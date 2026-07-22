Tak przerażającego filmu w tym roku jeszcze nie było. Obejrzysz go w domu

Kojarzycie "Dom osobliwości" Damiana Mc Carthy'ego? Fanom horrorów raczej nie trzeba tej produkcji przedstawiać - w 2024 roku stała się ona sensacją i była przez widzów wysoko oceniana. "Hokum" to nowa produkcja tego reżysera, na którą widzowie z pewnością chętnie by poszli. Tyle tylko, że nie mieli jak - w polskich kinach miała ona pojawić się pierwszego dnia maja, ale z jakiegoś powodu tak się nie stało. Nie ma jednak tego złego, co by nie wyszło na dobre - horror nieoczekiwanie pojawił się w kilku serwisach VOD i już można obejrzeć go w domu.

Hokum - gdzie obejrzeć online horror reżysera Domu osobliwości?

"Hokum" to produkcja grozy z gatunku folk horror, której akcja rozgrywa się w położonym na odludziu zajeździe w Irlandii. Fabuła koncentruje się na Ohmie Baumanie, poczytnym autorze książek grozy, który przybył na miejsce, aby rozsypać tam prochy swoich rodziców. Niedługo później bohater z przerażeniem odkrywa, że lokalne legendy sobą prawdziwe - okolica nawiedzana jest przez starożytną wiedźmę. Podczas gdy szuka on odpowiedzi na pewne niewygodne pytania, okazuje się, że jest on częścią koszmarnej układanki i nieprzypadkowo znalazł się on w odciętej od cywilizacji miejscowości.

Horror Mc Carthy'ego nie trafił do kin, ale na szczęście jest dostępny w VOD. Na ten moment można go obejrzeć wyłącznie w opcji wypożyczenia w takich serwisach jak: Canal+ (17,99 zł), Prime Video (17,99 zł), Megogo (17,90 zł), Rakuten (17,99 zł), TVP VOD (17 zł) i Play Now (19 zł).

Już po zwiastunie widać, że rzeczywiście może on rywalizować o tytuł najbardziej przerażającego roku tego lata. W Stanach Zjednoczonych narobił sporo szumu i został wysoko oceniony. Na Rotten Tomatoes krytycy przyznali mu aż 90 proc. świeżości, a od widzów zebrał 82 proc. pozytywnych recenzji. Trzeba przyznać, że to już coś.

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