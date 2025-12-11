Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Choć do premiery filmowej adaptacji "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek" mamy jeszcze sporo miesięcy, jej obsada od dawna robi wrażenie, jeśli chodzi o głośne nazwiska. Teraz ekscytacja może osiągnąć szczyt, bowiem w filmie zobaczymy inne, bardzo dobrze znane twarze.
Nie minęło jeszcze tak wiele, odkąd ostatni raz wróciliśmy do świata spod szyldu "Igrzysk śmierci". Trzy lata po premierze "Ballady ptaków i węży" na wielki ekran zostanie przeniesiona kolejna powieść Suzanne Collins. "Wschód słońca w dniu dożynek" został wydany w marcu tego roku i prędko stał się jedną z najchętniej czytanych książek. Było jasne, że doczekamy się wersji filmowej. Machina marketingowa działała znakomicie, ogłoszono wiele nazwisk, ale to te, o których wiemy od dziś, zapewne zrobią na widzach największe wrażenie.
Nowe-stare postacie w Igrzyskach śmierci. Co za powroty
Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się w trakcie 50. Igrzysk Śmierci, rozgrywających się na 24 lata przed wydarzeniami z filmu z 2013 roku. Jej głównym bohaterem jest Haymitch Abernathy (Joseph Zada) - przyszły mentor Katniss. To sprytny i zaradny młody mężczyzna, który niespodziewanie zostaje wybrany do wzięcia udziału w śmiertelnych rozgrywkach. W filmie zobaczymy wiele młodszych wersji danych bohaterów - mowa nie tylko o Haymitchu, ale również o Plutarchu, Caesarze, Effie.
Deadline podzieliło się ze światem elektryzującą informacją. Myśleliśmy, że i tak pełna bogatych nazwisk obsada filmu jest już gronem zamkniętym, a jednak twórcy przygotowali dla widzów coś mocnego. Według informacji serwisu, we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zobaczymy Jennifer Lawrence i Josha Hutchersona. Pytania o ich obecność od dawna pojawiały się w przestrzeni publicznej, ale żadne nie udzieliło czytelnej odpowiedzi. Zarówno Lawrence, jak i Hutcherson, byli czołowymi postaciami pierwszych trzech filmów z serii (W pierścieniu ognia" oraz obu "Kosogłosów") - ona wcielała się w ikoniczną Katniss Everdeen, zaś on - w Peetę Mellarka.
Nie ulega wątpliwości, że powrót Lawrence i Hutchersona będzie prawdziwą gratką dla fanów serii. Choć akcja tego prequela rozgrywa się na niemal ćwierć wieku przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia", w tegorocznej książce Collins jest scena, w której dorośli Peeta i Katniss słuchają opowieści Haymitcha, który opowiada im swoją historię, związaną z Igrzyskami. Można więc przypuszczać, że ich obecność będzie bardziej epizodyczna. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu oglądających zapewne będzie zadowolonych, widząc swoich ulubionych bohaterów z powrotem na ekranie.
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada
- Joseph Zada jako młody Haymitch Abernathy
- Whitney Peak jako Leonore Dove Baird
- Jesse Plemons jako młody Plutarch Heavensbee
- Mckenna Grace jako Maysilee Donner
- Maya Hawke jako Wiress
- Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow
- Lili Taylor jako Mags
- Ben Wang jako Wyatt Callow
- Kelvin Harrison Jr. jako młody Beetee Latier
- Elle Fanning jako młoda Effie Trinket
- Molly McCann jako Louella
- Iona Bell jako Lou Lou
- Kieran Culkin jako młody Caesar Flickerman
- Jennifer Lawrence jako Katniss Everdeen
- Josh Hutcherson jako Peeta Mellark
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada 2026 roku.
Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:
- Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
- To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
- Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
- Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
- Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime