Uwielbiane fantasy leci na HBO Max. Wszystkie filmy

Literackie "Igrzyska śmierci" zadebiutowały w 2008 roku, czyli niemal 20 lat temu. Dystopijna powieść osadzona w gatunku young adult szybko została uznana za doskonały materiał do obrobienia przez filmowców i pokazania na wielkim ekranie. Zaledwie cztery lata później, światło dzienne ujrzały pierwsze "Igrzyska śmierci", które rozbiły bank - przy budżecie wynoszącym "zaledwie" 78 milionów dolarów, film zarobił niemal 700 mln. To był znak, że właśnie oczom widzów ukazał się świat nie tylko mający gigantyczny potencjał fabularny, ale również pole do zarobienia ogromnych pieniędzy. 14 lat po premierze pierwszego tytułu, w 2026 roku, oczekujemy na premierę już szóstej odsłony i zarazem drugiego prequela.

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Igrzyska śmierci rozegrają się w HBO Max. Wszystkie części w ofercie

Już za niecały miesiąc powrócimy do świata znanego z "Igrzysk śmierci", bowiem premierę kinową będzie miała adaptacja najnowszej części serii - "Wschód słońca w dniu dożynek". Akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszego filmu. Młody Haymitch Abernathy (Joseph Zada) zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. zostaje wybrany do udziału w 50. Igrzyskach Śmierci. W związku z "jubileuszem" imprezy, każdy dystrykt Panem musi wysłać do Kapitolu dwukrotnie większą liczbę trybutów, którzy będą walczyć na śmierć i życie w telewizyjnym widowisku. Za reżyserię odpowiada doskonale znający uniwersum twórca poprzednich części, Francis Lawrence, a w obsadzie znaleźli się m.in. Ralph Fiennes, Whitney Peak, Elle Fanning, Kieran Culkin, Elle Fanning, Jesse Plemons, Maya Hawke i Mckenna Grace.

Do premiery tego filmu zostało mniej niż miesiąc - "Wschód słońca..." trafi do kin 20 listopada. Choć w przypadku prequeli nie jest to obowiązkiem, na pewno wiedza na temat "Igrzysk śmierci" będzie czymś pomagającym zrozumieć szerszy kontekst pokazywanej historii, wyłapać smaczki lub nawiązania, mieć porównanie - w tegorocznym filmie zobaczymy bowiem sporo młodszych wersji postaci znanych z poprzednich produkcji. Aby to zadanie dało się spełnić, HBO Max postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób niezorientowanych w serii, a także fanom chcącym odświeżyć sobie wszystkie powstałe odsłony. Od 31 października w serwisie będzie można obejrzeć wszystkie dotychczasowe filmy spod szyldu "Igrzyska śmierci".

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Jennifer Lawrence - kadr z filmu "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1"

Mowa tutaj dokładnie o pięciu filmach. Serię, do czasu premiery "Wschodu słońca..." stanowi m.in. czteropak z Jennifer Lawrence - "Igrzyska śmierci", następnie "W pierścieniu ognia" i obie części "Kosogłosu". W każdym z wymienionych tytułów Lawrence wciela się w kultową Katniss Everdeen, która z czasem staje się ikoną buntu wobec brutalnej władzy uciskającego społeczeństwo Kapitolu, rządzonego przez okrutnego prezydenta Snowa (Donald Sutherland). Jakby tego było mało, w HBO Max dostępna będzie również "Ballada ptaków i węży" - prequel skoncentrowany na losach Snowa (Tom Blyth w młodej wersji). Film przybliża młodość przyszłego dyktatora, który zostaje wybrany na mentora dla trybutki Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Fabuła przeprowadza widzów przez kiełkującą relację dwójki bohaterów, ale również (a może przede wszystkim) przez to, jak ambicje i rosnąca bezwzględność zaprowadziły Snowa na szczyt Kapitolu.

Igrzyska śmierci - pełna lista filmów dostępnych w HBO Max od 31 października

Igrzyska śmierci

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży

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