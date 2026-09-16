Czy będzie 5. sezon Reachera? Prime Video już podjęło decyzję

"Reacher" trwa nieprzerwanie od 2022 roku. To wtedy na Prime Video zadebiutował 1. sezon serialu akcji, który z miejsca przypadł do gustu widzom i krytykom. Każda z dotychczasowych odsłon cieszyła się taką popularnością i uznaniem, że platforma Amazona nie tylko ciągle produkcję przedłużała, ale postanowiła też zaserwować nam jej spin-off. Pojawił się on w serwisie razem z finałem 4. sezonu, czyli dzisiaj.



Tak, właśnie dzisiaj 4. sezon "Reachera" dobiegł końca. Dostaliśmy wybuchowy finał odsłony, którą użytkownicy Prime Video z zapartym tchem śledzili od samej premiery w połowie sierpnia. Czy to wstarczyło, żeby platforma Amazona zechciała swój hitowy serial akcji jeszcze kontynuować? Tak naprawdę nawet nie musiało.

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA:

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Reacher - czy będzie 5. sezon hitu akcji Prime Video?

Prime Video wyciągnęło wnioski z popularności wcześniejszych sezonów "Reachera". Spodziewało się więc, że 4. odsłona również będzie hitem. Zamiast więc czekać na jej premierę, już ładnych parę miesięcy temu podjęła decyzję, czy serial kontynuować.

Jeszcze w maju 2026 roku dowiedzieliśmy się, że dostaniemy 5. sezon "Reachera". Do tej pory niewiele wiadomo o nadchodzących odcinkach. Możemy jedynie być pewni, że ich fabuła będzie opierać się na 20 z kolei książce literackiej serii Lee Childa, czyli "Zmuś mnie".

Trudno na ten moment powiedzieć, kiedy 5. sezon "Reachera" zadebiutuje na Prime Video. Zdjęcia do niego ruszyły minionego lipca. Możemy więc założyć, że platforma jest zdeterminowana, abyśmy nie musieli długo czekać i kolejną odsłonę hitowego serialu akcji dostali już w 2027 roku. Czy tak się jednak stanie, dopiro się przekonamy.

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Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.