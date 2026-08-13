X-Meni w MCU. Wszystko, co wiemy o nowym filmie: obsada, fabuła i plotki

X-Meni to jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup superbohaterów, zaraz obok Avengersów. Przez lata Disney, który jest właścicielem Marvel Studios, nie miał jednak praw do ekranizacji ich przygód - te należały do wytwórni Fox. Z tego powodu na start w Marvel Canematic Universe nie było mutantów w ogóle i próbowano nawet zastąpić ich gatunkiem Inhumans, ale nic z tego nie wyszło.

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Po tym, jak Fox został przejęty przez Disneya, wszystko się zmieniło. Mutanci, nazywani homo superior, zaczęli się pojawiać w kolejnych filmach Marvel Studios („Marvels”, „Czarna Pantera 2”) oraz w serialach Marvel Television („Ms. Marvel”, „X-Men ’97”). Z czasem do MCU dołączyli też Deadpool z Wolverinem, a teraz w filmie wytwórni Sony o Spider-Manie pojawiła się, obok Hulka, Punishera i Yeleny, Jean Grey.

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” to film, w którym tygryski trafiły jackpota.

W jednym filmie pojawiły postaci wykreowane pierwotnie przez Sony (Spider-Man), Universal (Hulk), Fox (X-Meni), Marvel Studios (Yelena Belova) i Marvel Television (Punisher), a to dopiero początek. Jeszcze w tym roku w „Avengers: Doomsday” pojawią się ci sami X-Meni, których przygody śledziliśmy przez wiele lat równolegle do tych, jakie przypadały w udziale Avengersom et consortes.

Kevin Feige zapowiedział również, iż po przyszłorocznym „Avenger: Secret Wars”, po którym spodziewamy się soft-reboota cyklu Marvel Cinematic Universe, pojawi się film poświęcony mutantom, a Sadie Sink potwierdziła, że wróci w nim jako Jean Grey. Disney zaczął przy okazji ogłaszać, jacy inni aktorzy zostaną zaangażowani do prac nad nim oraz w jakie postaci się wcielą. Nieoficjalnych doniesień też jest masa.

Skąd się wzięli mutanci w MCU?

Najprostsze wytłumaczenie jest takie, iż istnieli w nim od zawsze, ale nikt o tym nie wie, gdyż się przed ludzkością ukrywają. Do tego Jean Grey w MCU jest młodą dziewczyną, która dopiero odkryła swoje supermoce. Możliwe, że gdzieś na Ziemi-616 żyje sobie wariant Charlesa Xaviera, który dopiero teraz weźmie ją pod swoje skrzydła, aby wraz z nią i kilkoma innymi osobami uformować X-Menów.

Fani przewidywali również, iż w MCU u ludzi Gen X zaczął się aktywować w wyniku pstryknięcia palcami przez Thanosa (co wymazało połowę populacji we wszechświecie, nim Hulk pięć lat później przywrócił te osoby do życia). Równie dobrze możemy mieć jednak do czynienia z sytuacją, iż w MCU mutanci powstają w wyniku eksperymentów rządowych, tak jak to było w komiksach z linii Ultimate.

Z czasem może się jednak okazać, iż Thanos i tajne organizacje nie miały w tym udziału, a mutantów w MCU jest niewielu, bo zadbał o to Ten, Który Pozostaje, gdy stworzył Świętą Chronologię. Większa ich liczba na Ziemi-616 może być efektem odbudowania jej wraz z całym multiwersum od zera po „Avengers: Secret Wars”, gdyż wieloświat w „Avengers: Doomsday” zapewnie się rozpadnie.

Jakich mutantów na Ziemi-616 w MCU już mamy?

Jeśli zaczniemy od końca, to mamy oczywiście siostry Jean i Sarę Grey, przy czym tę drugą widzieliśmy jedynie w retrospekcjach w filmie „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, gdyż została zabita przez Williama Metzgera z organizacji Department of Damage Control. Postać grana przez Sadie Sink na koniec uciekła i niewykluczone, że teraz trafi na kolejne osoby, u których Gen X się aktywował.

