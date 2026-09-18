Filmowa Lalka jak Odyseja. Będą specjalne seanse w kinach

Serialowa "Lalka" już za nami. Wyprodukowana dla Netfliksa produkcja odcinkowa rozpoczęła wojnę "Lalek", a widzom nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na drugą zawodniczkę. Pełnometrażowy film w reżyserii Macieja Kawalskiego zadebiutuje na wielkich ekranach już 30 września. Oznacza to, że niecałe 2 tygodnie dzielą nas od premiery "Lalki", która dla odmiany ma być wierną adaptacją klasycznej powieści Bolesława Prusa.

Nie jest niespodzianką, że "Lalkę" Kawalskiego będzie można obejrzeć w kinach. Cinema City zaskoczyło jednak widzów, ujawniając, że będą mogli wybrać, w jakim formacie będą chcieli to zrobić. Ach, aż przypomina się "Odyseja".

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Filmowa Lalka trafi do kin w formacie IMAX. Sprzedaż biletów ruszyła

Cinema City poinformowało, że "Lalkę" będzie można obejrzeć nie tylko w klasycznym formacie 2D, ale również w IMAX. Sieć kin poinformowała o tym w mediach społecznościowych, czym z pewnością zaskoczyła wielu widzów:

Tego się nie spodziewaliście! "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie drugim polskim filmem w historii, który obejrzymy na ekranach BNP Paribas IMAX w Cinema City. Wielka ekranizacja wymaga w końcu największego ekranu kinowego. Bilety do IMAX już w sprzedaży!

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"Lalka" Kawalskiego to drugi polski film w historii, który zostanie pokazany w formacie IMAX. Pierwszym była produkcja "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Filmowiec nakręcił ją kamerą ARRI ALEXA 65.

"Lalkę" w formacie IMAX można obejrzeć w 6 kinach Cinema City w Polsce. Są to: Cinema City Sadyba IMAX (Warszawa), Cinema City Poznań Plaza IMAX (Poznań), Cinema City Punkt 44 IMAX (Katowice), Cinema City Manufaktura IMAX with Laser (Łódź), Cinema City Wroclavia IMAX (Wrocław) oraz Cinema City Zakopianka IMAX with Laser (Kraków).

Jaka jest różnica w cenie biletu? Cena za klasyczny format 2D wynosi 35,90 zł (z opłatą serwisową 38,10 zł), natomiast bilet na format IMAX kosztuje 44,90 zł (z opłatą serwisową 47,10 zł). Widzowie, którzy nie zamierzają oglądać "Lalki" w IMAX, mogą jednak zaoszczędzić. W Cinema City wciąż obowiązują tanie środy, w związku z czym bilet na produkcję 2D w tym dniu można kupić za 20,90 zł (z opłatą serwisową 23,10 zł).

"Lalka" zadebiutuje w kinach 30 września.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.