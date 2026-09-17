Ile dziś kosztowałaby kamienica Łęckich? Wokulski był bogaty

Jednym z ważniejszych wątków w serialu "Lalka" jest zakup kamienicy Łęckich. Wokulskiemu bardzo na tym zależało, ponieważ chciał to zrobić z miłości do Izabeli, aby pomóc jej rodzinie. Ojciec Łęckiej popadł w ogromne długi i był już właściwie bankrutem. Gdyby sprzedał kamienicę, mógłby uzyskać środki na spłatę zobowiązań, a także założenie spółki z Wokulskim.

Kamienica była warta między 60 a 70 tys. rubli. W książce Wokulski kupił ją za 90 tys. rubli, natomiast w serialu poszedł o krok dalej, licytując budynek za pośrednictwem Henryka Szlangbauma za aż 155 tys. rubli. Rzecki był przerażony - wiedział, że kamienica nie jest tyle warta. Po przeliczeniu na naszą współczesną walutę nie ma się co dziwić, że przyjaciel Wokulskiego o mało co nie dostał zawału.

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Ile dziś kosztowałaby kamienica Łęckich? Przeliczamy ruble na złotówki

Wokulski przepłacił, to pewne. Ale jak dużo właściwie zapłacił za kamienicę? Szlangbaum wylicytował ją za 155 tys. rubli, co już w XIX-wieku było gigantyczną kwotą. Dopiero po przeliczeniu jej na złotówki możemy sobie uzmysłowić, jak bogatym kupcem był Wokulski. Są to oczywiście wyliczenia szacunkowe, ponieważ rubla z epoki carskiej nie da się bezpośrednio przeliczyć ani na współczesnego rubla, ani na złotówki. Można to policzyć na 2 sposoby.

Ile dziś kosztowałaby kamienica Łęckich na podstawie szacunkowych zarobków Polaków w 1879 roku?

Trudno jest znaleźć punkt odniesienia podczas przeliczania kwoty, za którą wylicytowano kamienicę Łęckich. Można to policzyć, biorąc pod uwagę szacunkowe zarobki mieszkańców w Polsce w 1879 roku, o których wspomina w powieści Prus. Kasjerka Stawska zarabiała 900 rubli rocznie, co daje kwotę 75 rubli miesięcznie i 2,5 rubla dziennie. Podobnie furman Wysocki, którego dzienna pensja wynosiła 3 ruble, czyli 90 rubli miesięcznie i 1080 rubli rocznie. Subiekt Szlangbaum zarabiał natomiast 1,5 tys. rubli rocznie, czyli 125 rubli miesięcznie i nieco ponad 4 ruble dziennie.

Na tej podstawie przyjmijmy, że dzienne zarobki w 1879 roku wynosiły około 3 ruble, co daje 90 rubli miesięcznie i 1080 rubli rocznie. Wokulski kupił kamienicę za 155 tys. rubli, czyli około 143 roczne pensje mieszkańca XIX-wiecznej Polski. Obecnie średnia zarobków Polaków wynosi 106 848 zł brutto, co oznacza, że dziś kamienica Łęckich kosztowałaby około 15,3 mln zł.

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Ile dziś kosztowałaby kamienica Łęckich na podstawie istniejącego budynku, który Prus mógł wykorzystać jako pierwowzór?

Stefan Godlewski, polski poeta i prozaik urodzony w 1894 roku, wskazał, która prawdziwa kamienica posłużyła jako pierwowzór dla kamienicy Łęckich - zauważa serwis XYZ. Był to budynek przy ul. Kruczej 24 w Warszawie, który już nie istnieje, ponieważ spłonął w 1994 roku. Powierzchnię kamienicy pięcioosiowa o szerokości między 12 a 14 m oraz o głębokości między 18 a 25 m można jednak oszacować na 1,5-2 tys. m kw.

Obecnie mieszkania przy ul. Kruczej kosztują po 20,8 tys. zła 1 m kw (za MScanner.pl). Przyjmując, że powierzchnia kamienicy Łęckich miała powierzchnię około 1,75 tys. m kw, oznacza to, że współcześnie budynek kosztowałby około 36,4 mln zł.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.