Słynnym mutantem w komiksach jest również Namor z „Czarnej Pantery 2”, a mutację w Ms. Marvel wykrył z kolei Bruno. W ramach MCU za takowych mogą zostać uznane również postaci, które mutantami w komiksach nie były, w tym np. Bullseye z seriali o Daredevilu oraz Wonder-Mana (tyle dobrego, że mimo obaw Spider-Man nie ma Genu X!). Do tego dochodzą postaci z innych uniwersów.

Ziemię-616 odwiedził swego czasu Deadpool, który chciał dołączyć do Avengersów; potem z wariantem Wolverine’a trafił do Pustki na Krańcu Czasu, gdzie trafili na Gambita i X-23. W scenie po napisach „Marvels” w innym wszechświecie Monicę Rambeau witali Bestia z Binary, Doktor Strange poznał Profesora X na Ziemi-838, a Storm była z kolei bohaterką ostatniej serii „A co, gdyby…?”.

Mamy też plejadę mutantów w animacji „X-Men ’97” będącej kontynuacją kultowego „X-Men: The Animated Series” z lat 90. emitowanego w Polsce na Fox Kids. Jeden z Watcherów odwiedził w nim masakrę na Genoshy oraz pojawił się tu Kang. Możemy założyć, iż serial wbrew temu, co twierdzili jego twórcy, jest częścią tego samego multiwersum, co MCU i seria filmów o mutantach wytwórni Fox.

Kto wystąpi w filmie Marvel Studios z X-Menami?

Przede wszystkim powróci Sadie Sink jako Jean Grey, ale nie będzie jedyną mutantką z telepatycznymi zdolnościami. Obok niej na ekranie zobaczymy Samarę Weaving jako Emmę Frost, a Scottowi Summersowi twarzy użyczy Kit Connor. A co z Profesorem X? Ten ma się pojawić, ale nadal nie wiadomo, kto go zagra (możliwe, że postać się pojawi, ale nie zobaczymy jej twarzy i wakat pozostanie otwarty).

Na tym oficjalne informacje na ten moment się kończą, chociaż film zapowiedziano już w 2019 r. (!), ale plotek o obsadzie krąży już cała masa. Sporo z nich skupia się na angażu Adama Drivera, ale przecieki nie są zgodne co do tego, czy zagra on Mr. Sinistera, Magneto, Charlesa Xaviera czy też zupełnie inną postać. Jeśli miałbym zaś tutaj stawiać, to z pewnością na tego pierwszego.

A jeśli to nie Adam Driver zagra Profesora X, to kto? Nazwiska, jakie padały przy tej postaci, to Christopher Abbott, Tom Pelphrey, Bill Skarsgard, Will Poulter i Harris Dickinson. Z kolei Charles Melton i Cailee Spaeny z drugiego sezonu „Beef” mogą zagrać odpowiednio Bestię i Rudą. Inde Navarrette z „Obsesji” spotkała się natomiast z reżyserem Jake’em Schreierem i chciałaby wcielić się w Mystique.

Co z nowym Wolverinem i starym Loganem w MCU?

Nie zdziwię się, jeśli Hugh Jackman będzie grał tę postać „aż do emerytury”, ale w wersji pochodzącej z innego świata (niczym w komiksach „Old Man Logan”, które… łączyły się z „Secret Wars”), ale w MCU może pojawić się jako James Howlett inny aktor - możliwe że znacznie młodszy. Typowani do tej roli są Henry Cavill (który grał już wariant tej postaci!), Karl Urban, Zac Efron, Taron Egerton i Daniel Radcliffe.

Do tego Marvel Studios może zrezygnować z nowej inkarnacji Jamesa Howletta w ogóle, a zamiast tego skupić się na jego przyszywanej córce, Laurze Kinney a.k.a X-23. W wersję tej postaci na Ziemi-616 może wcielić się zaś Dafne Keen, która grała ją już zarówno w „Loganie” oraz w „Deadpool i Wolverine”, która zapewne lepiej by pasowała do ekipy, którą reżyser Jake Schreier teraz montuje.

Jaką historię opowie Disney w filmie o mutantach?

