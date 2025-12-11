Ładowanie...

Nie minęło jeszcze tak wiele, odkąd ostatni raz wróciliśmy do świata spod szyldu "Igrzysk śmierci". Trzy lata po premierze "Ballady ptaków i węży" na wielki ekran zostanie przeniesiona kolejna powieść Suzanne Collins. "Wschód słońca w dniu dożynek" został wydany w marcu tego roku i prędko stał się jedną z najchętniej czytanych książek. Było jasne, że doczekamy się wersji filmowej. Machina marketingowa działała znakomicie, ogłoszono wiele nazwisk, ale to te, o których wiemy od dziś, zapewne zrobią na widzach największe wrażenie.

REKLAMA

Nowe-stare postacie w Igrzyskach śmierci. Co za powroty

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się w trakcie 50. Igrzysk Śmierci, rozgrywających się na 24 lata przed wydarzeniami z filmu z 2013 roku. Jej głównym bohaterem jest Haymitch Abernathy (Joseph Zada) - przyszły mentor Katniss. To sprytny i zaradny młody mężczyzna, który niespodziewanie zostaje wybrany do wzięcia udziału w śmiertelnych rozgrywkach. W filmie zobaczymy wiele młodszych wersji danych bohaterów - mowa nie tylko o Haymitchu, ale również o Plutarchu, Caesarze, Effie.

Deadline podzieliło się ze światem elektryzującą informacją. Myśleliśmy, że i tak pełna bogatych nazwisk obsada filmu jest już gronem zamkniętym, a jednak twórcy przygotowali dla widzów coś mocnego. Według informacji serwisu, we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zobaczymy Jennifer Lawrence i Josha Hutchersona. Pytania o ich obecność od dawna pojawiały się w przestrzeni publicznej, ale żadne nie udzieliło czytelnej odpowiedzi. Zarówno Lawrence, jak i Hutcherson, byli czołowymi postaciami pierwszych trzech filmów z serii (W pierścieniu ognia" oraz obu "Kosogłosów") - ona wcielała się w ikoniczną Katniss Everdeen, zaś on - w Peetę Mellarka.

Nie ulega wątpliwości, że powrót Lawrence i Hutchersona będzie prawdziwą gratką dla fanów serii. Choć akcja tego prequela rozgrywa się na niemal ćwierć wieku przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia", w tegorocznej książce Collins jest scena, w której dorośli Peeta i Katniss słuchają opowieści Haymitcha, który opowiada im swoją historię, związaną z Igrzyskami. Można więc przypuszczać, że ich obecność będzie bardziej epizodyczna. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu oglądających zapewne będzie zadowolonych, widząc swoich ulubionych bohaterów z powrotem na ekranie.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada

Joseph Zada jako młody Haymitch Abernathy

Whitney Peak jako Leonore Dove Baird

Jesse Plemons jako młody Plutarch Heavensbee

Mckenna Grace jako Maysilee Donner

Maya Hawke jako Wiress

Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow

Lili Taylor jako Mags

Ben Wang jako Wyatt Callow

Kelvin Harrison Jr. jako młody Beetee Latier

Elle Fanning jako młoda Effie Trinket

Molly McCann jako Louella

Iona Bell jako Lou Lou

Kieran Culkin jako młody Caesar Flickerman

Jennifer Lawrence jako Katniss Everdeen

Josh Hutcherson jako Peeta Mellark

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 11.12.2025 08:37

Ładowanie...