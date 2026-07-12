Jak oglądać Mumię? Kolejność filmów z serii

Starodawne potwory, upiory, zmarli wstający z grobu i poszukujący zemsty. Motywy te są znakomitymi fabularnymi samograjami, na bazie których łatwo zbudować nie tylko kino przygodowe, ale również porządnie straszący horror. Ostatnie 30 lat przyniosło nam jedno, i drugie. Postanowiliśmy dokonać swoistego przeglądu serii i spojrzeć, co te filmy mają do zaoferowania. Przedstawiamy również kolejność, w której najlepiej się będzie je oglądać.

Mumia: lista filmów. Kolejność oglądania kultowych dzieł

Mumia

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Stephen Sommers

Obsada: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo

Pierwszy film z serii, którą świat pokochał dzięki Brendanowi Fraserowi i Rachel Weisz. To historia Evelyn (Weisz), bibliotekarka mieszkająca w Kairze wraz z bratem Jonathanem (Hannah), zafascynowana Egiptem. Pewnego dnia jej oczom ukazuje się pudełko związane z Hamunaptrą - Miastem Zmarłych. Wówczas Carnahanowie łączą siły z Rickiem O'Connellem (Fraser) - więźniem, który staje się ich przewodnikiem w drodze do krainy i zarazem kompanem w przerażającej misji.

Mumia powraca

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Stephen Sommers

Obsada: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Dwayne Johnson

Evelyn (Weisz) i Rick (Fraser) są małżeństwem i mają syna, Alexa. Gdy wraz z chłopcem eksplorują starożytne ruiny, syn pary natyka się na tajemniczą bransoletę. Wkrótce młody O'Connell staje się pionkiem w rozgrywce między złem a dobrem - zostaje on porwany przez kult, którego celem jest ożywienie Imhotepa (Voosloo), w związku z czym rodzina musi znów podjąć walkę - nie tylko o życie własnego syna, ale również o uchronienie ludzkości przed zagładą.

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Rob Cohen

Obsada: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh

Zaskakujący film o tyle, że dokonał on aż dwóch niespodziewanych zmian. Sommers, ojciec serii, został zastąpiony przez Roba Cohena, a Rachel Weisz - przez Marię Bello. Akcja filmu rozgrywa się w momencie, gdy Alex (Luke Ford) jest dorosłym mężczyzną, naukowcem prowadzącym badania w Chinach, gdzie toczy się wojna domowa. W tym samym czasie Rick i Evelyn na prośbę rządu brytyjskiego udają się do tego kraju, by spełnić powierzoną im misję. O'Connellowie nie będą mieli dużo czasu na celebrowanie rodzinnego zjednoczenia, bowiem trzeba będzie powstrzymać wskrzeszonego cesarza i jego armię terakotowych wojowników.

Mumia (2017)

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Alex Kurtzman

Obsada: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe

A propos wskrzeszania - po ponad 10 latach zdecydowano się, żeby spróbować nadać "Mumii" nowy sznyt, uczynić ją częścią nowego, kiełkującego "The Dark Universe". Jak wyszło, wiemy. Podwaliny jednak zapowiadały się naprawdę atrakcyjnie - odcięto się od dotychczasowych postaci serii, a w roli głównego bohatera obsadzono ikonę - samego Toma Cruise'a. Nick Morton, w którego legendarny aktor się wciela, to amerykański komandos i złodziej skarbów. Podczas jednej z misji odnajduje grobowiec księżniczki Ahmanet (Boutella), która zostaje wybudzona, a jej głównym kierunkiem jest zemsta. Swoją rolę w tej historii ma tajemniczy Henry Jekyll (Crowe).

Mumia: Film Lee Cronina

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 134 minuty

Reżyser: Lee Cronin

Obsada: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Natalie Grace

Drugi po "Mumii" z 2017" film, który nijak się ma do klasycznej serii z Fraserem i Weisz, ale nie zmienia to faktu, że udaje mu się przykuć uwagę w najlepszym znaczeniu tych słów. Centralnymi postaciami filmu Lee Cronina są Charlie (Reynor) i Larissa (Costa) Cannonowie, którzy żyją razem ze swoimi dziećmi w Egipcie. Wkrótce dochodzi do tragedii - ich córka Katie zostaje porwana. Po latach braku sukcesów w poszukiwaniach i stopniowego godzenia się ze stratą, dziewczynka (Grace) zostaje odnaleziona. Mówiąc jednak bardzo, ale to bardzo dyplomatycznie, z Katie jest coś nie tak. Rodzice próbują przystosować ją do nowej rzeczywistości, ale z czasem okazuje się, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej...

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