a według drugiego na seans nadchodzącego filmu fantasy trzeba sobie zarezerwować 133 minuty (2 godziny 13 minut). Oznacza to, że w zależności od regionu wyświetlana będzie inna wersja filmu. Nie wiadomo, która trafi do Polski, ale tak czy siak na sali spędzimy ponad dwie godziny.

Nowi "Władcy Wszechświata" będą znacznie dłużsi od poprzedniej aktorskiej wersji przygód He-Mana, gdyż film z 1987 roku trwał zaledwie 106 minut (1 godzina 46 minut). Oznacza to, że twórcy nadchodzącego fantasy mają więcej czasu, aby dobrze przedstawić fantastyczny świat przedstawiony i pokazać mnóstwo epickich biter. Czy dobrze go spożytkują? Przekonamy się wraz z premierą produkcji.

Premiera "Władców Wszechświata" w Polsce 5 czerwca w kinach.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o fantasy poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
08.05.2026 15:31
Tagi: AmazonCo obejrzeć?FantasyHe-Man
Najnowsze
14:40
5 nowości CANAL+ na weekend. W tym kryminał, który skradnie wasze pędzle
Aktualizacja: 2026-05-08T14:40:04+02:00
13:57
David Attenborough nie może bawić się Lego. BBC uczciło jego urodziny
Aktualizacja: 2026-05-08T13:57:33+02:00
13:35
Audioteka stawia na ludzki głos w erze AI. Szacuneczek za tę deklarację
Aktualizacja: 2026-05-08T13:35:21+02:00
13:00
Netflix dowiózł genialny miniserial. Historia z Legendy wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2026-05-08T13:00:47+02:00
12:12
Netflix dawno nie miał takich scen akcji. Megabrutalna nowość
Aktualizacja: 2026-05-08T12:12:04+02:00
11:00
Projekt Fighter tajnym ciosem pokonuje konkurencję. To nowe reality show
Aktualizacja: 2026-05-08T11:00:56+02:00
10:23
Mark Hamill wygenerował śmierć Donalda Trumpa. Biały Dom reaguje
Aktualizacja: 2026-05-08T10:23:27+02:00
10:15
Sci-fi na Prime Video jest lepsze od Z archiwum X. Niedocenione arcydzieło
Aktualizacja: 2026-05-08T10:15:23+02:00
8:35
Piep*zyć Mickiewicza 3 wreszcie online. Ale nie na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-08T08:35:52+02:00
17:29
Co dalej z Bullseyem? Nowa droga złoczyńcy z Daredevila
Aktualizacja: 2026-05-07T17:29:00+02:00
16:31
Mortal Kombat 2 jest lepsze od "jedynki". Mnie jednak nie znokautowało
Aktualizacja: 2026-05-07T16:31:00+02:00
15:56
Widzowie już okrzyknęli nowy serial arcydziełem. Zmiótł streamingową konkurencję
Aktualizacja: 2026-05-07T15:56:38+02:00
15:05
Nie ma bardziej wyczekiwanego fantasy od Prime Video. Genialna adaptacja już jest hitem
Aktualizacja: 2026-05-07T15:05:00+02:00
14:32
Twórca The Boys prostuje narzekających widzów. Zarzut wyssany z palca
Aktualizacja: 2026-05-07T14:32:52+02:00
13:02
Dlaczego uczestnicy w Love is Blind mają złote kieliszki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-05-07T13:02:51+02:00
10:46
Netflix dodał nowy sezon uwielbianego serialu. Pół Polski czekało
Aktualizacja: 2026-05-07T10:46:39+02:00
9:59
Aktorka oskarża Camerona. Zrobił z niej Pandoriankę w Avatarze
Aktualizacja: 2026-05-07T09:59:19+02:00
8:32
HBO ogłasza 2. sezon serialu Harry Potter. To już oficjalne
Aktualizacja: 2026-05-07T08:32:02+02:00
19:55
Netflix usuwa duże udogodnienie. Skończyło się rumakowanie cwaniaków
Aktualizacja: 2026-05-06T19:55:39+02:00
18:49
Mocna scena w nowym odcinku Euforii. Początkowo jej nie zauważyłem
Aktualizacja: 2026-05-06T18:49:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA