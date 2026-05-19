REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowy film o He-Manie to wielkie zaskoczenie. Takich opinii się nie spodziewałem

Książę Adam, znany przede wszystkim jako He-Man, to postać instytucja, jeśli chodzi o świat fantastyki. Jego losy doczekają się nowej ekranizacji w postaci "Władców Wszechświata". Film jeszcze nie wszedł do szerokiej dystrybucji, ale pierwsi krytycy mieli już możliwość przekonać się, czy powrót do tego świata się udał.

Adam Kudyba
wladcy wszechswiata krytycy opinie
REKLAMA

"Władcy Wszechświata" mają bogatą historię jako franczyza, ale gdy mowa o pełnometrażowym, aktorskim kinie, tegoroczny film będzie dopiero drugim - pierwszy, z Dolphem Lundgrenem w roli głównej, miał premierę w 1987 roku. Po prawie 40 latach He-Man znów pokaże się na wielkim ekranie. Okazuje się, że to mogła być dobra decyzja.

REKLAMA

Władcy Wszechświata wkrótce zapanują w kinach. Zaskoczenie roku?

Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama Glenna (Nicholas Galitzine) z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że ​​jego dom został zniszczony i znajduje się pod władzą potężnego wodza i czarnoksiężnika, Szkieletora (Jared Leto). Aby odzyskać rodzinne dziedzictwo i uratować świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sojusznikami i zaakceptować to, kim naprawdę jest: He-Manem, najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie. Reżyserem "Władców Wszechświata" jest Travis Knight ("Bumblebee", "Kubo i dwie struny"), a w obsadzie znaleźli się m.in. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin i Kristen Wiig.

Fantastyka to filmowy gatunek, w którego przypadku ryzyko plastikowości, sztuczności i przesady (zarówno fabularnej, jak i wizualnej), jest żywe. "Władcy Wszechświata" jednak od momentów publikacji zwiastunów zdawali się mieć przychylność komentatorów. Komentarze krytyków, którzy widzieli już dzieło Knighta, w większości sugerują, że seans ją podtrzymał.

Scott Menzel, krytyk należący do Astra Awards, podkreśla, że film nie wstydzi się swojego rodowodu:

REKLAMA

Najlepszą rzeczą we "Władcach Wszechświata” jest to, że w pełni przyjmują swoje korzenie jako przesadzona kreskówka z lat 80., ożywiona na ekranie. Film nigdy nie traktuje siebie zbyt poważnie, całkowicie zanurza się w kiczu i dumnie nosi serce na rękawie. Zamiast próbować przekształcić franczyzę w coś nadmiernie zmodernizowanego, odpycha ten pomysł i jest o wiele lepszy właśnie dzięki temu.

Perri Nemiroff z Collidera przyznaje, że nie była osobiście związana z uniwersum He-Mana, ale film o nim to bardzo przyjemna niespodzianka:

Jedno z największych zaskoczeń 2026 roku dla mnie — uwielbiam "Władców Wszechświata". Jestem ogromnym fanem wielu osób związanych z tym [filmem], ale to nigdy nie były naprawdę moje klimaty [...]. Poza tym, na podstawie tego, co wiem o materiale źródłowym, ten film wydawał się niewiarygodnie trudnym wyzwaniem do zrealizowania. Ale Travis Knight i spółka poradzili sobie! Zostałam całkowicie porwana przez tę super żywą, dziwaczną i pełną radości przygodę. [Film] jest po prostu absurdalny, ale absurd działa, kiedy obsada i ekipa w pełni rozumieją, jaki rodzaj filmu tworzą, i z entuzjazmem idą na całość, by ożywić go na ekranie.

REKLAMA

W dalszej części wpisu recenzentka pochwaliła też główną rolę, którą zagrał młody Nicholas Galitzine:

Andrew J. Salazar z portalu DiscussingFilm zwrócił natomiast uwagę na postać złoczyńcy, Szkieletora, portretowanego przez Jareda Leto:

REKLAMA

Przez chwilę naprawdę nie łapałem z tym [filmem] vibe’u, ale jak w końcu złapie grunt, to jest bezsprzecznie fajny i bezczelnie dumny ze swojego fantastycznego kiczu. Szkieletor [jest] już w grze o miano jednego z najbardziej zapadających w pamięć złoczyńców roku.

