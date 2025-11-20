Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada

Ładowanie...

Filmowe uniwersum „Igrzysk śmierci” wciąż się rozrasta. Lionsgate pokazało właśnie pierwszy zwiastun filmu „Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek”, ekranizacji najnowszej powieści Suzanne Collins. To już szósty pełnometrażowy rozdział cyklu i jednocześnie prequel wydarzeń z trylogii o Katniss Everdeen.



Za kamerą ponownie stanął Francis Lawrence - reżyser „W pierścieniu ognia”, „Kosogłosa” i „Ballady ptaków i węży”. Twórca pokaże nam 50. Głodowe Igrzyska, których zwycięzcą został Haymitch Abernathy, przyszły mentor. Rzecz w tym, że kulisy tej legendarnej wygranej mogą okazać się zaskakujące - okazuje się bowiem, że historia została istotnie zmodyfikowana przez władze Kapitolu.

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - zwiastun filmu

Akcja „Wschodu słońca w dniu dożynek” toczy się 24 lata przed historią Katniss. Zasady są jeszcze brutalniejsze niż zazwyczaj, a to z racji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia: tym razem każdy dystrykt musi wystawić dwa razy więcej trybutów. Haymitch żyje w biednym Dystrykcie 12, próbuje utrzymać rodzinę i wymyka się do lasu na spotkania z Lenore. Ta względnie „normalna” codzienność kończy się w chwili, gdy podczas dożynek rozpętuje się chaos, a bohater trafia na miejsce wylosowanego trybuta.



W młodego Haymitcha wciela się Joseph Zada, a towarzyszy mu imponująca obsada, bodaj najmocniejsza w historii serii: Mckenna Grace jako Maysilee Donner, Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin jako nowy Caesar Flickerman, Glenn Close, Billy Porter oraz Ralph Fiennes jako prezydent Snow. To miks młodego Hollywood i ekranowych legend, który ma podnieść prequel do rangi jednego z największych widowisk jesieni 2026.



Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - premiera za rok, w listopadzie 2026 r.

Michał Jarecki 20.11.2025 15:47

