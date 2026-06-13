Ignacy Liss to młoda gwiazda kina. Świetne Proud to nie wszystko
Na HBO Max trafiło już "Proud" - wyczekiwany polski serial, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Jego gwiazdą jest Ignacy Liss. Młody i zdolny aktor zdążył się już zapisać w najnowszej historii kilkoma udanymi kreacjami, a zwłaszcza jedną.
Gdy polskie dzieło zdobywa uznanie za granicą, to zawsze dobra i godna uwagi rzecz. "Proud" może się takim sukcesem pochwalić - nasza rodzima produkcja zdobyła nagrodę główną na międzynarodowym festiwalu Series Mania. Teraz to właśnie na naszym podwórku będzie szansa, by sprawdzić, czy polska publika jest równie, a może i jeszcze bardziej przychylna.
Ignacy Liss to gwiazda Proud. Był świetny w niedawnym hicie
"Proud" opowiada historię Filipa (Ignacy Liss) - młodego geja, który czerpie ze swojego życia. Pracuje jako model - jest piękny, młody, arogancki, czuje że świat należy do niego i nic go nie zatrzyma. Ten maraton zostaje jednak przerwany, gdy dojdzie do rodzinnej tragedii. Wówczas Filip będzie musiał przewartościować swoje dotychczasowe życie, stawić czoła opiece nad dzieckiem, zmierzyć się z własnymi słabościami i spróbować nie zatracić samego siebie.
Choć Ignacy Liss jest na polskiej scenie filmowej od kilku dobrych lat, tak naprawdę dopiero te ostatnie można nazwać jego prime time'em. Ogłaszanie młodego aktora najlepszym w swoim pokoleniu i najbardziej obiecującym mogłoby być jeszcze przedwczesne, natomiast predyspozycje do osiągnięcia takiego statusu z pewnością ma.
Choć podobała mi się m.in. jego drugoplanowa rola Leszka w "Znachorze", do tej pory najlepszym co zaprezentował Liss, jest kreacja Roberta Nosola w "Światłoczułej" Tadeusza Śliwy. To postać, którą z wierzchu śmiało uznalibyśmy za chodzącą definicję "warszawki" - mieszkający w sporym, bogato wystrojonym i niezwykle pustym apartamencie, młody fotograf, który już zdążył wyrobić sobie renomę. W trakcie jednej z sesji jego uwagę przyciąga pewna dziewczyna, Agata (Matylda Giegżno). Jest wygadana, rezolutna, piękna, pełna charyzmy, ale także niewidoma. Młodzi poznają się, zakochują, a życie stawia przed nimi dylematy i wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć. Właśnie ta historia jest osią "Światłoczułej".
Robert w interpretacji Lissa jest młodym człowiekiem sukcesu, którego życie osobiste wypełnia spowodowana przez dawną traumę (ten wątek mógłby być ciut dłuższy) pustka, niepozwalająca na spełnienie. Choć aktor ma fantastyczną chemię z Matyldą Giegżno, bardzo dobrze sprawdza się też w samodzielnej roli - chłopaka zakochanego i zdeterminowanego, żeby być wsparciem dla Agaty, ale zarazem niepotrafiącego się w pełni otworzyć i mającego w sobie wewnętrzny konflikt. Ignacy Liss zasłużył na to, by unieść na swoich barkach duży projekt w całości i po ludzku trzymam kciuki, by "Proud" było pozytywnym przełomem w jego karierze.
Proud - obsada serialu
- Ignacy Liss
- Kamil Studnicki
- Maria Sobocińska
- Maja Ostaszewska
- Joanna Kulig
- Mateusz Więcławek
- Paweł Tomaszewski
- Amelia Fijałkowska
- Dorota Kolak
- Piotr Pacek
- Magdalena Lamparska
- Tamara Arciuch
- Mateusz Janicki
- Sylwia Boroń
- Kamil Szeptycki
"Proud" od 12 czerwca w HBO Max.
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