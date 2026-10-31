Można spędzać Halloween na zewnątrz, imprezując, przebierając się, uczestnicząc w grach terenowych czy escape roomach. Równie wartościowym sposobem jest również oglądanie horrorów w czterech ścianach - czy to sali kinowej, czy własnego domu. Sprawdzamy najlepsze tytuły, które można obejrzeć w streamingu.

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Ranking horrorów do obejrzenia w streamingu. Najlepsze tytuły na Halloween:

Krzyk

Wypadałoby zacząć od klasyka klasyków, który liczy sobie już 30 lat. Pewnego wieczora w Woodsboro zostaje zamordowana nastolatka. Zabójca, zanim odebrał jej życie, terroryzował ją telefonami, w których pytał o jej ulubiony horror. Okazuje się, że to dopiero początek serii zabójstw, która wstrząśnie tym małym miasteczkiem. Głównym celem mordercy jest Sidney Prescott (Neve Campbell).

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kadr z filmu "Krzyk"

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Ciche miejsce

Na Ziemi nagle pojawiają się potwory, które polują na istoty wydające dźwięki. Sprawiło to, że ludzie, którzy przetrwali, nauczyli się egzystować w całkowitej ciszy, by uniknąć uwagi potworów. Tak też żyje rodzina Abbotów. Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Krasinski), którzy po tragedii wraz ze swoimi dziećmi do tej pory żyli w izolacji i względnym bezpieczeństwie. Wkrótce kobieta zachodzi w ciążę, co komplikuje sytuację.

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kadr z filmu "Ciche miejsce"

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Frankenstein

Wspaniały film mistrza Guillermo del Toro. Wraz ze śmiercią matki (Mia Goth), w umyśle Victora Frankensteina (Oscar Isaac) zaczyna kiełkować idea, która z czasem przekłada się na naukowy rozwój, badania, poszukiwania możliwego rozwiązania, odpowiedzi na pytanie: jak oszukać śmierć? Choć wśród kolegów po fachu zaczyna uchodzić za szarlatana, zdobywa sojusznika w Harlanderze (Christoph Waltz), który decyduje się sfinansować jego przedsięwzięcia. Idea zawzięcie realizowana przez Victora z czasem nabiera kształtu w postaci stworzenia (Jacob Elordi). Ten moment staje się niezwykłym przełomem, a zarazem początkiem klątwy, która będzie ciążyć nad ich życiami.

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kadr z filmu "Frankenstein"

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Ostatnia wieczerza

Akcja ma miejsce w 1987 roku w zarządzanym przez przeora Andrzeja (Olaf Lubaszenko) klasztorze znajdującym się na odludziu, gdzie funkcjonuje klinika dla opętanych. U bram ośrodka zjawia się młody milicjant Marek (Piotr Żurawski), który otrzymał zadanie przeniknięcia do klasztoru pod przykrywką duchownego i zbadania kilku ostatnich niewyjaśnionych zniknięć przebywających w klasztorze pacjentów. Wkrótce Marek staje się obiektem podejrzeń ze strony duchownych.

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kadr z filmu "Ostatnia wieczerza"

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Lśnienie

Jack Torrance (Jack Nicholson) wraz z rodziną przeprowadza się do górskiego hotelu Overlook, w którym został zatrudniony jako stróż zimowy. Spokój opuszczonego poza sezonem kurortu ma umożliwić mu skoncentrowanie się na twórczości literackiej. Okazuje się jednak, że złowroga atmosfera miejsca stopniowo popycha go w obłęd. Jack zaczyna widzieć widma dawnych mieszkańców hotelu, co budzi w nim paranoję.

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kadr z filmu "Lśnienie"

Dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Oddaj ją

Andy (Billy Barratt) i Piper (Sora Wong) są przybranym, dobrze dogadującym się rodzeństwem. On - chłopak z trudną przeszłością, ona - mająca problemy z widzeniem. Po nagłej śmierci ojca obok trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Sally Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną ekscentryczką, ale z czasem Andy nabiera coraz większych podejrzeń, że Laura kryje jakieś mroczne sekrety. Podejrzenia się zagęszczają, gdy okazuje się, że w domu mieszka jeszcze jeden chłopiec, małomówny Oliver (Jonah Wren Phillips).

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kadr z filmu "Oddaj ją"

Dostępne do obejrzenia na HBO Max.

28 lat później: Świątynia kości

Kontynuacja "28 lat później". Spike (Alfie Williams), którego poznaliśmy w poprzednim filmie, stał się częścią brutalnej, kilkuosobowej sekty, której przewodzi charyzmatyczny Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O'Connell). Trzyma się z nimi bardziej ze strachu oraz braku wyboru niż z chęci, jednak udaje mu się być w miarę blisko z jedną z członkiń bandy, Jimmy Ink (Erin Kellyman). W tym samym czasie doktor Kelson (Ralph Fiennes) niezmiennie opiekuje się Świątynią Kości, a jego codzienność wypełniają spotkania z Samsonem (Chi Lewis-Parry). Pomiędzy lekarzem a wspomnianym Alfą nawiązuje się nić porozumienia, która okaże się kluczowa dla badań doktora.

