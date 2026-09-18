Kinowy hit sci-fi obejrzysz darmo. Widzowie go pokochali

"Igrzyska śmierci" to uwielbiana seria powieści autorstwa Suzanne Collins, które zostały zaadaptowane pod 4 filmy. Pierwszy z nich, "Igrzyska śmierci", zadebiutował w 2012 roku, a ostatni, czyli "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2", pojawił się 3 lata później. Na kolejny film widzowie musieli czekać prawie 10 lat, aż w końcu się doczekali. Z przyjemnością wrócili do ukochanego uniwersum i na szczęście się nie zawiedli.

Prequel "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" w reżyserii Francisa Lawrence'a sprostała ich oczekiwania. Mimo że produkcja nie skupiała się już na dobrze znanych bohaterach, to ukazane w niej wydarzenia poprzedzające czas akcji oryginalnych filmów, chwyciły ich za serce. Teraz "Balladę ptaków i węży" będzie można obejrzeć za darmo w telewizji. Taka okazja wydarzy się tylko dzisiaj.

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Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży za darmo. Film pokaże TVN

"Ballada ptaków i węży" zadebiutowała w listopadzie 2023 roku, a zatem niecałe 2 lata temu. Od tamtej pory produkcja pojawiała się w kilku serwisach VOD, jednak na ten moment dostęp do prequelu "Igrzysk śmierci" jest mocno ograniczony. Można go obejrzeć wyłącznie w serwisie Player.

Dzisiaj nadarzy się jednak okazja, aby najnowsze "Igrzyska śmierci" obejrzeć za darmo. Bez zakładania konta, rejestrowania się, płacenia miesięcznej subskrybcji czy uiszczania jednorazowej opłaty za wypożyczenie. "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" pokaże dziś, 18 września, o godzinie 20:00 telewizja TVN. To świetna okazja, aby nadrobić uwielbianą przez fanów produkcję lub powtórzyć seans. Fani potwierdzą, że warto.

Akcja produkcji "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" rozgrywa się przed wydarzeniami z oryginalnych filmów podczas 10. Głodowych Igrzysk. Coriolanus Snow (Tom Blyth), 18-letni mieszkaniec Kapitolu, który próbuje przywrócić chwałę potężnemu niegdyś rodowi Snowów, zostaje mentorem Lucy Grair Baird (Rachel Zegler). Życie dziewczyny z Dwunastego Dystryktu, jednej z trybutek na arenie Głodowych Igrzysk, jest uzależnione od decyzji Snowa, w którym coraz mocniej zaczyna budzić się współczucie wobec swojej podopiecznej.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.