Ależ czekam na 8. odcinek Stamtąd. Mocna zapowiedź

Ciężko w to uwierzyć, ale zbliżamy się do finału 4. sezonu "Stamtąd". Poniedziałek 8 czerwca dla fanów serialu oznacza premierę 7. odcinka "czwórki", a zatem kolejnego kroku wykonanego w kierunku ostatniego epizodu tej odsłony serialu. Biorąc pod uwagę powstanie piątego sezonu, mało kto przypuszcza, że bohaterom uda się uciec, ale widać jednak znaczne postępy, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy na temat tego, co się dzieje z miasteczkiem.

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Zapowiedź 8. odcinka 4. sezonu Stamtąd już w sieci. Co nas czeka?

Tydzień temu mieliśmy do czynienia z paroma mocnymi momentami. Donna doznała zawału serca, Boyd ostatecznie przekonał się, że Jade miał rację co do obecności tajemniczych drzwi prowadzących do tuneli, w których przebywają w dzień potwory. Dodatkowo, Człowiek w Żółci, ukrywający się jako Sophie, wyraźnie bierze na celownik Henry'ego - w jednej ze scen widzimy, jak dolał mu do drinka swoją krew. Co wydarzyło się dalej i co nas jeszcze czeka?

7. odcinek zapewnił widzom mocne wrażenia, zwłaszcza pod koniec. Urzeczywistnił się plan zaatakowania uśmiechniętych potworów totemami, jednak to nie Boyd, a Kenny, go zrealizował. Niestety, okazało się, że wbicie totemu w istotę z zewnątrz nie zadziałało, co zmusiło bohatera do ucieczki, z której ledwo uszedł z życiem. Stało się to dzięki Fatimie, która niedługo po urodzeniu Smileya (potwora, który się odrodził, a wcześniej był "zabity" przez Boyda) odkryła, że łączy ich swego rodzaju więź. Dzięki temu połączeniu, dziewczynie udało się powstrzymać potwora od ataku na Kenny'ego, czym ocaliła mu życie. Do sieci trafiła już (podobnie jak dotychczas, nieoficjalnymi kanałami) zapowiedź kolejnego epizodu serialu. Co się w nim wydarzy?

Na początku widzimy Boyda, który rozmawia z Kennym i mówi, że jeśli chcą zrealizować plan wejścia do tuneli, muszą zrobić to jak należy i nie zamierza zostawiać nikogo na dole. Wówczas dzieje się coś, co sprawia, że Boyd szybko odwraca głowę - jakby w reakcji na coś. To sugeruje dwie rzeczy: albo główny bohater usłyszał coś, co się dzieje na żywo, albo doznał jakiejś wizji (pokroju widzenia ojca Khatriego). Następnie widać krótkie ujęcie z pogrzebu Rogera, a potem przechodzimy do narady Boyda, Donny, Ellisa i Fatimy. Bohaterka mówi Boydowi, że nie tylko widziała, jak Kenny był w opałach, ale czuła, jakby tam była. To, w połączeniu z sytuacją z końcówki 7. odcinka jasno sugeruje, że związek Fatimy z potworem jest silniejszy, niż się spodziewano.

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Później widzimy, jak Ethan prosi Victora, by ten nauczył go, jak przetrwać, gdyby musiał być sam. Tabitha mówi, że nie będzie to konieczne, na co chłopiec odpowiada, że ona tego nie wie. Ten wątek niespodziewanie wyrasta na jeden z potencjalnie najmocniejszych - Victor zauważył bowiem, że powrót Człowieka w Żółci może oznaczać powtórkę dawnego cyklu, a jeśli Tabitha jest "Mirandą 2.0", to w najgorszym przypadku Ethan może podzielić los Victora i zostać zmuszony do samodzielnego przetrwania.

Zapowiedź kończy się słowami Jade'a, który stanowczo mówi: "istnieje powód, dla którego nikt nigdy się stąd nie wydostał i być może powodem jest to, że nikt nigdy wcześniej nie był skłonny do podejmowania trudnych decyzji". Można czytać to jako próbę przemówienia do Boyda, który kurczowo trzyma się tego, by zminimalizować ryzyko ofiar. To szlachetna postawa, ale prawdopodobnie koniec końców zgubna. Odkrycie kolejnych tajemnic i sprawdzenie teorii, które dotychczas się ukonstytuowały, wymaga czynu, ryzyka.

Wygląda na to, że przyszły odcinek będzie właśnie tą chwilą, w której bohaterowie spróbują zrealizować plan zejścia do tuneli, a życie wielu osób zawiśnie na włosku. Z doświadczenia wiemy, że nikt nie jest tu bezpieczny - nawet ważne dla historii postacie.

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Adam Kudyba 08.06.2026 23:19

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