Nadal nie wiemy, jaki tytuł będzie nosił nadchodzący film o mutantach, ale tworzy go Jake Schreier, który wcześniej reżyserował „Thunderbolts*” a.k.a. „New Avengers”. Za scenariusz odpowiada Michael Lesslie („Assassin's Creed”, „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”), a ręce do niego przyłożyli również Lee Sung Jin oraz Joanna Calo. Jego treść pozostaje jednak tajemnicą.

Film opowie o dorastaniu, więc strzelam, iż w chwili, gdy będzie się zaczynał, grupa o nazwie X-Men nie będzie istnieć - w komiksach to Jean była pierwszą wychowanką Charlesa Xaviera. Coś czuję przez skórę, że dziewczyna z początku będzie uciekać przed organizacją Department of Damage Control, a ta z winy Spider-Mana może się zmienić w Mutant Control Agency, a na swojej drodze trafi na innych homo superior.

Spodziewam się, iż w MCU dopiero po tym, jak młodzi mutanci, tacy jak Jean Grey, Scott Summers oraz wraz z nimi np. Bobby Drake, Warren Worthington III, Hank McCoy i Ruda uformują więzi, trafią do Szkoły dla Wybitnie Uzdolnionych. Zaczną być nazywani X-Menami dopiero albo w kulminacyjnym momencie (tak jak Thunderboltsi dopiero na koniec stali się Nowymi Avengersami!), albo… w kolejnej produkcji.

Można przy tym rozsądnie założyć, iż po „Avengers: Secret Wars” kolejni X-Meni będą pojawiali się również w innych produkcjach poświęconych głównie innym postaciom, tak jak miało to miejsce w Jean Grey w „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”. Brzmi to jak niezły plan, a wedle nieoficjalnych doniesień nową Storm poznamy w „Czarnej Panterze 3” i dopiero potem dołączy do reszty mutantów.

Kim będzie pierwszy złoczyńca nowych X-Menów?

Moim zdaniem będzie to urodzony XIX w. zmiennokształtny Mr Sinister, który na punkcie DNA należącego do Jean Grey i Scotta Summersa ma fioła, tym bardziej że w aktorskich ekranizacjach komiksów jeszcze go nie było. Dobry plot-twist byłby przy tym taki, gdyby okazało się, iż już go znamy, gdyż mimo że tak naprawdę nazywa się Nathaniel Essex, to obecnie posługuje się mianem… William Metzger.

A jaki udział może w fabule pierwszego filmu Marvel Studios o mutantach może mieć Emma Frost? W materiale źródłowym powiązana jest ściśle z organizacją Hellfire Club, w której mutanci zawsze mieli silne wpływy. Opcje tutaj widzę dwie: albo będzie współpracować ze złoczyńcą, czyli np. Mr Sinisterem, albo Jean Grey będzie szukać u niej telepatycznie pomocy i to zanim pozna Profesora X.

Co dalej? Pora na Avengers vs X-Men vs Eternals!

Starcia pierwszych dwóch z wymienionych grup spodziewamy się już w „Avengers: Doomsday”, ale będą to starzy wyjadacze z MCU oraz mutanci z filmów wytwórni Fox. W przypadku Marvel Cinematic Universe po „Avengers: Secret Wars” oczekuję natomiast mnóstwa filmów, seriali i specjalnych prezentacji o mutantach, abyśmy dobrze poznali nowych X-Menów zmuszonych do ukrywania się i walki o swoje prawa.

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Po kilku latach może się okazać, iż dojrzalsi już X-Meni będą musieli stanąć w szranki z Nowymi Avengersami, gdyż staną po przeciwnych stronach barykady w jakimś crossoverze. Może mieć to związek z (ponownym) pojawieniem się Feniksa, powstaniem państwa mutantów na żywej wyspie Krakoa lub… powrotem pewnego Celestiala na Ziemię, który wraz ze swoimi Eternaslami planowałby Dzień Sądu.

Opcji jest wiele, każda świetna. Czekamy!

Źródło grafiki głównej przed przeróbką: @syriangeekvibes

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