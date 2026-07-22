Tak przerażającego filmu w tym roku jeszcze nie było. Obejrzysz go w domu
Mówi się, że najbardziej przerażający horror tego roku ominął polskie kina. Prawdą jest, że u nas na wielkich ekranach nie mogliśmy go zobaczyć. Czy prawdziwym jest również stwierdzenie, że to najstraszniejszy film, jaki pojawił się w ostatnich miesiącach? O tym można przekonać się już teraz. Mimo że ostatecznie nie zadebiutował w kinach w Polsce, to pojawiła się okazja, by obejrzeć go w domu.
Kojarzycie "Dom osobliwości" Damiana Mc Carthy'ego? Fanom horrorów raczej nie trzeba tej produkcji przedstawiać - w 2024 roku stała się ona sensacją i była przez widzów wysoko oceniana. "Hokum" to nowa produkcja tego reżysera, na którą widzowie z pewnością chętnie by poszli. Tyle tylko, że nie mieli jak - w polskich kinach miała ona pojawić się pierwszego dnia maja, ale z jakiegoś powodu tak się nie stało. Nie ma jednak tego złego, co by nie wyszło na dobre - horror nieoczekiwanie pojawił się w kilku serwisach VOD i już można obejrzeć go w domu.
Hokum - gdzie obejrzeć online horror reżysera Domu osobliwości?
"Hokum" to produkcja grozy z gatunku folk horror, której akcja rozgrywa się w położonym na odludziu zajeździe w Irlandii. Fabuła koncentruje się na Ohmie Baumanie, poczytnym autorze książek grozy, który przybył na miejsce, aby rozsypać tam prochy swoich rodziców. Niedługo później bohater z przerażeniem odkrywa, że lokalne legendy sobą prawdziwe - okolica nawiedzana jest przez starożytną wiedźmę. Podczas gdy szuka on odpowiedzi na pewne niewygodne pytania, okazuje się, że jest on częścią koszmarnej układanki i nieprzypadkowo znalazł się on w odciętej od cywilizacji miejscowości.
Horror Mc Carthy'ego nie trafił do kin, ale na szczęście jest dostępny w VOD. Na ten moment można go obejrzeć wyłącznie w opcji wypożyczenia w takich serwisach jak: Canal+ (17,99 zł), Prime Video (17,99 zł), Megogo (17,90 zł), Rakuten (17,99 zł), TVP VOD (17 zł) i Play Now (19 zł).
Już po zwiastunie widać, że rzeczywiście może on rywalizować o tytuł najbardziej przerażającego roku tego lata. W Stanach Zjednoczonych narobił sporo szumu i został wysoko oceniony. Na Rotten Tomatoes krytycy przyznali mu aż 90 proc. świeżości, a od widzów zebrał 82 proc. pozytywnych recenzji. Trzeba przyznać, że to już coś.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.