Oczywiście jest to część komentarzy, którymi zagraniczni krytycy zdążyli się podzielić. Pojawiają się nieznaczne głosy sceptyczniej nastawione do "Władców Wszechświata", jednak łatwo jest zauważyć panującą zgodność co do tego, że mamy do czynienia z zabawnym, energicznym, kiczowym i absurdalnym (w dobrym znaczeniu tych słów) filmem.

Premiera "Władców Wszechświata" w polskich kinach jest zaplanowana na 5 czerwca.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.05.2026 12:46
Tagi: FantasyHe-ManPremiery
REKLAMA
Najnowsze
11:32
O której godzinie oglądać finał Love is Blind: Polska? Pół Netfliksa czeka
Aktualizacja: 2026-05-19T11:32:15+02:00
11:03
Jak wyglądało głosowanie jury na Eurowizji 2026? Wyjaśniamy skandal
Aktualizacja: 2026-05-19T11:03:52+02:00
10:22
Netflix wzbogaci się o genialne science fiction. To zeszłoroczny hit
Aktualizacja: 2026-05-19T10:22:21+02:00
10:00
To najwyżej oceniany odcinek w historii Stamtąd. Tak się robi horror
Aktualizacja: 2026-05-19T10:00:33+02:00
8:31
Serial Harry Potter już traci kluczową aktorkę. Zagra tylko w 1. sezonie
Aktualizacja: 2026-05-19T08:31:48+02:00
8:06
Mata zagrał dwa koncerty. Jednym pozamiatał, drugim rozczarował
Aktualizacja: 2026-05-19T08:06:03+02:00
19:33
To nie David Harbour miał grać w Stranger Things. Rola Hoppera była dla kogoś innego
Aktualizacja: 2026-05-18T19:33:00+02:00
19:01
Czy Nemezis powróci z 2. sezonem? Hit Netfliksa to gorący temat
Aktualizacja: 2026-05-18T19:01:00+02:00
18:17
Nowe potwory w uniwersum Stamtąd. Robi się coraz groźniej
Aktualizacja: 2026-05-18T18:17:00+02:00
17:15
Victor i jego ojciec rozsadzają Stamtąd. Najmocniejsza przeszłość w serialu
Aktualizacja: 2026-05-18T17:15:00+02:00
16:31
Na taki sequel czekali fani Yellowstone. Już okrzyknęli go arcydziełem
Aktualizacja: 2026-05-18T16:31:00+02:00
15:45
Berlin chce ukraść Damę z gronostajem. A mnie ukradł czas
Aktualizacja: 2026-05-18T15:45:00+02:00
15:34
Netflix potrzebował takiego sci-fi. Widzowie oglądają za jednym zamachem
Aktualizacja: 2026-05-18T15:34:32+02:00
13:19
Pierwsze wydanie Pottera kosztowało grosze. Teraz dostaniesz za nie krocie
Aktualizacja: 2026-05-18T13:19:57+02:00
12:36
Dlaczego Jade został zabity przez mieszkańców? Stamtąd pokazuje, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-05-18T12:36:42+02:00
10:18
Twórca The Boys zdradził zakończenie serialu. Tylko nie płaczcie
Aktualizacja: 2026-05-18T10:18:37+02:00
9:29
Polski juror Eurowizji "nie wgłębiał się w temat" Izraela. Ignorancja
Aktualizacja: 2026-05-18T09:29:39+02:00
9:03
Nolan mówi, że stworzył "ekstremalną wersję" Odysei. Doszedł do granic
Aktualizacja: 2026-05-18T09:03:13+02:00
16:15
Sławek Gortych w formie. Święto Karkonoszy to wyborny kryminał
Aktualizacja: 2026-05-17T16:15:00+02:00
15:55
Kiedy premiera serialu Stuart nie ratuje wszechświata? Jest data
Aktualizacja: 2026-05-17T15:55:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA