HBO Max przejmuje potężną serię sci-fi. W idealnym momencie

"Igrzyska śmierci", bo to właśnie o tej serii sci-fi mowa, to jedna z najpopularniejszych franczyz. Tym bardziej dziwi to, że do tej pory była raczej trudno dostępna. W ramach abonamentu można było ją obejrzeć wyłącznie w Polsat Box Go, z kolei opcję wypożyczenia umożliwiał serwis Player. Nie była ona zatem na wyciągnięcie ręki dla subskrybentów popularnych platform streamingowych, przez co dostęp do wszystkich produkcji - tak, tej najnowszej z 2023 r. również - był utrudniony. Na szczęście tym razem użytkownicy nie będą musieli się wysilać, aby obejrzeć swoje ukochane filmy, ponieważ pod koniec października przejmie je HBO Max.

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Wszystkie filmy z serii Igrzyska śmierci dostępne w HBO Max. Kiedy premiera?

HBO Max ujawnił, że filmy z serii "Igrzyska śmierci" zadebiutują w serwisie 31 października. Tego dnia na platformie pojawią się wówczas 4 oryginalne produkcje, czyli "Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" oraz "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2", a dodatkowo najnowszy prequel cyklu, czyli "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Oznacza to, że wszystkie filmy w końcu będzie można obejrzeć w jednym miejscu bez dodatkowych opłat.

Pojawienie się produkcji w HBO Max to świetna informacja, ale jest jeszcze lepsza - moment debiutu na platformie od HBO jest po prostu idealny. Dzięki temu, że serwis przejął wszystkie "Igrzyska śmierci", widzowie będą mogli nadrobić filmy przed seansem najnowszej części, czyli "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Nowa produkcja pojawi się w kinach 18 listopada.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to nadchodzący prequel w reżyserii Francisa Lawrence'a. Fabuła produkcji rozgrywa się ponad 20 lat przed wydarzeniami z cyklu filmów i książek podczas 50. Głodowych Igrzysk, zwanych również II Ćwierćwieczem Poskromienia, czyli najbardziej brutalnej edycji igrzysk. Głównym bohaterem jest Haymitch Abernathy (Joseph Zada) z Dystryktu 12, który trafia na arenę, gdzie będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale również z bezwzględnym systemem.

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