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kadr z filmu "28 lat później: Świątynia kości"

Dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Abigail

Tytułowa bohaterka to młoda baletnica i zarazem córka wpływowego człowieka. Frank (Dan Stevens), Joey (Melissa Barrera), Dean (Angus Cloud), Sammy (Kathryn Newton), Rickles (William Catlett) i Peter (Kevin Durand) biorą udział w dobrze płatnym zleceniu uprowadzenia Abigail - oczywiście kompletnie nieświadomi prawdziwej tożsamości dziewczynki, która skrywa w sobie przerażającą naturę.

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kadr z filmu "Abigail"

Dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Martwe zło: Przebudzenie

Krwawy horror, który wzbudza obrzydzenie, zgodnie z prawidłami serii. Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach - zostawionej samą sobie z dziećmi Ellie (Alyssa Sutherland) i prowadząca rozrywkowe życie Beth (Lily Sullivan). Ich szansa na pojednanie zostaje jednak przerwana, gdy niespodziewanie w domu pojawiają się krwiożercze demony, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami - jeden z nich "wchodzi" w Ellie. Wówczas rozpoczyna się walka Beth i dzieciaków o przetrwanie.

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kadr z filmu "Martwe zło: Przebudzenie"

Dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Uciekaj

Główny bohater, Chris (Daniel Kaluuya), stresuje się wizytą u swoich teściów. Jego partnerka, Rose (Alison Williams) uspokaja go, a na miejscu rzeczywiście okazuje się, że rodzice dziewczyny są nadzwyczajnie mili dla niego. Z czasem mężczyzna poznaje przerażające fakty na temat rodziny Armitage'ów oraz tego, co kryje się za ich miłym nastawieniem.

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kadr z filmu "Uciekaj"

Dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Drakula: Historia wiecznej miłości

Nowa interpretacja kultowej historii. Książę Vlad (Caleb Landry Jones), po stracie ukochanej, zostaje przeklęty wiecznym życiem. Przez stulecia błąka się po świecie, by w XIX-wiecznym Paryżu spotkać kobietę (Zoe Bleu), łudząco podobną do tej, którą tragicznie utracił. Napędzany obsesją i nadzieją, gotów jest na wszystko, by odzyskać ukochaną.

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kadr z filmu "Drakula: Historia wiecznej miłości"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

Mów do mnie

Mia (Sophie Wilde) przeżywa żałobę po dość nieoczekiwanej śmierci matki, a za pocieszenie i wsparcie służy jej Jade (Alexandra Jensen), przyjaciółka, która nieformalnie przyjmuje ją do swojej rodziny. Mia równie mocno co opieki pragnie uwagi otoczenia, zatem gdy na jednej z imprez potrzeba ochotnika do nowo popularnej wśród znajomych zabawy, ta ochoczo się zgłasza. Seans spirytystyczny z udziałem tajemniczego przedmiotu doprowadza do ciągu przerażających wydarzeń.

kadr z filmu "Mów do mnie"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

Goście

Duński horror, będący pierwowzorem "Nie mów zła". Rodzina ze wspomnianego wyżej kraju wybiera się na wakacje do nowo poznanych znajomych z Holandii na których przypadkiem wówczas natrafili. Goszcząca ich para zaczyna jednak wykazywać coraz dziwniejsze i bardziej alarmujące zachowania. Kolejne zdarzenia wywołują coraz większy dyskomfort, a wspólny weekend w coraz mocniejszym stopniu staje się niezręczną pułapką.

kadr z filmu "Goście"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

X

Pierwszy z trylogii slasherów Ti Westa jeśli chodzi o datę premiery, chronologicznie - drugi. Akcja filmu rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. XX wieku. Opowiada o grupie młodych filmowców, którzy wynajmują dom na farmie w Teksasie u starszego małżeństwa Howarda i jego żony Pearl. Celem ekipy jest nakręcenie filmu dla dorosłych. Wkrótce, gdy właściciele posesji odkrywają ich zamiary, sytuacja przybiera brutalny obrót, a młodzi bohaterowie rozpoczynają walkę o życie.

kadr z filmu "X"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

Coś za mną chodzi

Horror autorstwa jednego z najbardziej kreatywnych twórców ostatnich lat, Davida Roberta Mitchella. Dziewiętnastoletnia Jay Height (Maika Monroe) zaczyna spotykać się z tajemniczym i przystojnym Hugh (Jake Weary). Po udanej randce oboje decydują się na pierwsze zbliżenie. Po stosunku chłopak informuje partnerkę, że "coś" zacznie ją prześladować. Wkrótce okazuje się, że nie kłamał. Jay jest terroryzowana koszmarnymi wizjami na jawie, w których podążają za nią upiorne indywidua − osoby, których nie dostrzega nikt poza nią samą.

kadr z filmu "Coś za mną chodzi"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

Men

Horror od Alexa Garlanda, który już kilka lat temu pozwolił Jessie Buckley (laureatce Oscara za rolę w "Hamnecie") pokazać się światu ze znakomitej strony. Po samobójstwie męża (Paapa Essiedu), Harper Marlowe (Buckley) postanawia samotnie spędzić wakacje w wiosce Cotson. Po przybyciu do wynajętego wiejskiego domu Harper zostaje powitana przez jego właściciela (Rory Kinnear). Zamiast upragnionego wypoczynku, kobieta staje się świadkiem przerażających wydarzeń.

kadr z filmu "Men"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

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