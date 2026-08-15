Gdzie obejrzeć Igrzyska śmierci? Nie jest łatwo je znaleźć

Suzanne Collins rozpoczęła literacką przygodę z "Igrzyskami śmierci" w 2008 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała pierwsza książka z tej serii. Do 2010 roku powstały dwie kolejne, a w 2012 fani twórczości Collins doczekali się pierwszego przeniesienia jej na ekran. Tym sposobem od 14 lat "Igrzyska śmierci", reżyserowane głównie przez Francisa Lawrence'a (tylko pierwszą część wyreżyserował Gary Ross), są immanentną i niezmiennie jakościową częścią skrzydła kinowego science fiction. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć wszystkie filmy z tej serii.

Gdzie obejrzeć wszystkie Igrzyska śmierci? Sprawdzamy

Igrzyska śmierci

Premierowa odsłona filmowej serii, która trafiła do kin w 2012 roku. Akcja rozgrywa się w państwie Panem, rządzonym przez okrutnego prezydenta Snowa (Donald Sutherland), którego rządy sprzyjają nielicznym, a reszta mieszka w najczęściej ubogich dystryktach. Wkrótce władze decydują się, by zorganizować igrzyska, które będą skutecznym narzędziem kontroli. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) zgłasza się za swoją siostrę i pozornie nie ma szans przetrwać, jednak jej los idzie w zupełnie innym kierunku, przez co dziewczyna rozpala w ludziach nadzieję na zmiany.

Dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu lub VOD na Polsat Box Go.

IGRZYSKA ŚMIERCI Polsat Box Go Polsat Box Go

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia

Katniss i Peeta (Josh Hutcherson) wyruszają na tournée Zwycięzców do każdego z dystryktów Panem. W trakcie wizyty w jednym z nich odkrywają, że w całym państwie wybuchły rebelie, a ich zachowanie z Igrzysk przyczyniło się do tego stanu rzeczy. W tym samym czasie Snow przystępuje do organizacji jubileuszowych, 75. Igrzysk, w których dawni zwycięzcy będą musieli stanąć przeciw sobie.

Dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu lub VOD na Polsat Box Go.

IGRZYSKA ŚMIERCI: W PIERŚCIENIU OGNIO Polsat Box Go Polsat Box Go

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1

Katniss Everdeen trafia do Dystryktu 13 po tym jak raz na zawsze położyła kres Głodowym Igrzyskom. Wbrew kłamliwej propagandzie, rebelianci przetrwali zemstę Kapitolu. Pod przewodnictwem Prezydent Coin (Julianne Moore) przygotowują się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, mimo początkowych wahań, zgadza się wziąć udział w walce. Wkrótce staje się symbolem oporu przeciw tyranii prezydenta Snowa.

Dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu lub VOD na Polsat Box Go.

IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. CZĘŚĆ 1 Polsat Box Go Polsat Box Go

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2

Katniss Everdeen i przywódcy Dystryktu 13 rozpoczynają wielką ofensywę przeciwko Kapitolowi. Walka toczy się już nie tylko o przetrwanie, ale o przyszłość całego narodu. Katniss pełni rolę medialnej twarzy rewolucji wprowadzanej w życie przez prezydentkę Coin. Nie godząc się jednak z narzuconą rolą, wspierana przez Gale'a (Liam Hemsworth), Finnicka (Sam Claflin) oraz Peetę, planuje zamach na prezydenta Snowa.

Dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu lub VOD na Polsat Box Go.

IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. CZĘŚĆ 2 Polsat Box Go Polsat Box Go

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży

Tu mamy do czynienia ze spojrzeniem w okres młodości człowieka, który wkrótce stał się symbolem Igrzysk. Mowa rzecz jasna o młodym Coriolanusie Snowie (Tom Blyth). W trakcie Dziesiątych Głodowych Igrzysk pokazanych w "Balladzie ptaków i węży", Corio zostaje mentorem Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), pochodzącej z 12. Dystryktu. Walka o zwycięstwo Lucy oraz Coriolanusa rozgrywa się na śmierć i życie na oczach świata, a sam Snow stopniowo opracowuje plan, jak uniknąć tego pierwszego, piąć się w hierarchii władzy i odzyskać pozycję swojego rodu.

Film nie jest dostępny w legalnych polskich serwisach streamingowych.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Kolejny film, który zabiera nas w przeszłość kultowej postaci z serii - tym razem mowa o Haymitchu Abernathym. Główny bohater (Joseph Zada) zostaje wybrany do udziału w 50. Głodowych Igrzyskach, znanych również jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia. W ramach tej „specjalnej” edycji każdy dystrykt Panem musi wysłać do Kapitolu dwukrotnie więcej trybutów, którzy będą walczyć na śmierć i życie na arenie. To jeden z - na pewno na papierze - najlepiej obsadzonych filmów roku, bowiem zobaczymy w nim młodsze wersje niektórych postaci. W tym m.in. Ralpha Fiennesa w roli prezydenta Snowa, Mayę Hawke jako Wiress, Elle Fanning wcielającą się Effie Trinket, Kierana Culkina grającego Caesara Flickermana, czy Jessego Plemonsa, portretującego Plutarcha Heavensbee.

W kinach od 20 listopada.

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