Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem

Choć do premiery filmowej adaptacji "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek" mamy jeszcze sporo miesięcy, jej obsada od dawna robi wrażenie, jeśli chodzi o głośne nazwiska. Teraz ekscytacja może osiągnąć szczyt, bowiem w filmie zobaczymy inne, bardzo dobrze znane twarze.

Adam Kudyba
igrzyska smierci lawrence hutcherson
REKLAMA

Nie minęło jeszcze tak wiele, odkąd ostatni raz wróciliśmy do świata spod szyldu "Igrzysk śmierci". Trzy lata po premierze "Ballady ptaków i węży" na wielki ekran zostanie przeniesiona kolejna powieść Suzanne Collins. "Wschód słońca w dniu dożynek" został wydany w marcu tego roku i prędko stał się jedną z najchętniej czytanych książek. Było jasne, że doczekamy się wersji filmowej. Machina marketingowa działała znakomicie, ogłoszono wiele nazwisk, ale to te, o których wiemy od dziś, zapewne zrobią na widzach największe wrażenie.

REKLAMA

Nowe-stare postacie w Igrzyskach śmierci. Co za powroty

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się w trakcie 50. Igrzysk Śmierci, rozgrywających się na 24 lata przed wydarzeniami z filmu z 2013 roku. Jej głównym bohaterem jest Haymitch Abernathy (Joseph Zada) - przyszły mentor Katniss. To sprytny i zaradny młody mężczyzna, który niespodziewanie zostaje wybrany do wzięcia udziału w śmiertelnych rozgrywkach. W filmie zobaczymy wiele młodszych wersji danych bohaterów - mowa nie tylko o Haymitchu, ale również o Plutarchu, Caesarze, Effie.

Deadline podzieliło się ze światem elektryzującą informacją. Myśleliśmy, że i tak pełna bogatych nazwisk obsada filmu jest już gronem zamkniętym, a jednak twórcy przygotowali dla widzów coś mocnego. Według informacji serwisu, we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zobaczymy Jennifer Lawrence i Josha Hutchersona. Pytania o ich obecność od dawna pojawiały się w przestrzeni publicznej, ale żadne nie udzieliło czytelnej odpowiedzi. Zarówno Lawrence, jak i Hutcherson, byli czołowymi postaciami pierwszych trzech filmów z serii (W pierścieniu ognia" oraz obu "Kosogłosów") - ona wcielała się w ikoniczną Katniss Everdeen, zaś on - w Peetę Mellarka.

Nie ulega wątpliwości, że powrót Lawrence i Hutchersona będzie prawdziwą gratką dla fanów serii. Choć akcja tego prequela rozgrywa się na niemal ćwierć wieku przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia", w tegorocznej książce Collins jest scena, w której dorośli Peeta i Katniss słuchają opowieści Haymitcha, który opowiada im swoją historię, związaną z Igrzyskami. Można więc przypuszczać, że ich obecność będzie bardziej epizodyczna. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu oglądających zapewne będzie zadowolonych, widząc swoich ulubionych bohaterów z powrotem na ekranie.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada

  • Joseph Zada jako młody Haymitch Abernathy
  • Whitney Peak jako Leonore Dove Baird
  • Jesse Plemons jako młody Plutarch Heavensbee
  • Mckenna Grace jako Maysilee Donner
  • Maya Hawke jako Wiress
  • Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow
  • Lili Taylor jako Mags
  • Ben Wang jako Wyatt Callow
  • Kelvin Harrison Jr. jako młody Beetee Latier
  • Elle Fanning jako młoda Effie Trinket
  • Molly McCann jako Louella
  • Iona Bell jako Lou Lou
  • Kieran Culkin jako młody Caesar Flickerman
  • Jennifer Lawrence jako Katniss Everdeen
  • Josh Hutcherson jako Peeta Mellark

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
11.12.2025 08:37
Tagi: Igrzyska śmierciJennifer Lawrence
Najnowsze
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA