To jednak nie koniec najlepszego serialu prawniczego Netfliksa. Będzie więcej

"Prawnik z Lincolna" zadebiutował na Netfliksie jeszcze w 2022 roku. Użytkownicy z całego świata od razu pokochali adaptację serii książek Michaela Connelly'ego. Ciągle chcieli więcej perypetii Mickeya Hallera - adwokata, który zrobi wszystko, aby wygrać, a najtrudniejsze sprawy prowadzi z tylnego siedzenia swojego Lincolna. Serial ciągnął się więc przez kilka sezonów. A teraz nadchodzi ten ostatni.



W maju Netflix ogłosił, że "Prawnik z Lincolna" zakończy się na 5. sezonie. Nachodzące odcinki będą tymi ostatnimi. Ale! Serial wciąż cieszy się ogromną popularnością. Dlatego platforma nie chce z niego definitywnie rezygnować. Szykuje coś ekstra.

Prawnik z Lincolna - będzie spin-off serialu Netfliksa?

Jak podaje Deadline, jeszcze przed ogłoszeniem, że 5. sezon "Prawnika z Lincolna" będzie tym ostatnim, Netflix rozpoczął rozmowy na temat spin-offu. Jego koncept wyszedł od producentów wykonawczych - Teda Humphreya, Dailyn Rodriguez i Matthew J. Liebermana - którzy mają też odpowiadać za scenariusz do nowego serialu. Ma on być poświęcony przyrodniej siostrze głównego bohatera Artemisie "Emi" Finch.

Widzowie poznali Emi pod koniec 4. sezonu "Prawnika z Lincolna". W nadchodzących odcinkach 5. odsłony serialu przyrodnia siostra, o której istnieniu główny bohater nie miał pojęcia, stawia jego świat do góry nogami. Ma poprosić go o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. Haller podejmie się tej sprawy, aby naprawić pomyłkę wymiaru sprawiedliwości.

Warto nadmienić, że Emi jest postacią oryginalną serialu. Nie pojawia się w literackim pierwowzorze. Twórcy postanowili ją wprowadzić zapewne po to, aby wypełnić pustkę fabularną po Harrym Boschu. Prawa do postaci przyrodniego brata Hallera posiada bowiem Amazon, który poświęcił mu dostępny na Prime Video kryminał "Bosch".

Na razie na temat spin-offu "Prawnika z Lincolna" nic nie wiadomo. Nie tyle jest on nawet na wczesnym etapie rozwoju, co wciąż na etapie rozmów. Dopiero trwają negocjacje i Netflix nie dopiął jeszcze umowy z twórcami.

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