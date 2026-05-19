Nowy film o He-Manie to wielkie zaskoczenie. Takich opinii się nie spodziewałem

"Władcy Wszechświata" mają bogatą historię jako franczyza, ale gdy mowa o pełnometrażowym, aktorskim kinie, tegoroczny film będzie dopiero drugim - pierwszy, z Dolphem Lundgrenem w roli głównej, miał premierę w 1987 roku. Po prawie 40 latach He-Man znów pokaże się na wielkim ekranie. Okazuje się, że to mogła być dobra decyzja.

Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama Glenna (Nicholas Galitzine) z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że ​​jego dom został zniszczony i znajduje się pod władzą potężnego wodza i czarnoksiężnika, Szkieletora (Jared Leto). Aby odzyskać rodzinne dziedzictwo i uratować świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sojusznikami i zaakceptować to, kim naprawdę jest: He-Manem, najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie. Reżyserem "Władców Wszechświata" jest Travis Knight ("Bumblebee", "Kubo i dwie struny"), a w obsadzie znaleźli się m.in. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin i Kristen Wiig.

Fantastyka to filmowy gatunek, w którego przypadku ryzyko plastikowości, sztuczności i przesady (zarówno fabularnej, jak i wizualnej), jest żywe. "Władcy Wszechświata" jednak od momentów publikacji zwiastunów zdawali się mieć przychylność komentatorów. Komentarze krytyków, którzy widzieli już dzieło Knighta, w większości sugerują, że seans ją podtrzymał.

Scott Menzel, krytyk należący do Astra Awards, podkreśla, że film nie wstydzi się swojego rodowodu:

Najlepszą rzeczą we "Władcach Wszechświata” jest to, że w pełni przyjmują swoje korzenie jako przesadzona kreskówka z lat 80., ożywiona na ekranie. Film nigdy nie traktuje siebie zbyt poważnie, całkowicie zanurza się w kiczu i dumnie nosi serce na rękawie. Zamiast próbować przekształcić franczyzę w coś nadmiernie zmodernizowanego, odpycha ten pomysł i jest o wiele lepszy właśnie dzięki temu.

Perri Nemiroff z Collidera przyznaje, że nie była osobiście związana z uniwersum He-Mana, ale film o nim to bardzo przyjemna niespodzianka:

Jedno z największych zaskoczeń 2026 roku dla mnie — uwielbiam "Władców Wszechświata". Jestem ogromnym fanem wielu osób związanych z tym [filmem], ale to nigdy nie były naprawdę moje klimaty [...]. Poza tym, na podstawie tego, co wiem o materiale źródłowym, ten film wydawał się niewiarygodnie trudnym wyzwaniem do zrealizowania. Ale Travis Knight i spółka poradzili sobie! Zostałam całkowicie porwana przez tę super żywą, dziwaczną i pełną radości przygodę. [Film] jest po prostu absurdalny, ale absurd działa, kiedy obsada i ekipa w pełni rozumieją, jaki rodzaj filmu tworzą, i z entuzjazmem idą na całość, by ożywić go na ekranie.

W dalszej części wpisu recenzentka pochwaliła też główną rolę, którą zagrał młody Nicholas Galitzine:

Andrew J. Salazar z portalu DiscussingFilm zwrócił natomiast uwagę na postać złoczyńcy, Szkieletora, portretowanego przez Jareda Leto:

Przez chwilę naprawdę nie łapałem z tym [filmem] vibe’u, ale jak w końcu złapie grunt, to jest bezsprzecznie fajny i bezczelnie dumny ze swojego fantastycznego kiczu. Szkieletor [jest] już w grze o miano jednego z najbardziej zapadających w pamięć złoczyńców roku.

Oczywiście jest to część komentarzy, którymi zagraniczni krytycy zdążyli się podzielić. Pojawiają się nieznaczne głosy sceptyczniej nastawione do "Władców Wszechświata", jednak łatwo jest zauważyć panującą zgodność co do tego, że mamy do czynienia z zabawnym, energicznym, kiczowym i absurdalnym (w dobrym znaczeniu tych słów) filmem.

Premiera "Władców Wszechświata" w polskich kinach jest zaplanowana na 5 czerwca.

Adam Kudyba 19.05.2026 12:46

