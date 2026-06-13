Ignacy Liss to młoda gwiazda kina. Świetne Proud to nie wszystko

Gdy polskie dzieło zdobywa uznanie za granicą, to zawsze dobra i godna uwagi rzecz. "Proud" może się takim sukcesem pochwalić - nasza rodzima produkcja zdobyła nagrodę główną na międzynarodowym festiwalu Series Mania. Teraz to właśnie na naszym podwórku będzie szansa, by sprawdzić, czy polska publika jest równie, a może i jeszcze bardziej przychylna.

REKLAMA

Ignacy Liss to gwiazda Proud. Był świetny w niedawnym hicie

"Proud" opowiada historię Filipa (Ignacy Liss) - młodego geja, który czerpie ze swojego życia. Pracuje jako model - jest piękny, młody, arogancki, czuje że świat należy do niego i nic go nie zatrzyma. Ten maraton zostaje jednak przerwany, gdy dojdzie do rodzinnej tragedii. Wówczas Filip będzie musiał przewartościować swoje dotychczasowe życie, stawić czoła opiece nad dzieckiem, zmierzyć się z własnymi słabościami i spróbować nie zatracić samego siebie.

Choć Ignacy Liss jest na polskiej scenie filmowej od kilku dobrych lat, tak naprawdę dopiero te ostatnie można nazwać jego prime time'em. Ogłaszanie młodego aktora najlepszym w swoim pokoleniu i najbardziej obiecującym mogłoby być jeszcze przedwczesne, natomiast predyspozycje do osiągnięcia takiego statusu z pewnością ma.

Choć podobała mi się m.in. jego drugoplanowa rola Leszka w "Znachorze", do tej pory najlepszym co zaprezentował Liss, jest kreacja Roberta Nosola w "Światłoczułej" Tadeusza Śliwy. To postać, którą z wierzchu śmiało uznalibyśmy za chodzącą definicję "warszawki" - mieszkający w sporym, bogato wystrojonym i niezwykle pustym apartamencie, młody fotograf, który już zdążył wyrobić sobie renomę. W trakcie jednej z sesji jego uwagę przyciąga pewna dziewczyna, Agata (Matylda Giegżno). Jest wygadana, rezolutna, piękna, pełna charyzmy, ale także niewidoma. Młodzi poznają się, zakochują, a życie stawia przed nimi dylematy i wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć. Właśnie ta historia jest osią "Światłoczułej".

REKLAMA

Robert w interpretacji Lissa jest młodym człowiekiem sukcesu, którego życie osobiste wypełnia spowodowana przez dawną traumę (ten wątek mógłby być ciut dłuższy) pustka, niepozwalająca na spełnienie. Choć aktor ma fantastyczną chemię z Matyldą Giegżno, bardzo dobrze sprawdza się też w samodzielnej roli - chłopaka zakochanego i zdeterminowanego, żeby być wsparciem dla Agaty, ale zarazem niepotrafiącego się w pełni otworzyć i mającego w sobie wewnętrzny konflikt. Ignacy Liss zasłużył na to, by unieść na swoich barkach duży projekt w całości i po ludzku trzymam kciuki, by "Proud" było pozytywnym przełomem w jego karierze.

Proud - obsada serialu

Ignacy Liss

Kamil Studnicki

Maria Sobocińska

Maja Ostaszewska

Joanna Kulig

Mateusz Więcławek

Paweł Tomaszewski

Amelia Fijałkowska

Dorota Kolak

Piotr Pacek

Magdalena Lamparska

Tamara Arciuch

Mateusz Janicki

Sylwia Boroń

Kamil Szeptycki

"Proud" od 12 czerwca w HBO Max.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.