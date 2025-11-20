REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada

Lionsgate szykuje dla nas kolejną podróż do Panem. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu „Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek”, prequela skupionego na młodym Haymitchu Abernathym i krwawych 50. Głodowych Igrzyskach.

Michał Jarecki
igrzyska śmierci wschód słońca w dniu dożynek
REKLAMA

Filmowe uniwersum „Igrzysk śmierci” wciąż się rozrasta. Lionsgate pokazało właśnie pierwszy zwiastun filmu „Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek”, ekranizacji najnowszej powieści Suzanne Collins. To już szósty pełnometrażowy rozdział cyklu i jednocześnie prequel wydarzeń z trylogii o Katniss Everdeen.

Za kamerą ponownie stanął Francis Lawrence - reżyser „W pierścieniu ognia”, „Kosogłosa” i „Ballady ptaków i węży”. Twórca pokaże nam 50. Głodowe Igrzyska, których zwycięzcą został Haymitch Abernathy, przyszły mentor. Rzecz w tym, że kulisy tej legendarnej wygranej mogą okazać się zaskakujące - okazuje się bowiem, że historia została istotnie zmodyfikowana przez władze Kapitolu. 

REKLAMA

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - zwiastun filmu

Akcja „Wschodu słońca w dniu dożynek” toczy się 24 lata przed historią Katniss. Zasady są jeszcze brutalniejsze niż zazwyczaj, a to z racji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia: tym razem każdy dystrykt musi wystawić dwa razy więcej trybutów. Haymitch żyje w biednym Dystrykcie 12, próbuje utrzymać rodzinę i wymyka się do lasu na spotkania z Lenore. Ta względnie „normalna” codzienność kończy się w chwili, gdy podczas dożynek rozpętuje się chaos, a bohater trafia na miejsce wylosowanego trybuta.

W młodego Haymitcha wciela się Joseph Zada, a towarzyszy mu imponująca obsada, bodaj najmocniejsza w historii serii: Mckenna Grace jako Maysilee Donner, Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin jako nowy Caesar Flickerman, Glenn Close, Billy Porter oraz Ralph Fiennes jako prezydent Snow. To miks młodego Hollywood i ekranowych legend, który ma podnieść prequel do rangi jednego z największych widowisk jesieni 2026.

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - premiera za rok, w listopadzie 2026 r.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
20.11.2025 15:47
Tagi: Igrzyska śmierci
Najnowsze
15:39
Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie
Aktualizacja: 2025-11-20T15:39:00+01:00
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
9:47
Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
Aktualizacja: 2025-11-20T09:47:19+01:00
9:00
Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć
Aktualizacja: 2025-11-20T09:00:43+01:00
19:40
Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje
Aktualizacja: 2025-11-19T19:40:08+01:00
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
18:02
Odwilż to jeden z najlepszych polskich kryminałów. Mam nadzieję, że to nie koniec
Aktualizacja: 2025-11-18T18:02:00+01:00
17:31
Nowy film katastroficzny zniszczył użytkowników HBO Max. Uwielbiają go
Aktualizacja: 2025-11-18T17:31:00+01:00
16:57
Widzowie pytają o Dom dobry: „od ilu lat?” Nie, to nie jest film dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-18T16:57:19+01:00
16:23
Do kiedy Dom dobry będzie emitowany w kinach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-18T16:23:22+01:00
13:57
Najlepsze filmy i seriale Jana Holoubka. Heweliusz to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-11-18T13:57:17+01:00
11:59
Dom dobry w serwisie Netflix. Kiedy może tam trafić?
Aktualizacja: 2025-11-18T11:59:53+01:00
11:27
To ona zagra Dorotkę w Wicked 2. Zaskoczył mnie ten pomysł
Aktualizacja: 2025-11-18T11:27:02+01:00
9:55
Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-18T09:55:11+01:00
9:51
Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
Aktualizacja: 2025-11-18T09:51:24+01:00
9:25
Draco Malfoy spotkał ojca. Ich zdjęcie mnie urzekło
Aktualizacja: 2025-11-18T09:25:16+01:00
18:52
Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału
Aktualizacja: 2025-11-17T18:52:00+01:00
17:40
Nowy serial kostiumowy od HBO Max bywa głupiutki, ale oczu nie można oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:40:00+01:00
17:01
Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:01:00+01:00
16:14
Hiszpański dreszczowiec wstrząsa użytkownikami Netfliksa. Niesamowity serial
Aktualizacja: 2025-11-17T16:14:00+01:00
15:57
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-17T15:57:49+01:00
15:56
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-17T15:56:00+01:00
15:18
Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki
Aktualizacja: 2025-11-17T15:18:22+01:00
14:55
Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-17T14:55:00+01:00
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA