To jednak nie koniec najlepszego serialu prawniczego Netfliksa. Będzie więcej
Fani najlepszego serialu prawniczego Netfliksa właśnie dostali coś na otarcie łez po informacji, że nadchodzący sezon będzie tym ostatnim. Jak się okazuje, "Prawnik z Lincolna" jednak nie skończy się na 5. odsłonie. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze powrócimy do jego serialu.
"Prawnik z Lincolna" zadebiutował na Netfliksie jeszcze w 2022 roku. Użytkownicy z całego świata od razu pokochali adaptację serii książek Michaela Connelly'ego. Ciągle chcieli więcej perypetii Mickeya Hallera - adwokata, który zrobi wszystko, aby wygrać, a najtrudniejsze sprawy prowadzi z tylnego siedzenia swojego Lincolna. Serial ciągnął się więc przez kilka sezonów. A teraz nadchodzi ten ostatni.
W maju Netflix ogłosił, że "Prawnik z Lincolna" zakończy się na 5. sezonie. Nachodzące odcinki będą tymi ostatnimi. Ale! Serial wciąż cieszy się ogromną popularnością. Dlatego platforma nie chce z niego definitywnie rezygnować. Szykuje coś ekstra.
Prawnik z Lincolna - będzie spin-off serialu Netfliksa?
Jak podaje Deadline, jeszcze przed ogłoszeniem, że 5. sezon "Prawnika z Lincolna" będzie tym ostatnim, Netflix rozpoczął rozmowy na temat spin-offu. Jego koncept wyszedł od producentów wykonawczych - Teda Humphreya, Dailyn Rodriguez i Matthew J. Liebermana - którzy mają też odpowiadać za scenariusz do nowego serialu. Ma on być poświęcony przyrodniej siostrze głównego bohatera Artemisie "Emi" Finch.
Widzowie poznali Emi pod koniec 4. sezonu "Prawnika z Lincolna". W nadchodzących odcinkach 5. odsłony serialu przyrodnia siostra, o której istnieniu główny bohater nie miał pojęcia, stawia jego świat do góry nogami. Ma poprosić go o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. Haller podejmie się tej sprawy, aby naprawić pomyłkę wymiaru sprawiedliwości.
Warto nadmienić, że Emi jest postacią oryginalną serialu. Nie pojawia się w literackim pierwowzorze. Twórcy postanowili ją wprowadzić zapewne po to, aby wypełnić pustkę fabularną po Harrym Boschu. Prawa do postaci przyrodniego brata Hallera posiada bowiem Amazon, który poświęcił mu dostępny na Prime Video kryminał "Bosch".
Na razie na temat spin-offu "Prawnika z Lincolna" nic nie wiadomo. Nie tyle jest on nawet na wczesnym etapie rozwoju, co wciąż na etapie rozmów. Dopiero trwają negocjacje i Netflix nie dopiął jeszcze umowy z twórcami.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Netflix dodał klasykę kina wojennego. Ale mi takich filmów brakuje
- Nie jem mięsa od 7 lat, ale obejrzałam film Netfliksa. Niczego już dziś nie przełknę
- Netflix dawno nie miał tak kontrowersyjnego serialu. Pokochacie go albo znienawidzicie
- Netflix wydał na to więcej niż na Bridgertonów. Absolutna nowość w ofercie
- Czy będzie 4. sezon 1670? Prośmy o to i o pomyślność dla Polski
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.