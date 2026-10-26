Uwielbiana seria horrorów wreszcie na Netfliksie. W sam raz na maraton

Zbliża się Halloween, a zatem okazja na seans przerażających horrorów. W bibliotece Netfliksa ich nie brakuje - adaptacje powieści Stephena Kinga, seria "Oszukać przeznaczenie" czy produkcje z "Naznaczonym" w tytule to tylko niektóre z nich. Niebawem kolekcja filmów grozy wzbogaci się o nowe i cenione przez widzów tytuły. Na platformie będzie można obejrzeć 3 pozycje z oryginalnej serii "Obecność" oraz spin-off produkcji, czyli "Zakonnica". Kiedy Netflix pokaże je widzom? Data premiery jest perfekcyjna.

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Obecność - horrory dostępne w serwisie Netflix. Kiedy premiera?

Netflix zadbał o swoich subskrybentów i na szczęście w Halloween nie zostawi ich z niczym. Filmy z serii "Obecność" pojawią się właściwie kilka dni wcześniej, bo już w środę, 28 października. To właśnie tego dnia użytkownicy będą mogli wybrać, czy rozłożyć sobie seans "Obecności" na kilka dni, czy może poczekać do soboty i zorganizować maraton filmowy. Materiału będzie sporo - na platformie pojawią się aż 3 części z oryginalnej serii, czyli "Obecność", "Obecność 2" i "Obecność 3: Na rozkaz diabła", a także spin-off, czyli "Zakonnica".

Kadr z filmu "Obecność 2"

Pierwszy film z serii "Obecność" w reżyserii Jamesa Wana zadebiutował w 2013 r. Fabuła produkcji koncentruje się na Lorraine Warren (Vera Farmiga) i Edzie Warrenie (Patrick Wilson), badaczach zjawisk paranormalnych, którzy pomagają nękanym przez zjawy osobom. W pierwszej części pomagają przerażonej rodzinie, w drugim filmie, również nakręconym przez Wana, zostają wezwani przez samotną matkę czwórki dzieci, a w trzeciej produkcji badają oni sprawę mężczyzny oskarżonego o morderstwo, który podtrzymuje, że wstąpił w niego demon.

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"Zakonnica", czyli spin-off "Obecności", koncentruje się na siostrze Irene (Taissa Farmiga) oraz ojcu Burke (Demián Bichir), którzy zostają poproszeni przez Watykan o zbadanie sprawy samobójstwa młodej zakonnicy. W tym celu udają się do Rumunii, gdzie będą musieli stawić czoła nie tylko nieczystym siłom, ale również swojemu strachowi.

"Obecność" doczekała się w sumie 4 części z Farmigą i Wilsonem, ale w uniwersum znajdują się jeszcze inne filmy - prequele i spin-offy o lalce "Annabelle" oraz o "Zakonnicy", a także film "Topielisko. Klątwa La Llorony". Trwają również prace nad nowym prequelem, czyli "Obecność: Pierwsza Komunia". W centrum fabuły ponownie znajdą się Ed i Lorraine, jednak tym razem historia skupi się na początkach ich działalności, kiedy dopiero zaczynali swoją przygodę jako badacze zjawisk paranormalnych. Premiera filmu zaplanowana jest na jesień 2027 r.

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