Z zapartym tchem czekaliśmy na nowy serial Netfliksa. Polska adaptacja podbije świat?

Na Netfliksie nic się nie zmienia. Platforma ciągle atakuje nas kolejnymi premierami, za którymi trudno nadążyć. W mijającym tygodniu weszło chociażby "Kłamstwo idealne". Holenderski thriller od razu zainteresował polskich użytkowników serwisu. Powinni się jednak śpieszyć z jego oglądaniem. Za chwilę będą musieli się od niego oderwać. Dlaczego? Bo dostaną nowy serial. I na pewno zechcą go obejrzeć. Przecież od dawna na niego czekają.



Serialowa "Lalka" to jedna z najgłośniejszych (o ile nie: najgłośniejsza) polska produkcja Netfliksa 2026 roku. Wzbudza ogromne emocje już od pierwszych informacji na swój temat. A ostatnio ciągle rozbudza apetyt na seans. To wręcz niesamowite, że adaptacja lektury szkolnej cieszy się aż takim zainteresowaniem. Być może dzieje się tak dlatego, że twórcy nie zdecydowali się być w pełni wierni literackiemu oryginałowi.

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Netflix - co obejrzeć?

Zbliżającej się premierze "Lalki" już od jakiegoś czasu towarzyszy szeroko zakrojona akcja promocyjna. Jasno z niej wynika, że twórcy serialu Netfliksa postanowili uwspółcześnić nieśmiertelne dzieło Bolesława Prusa. Na mieście można przecież natknąć się na plakaty z hasłami: "nie ty bawisz się nią, to ona bawi się tobą", "golden retriever czy gold digger?" bądź coś z "daddy issues". Jak można się spodziewać, jest to kampania dość kontrowersyjna, ale pomysłowości jej twórcom odmówić nie można.

Nowa "Lalka" ma jednak zachwycać nie tylko nowym spojrzeniem na dobrze nam znaną opowieść, ale też swoim rozmachem. Po każdym z udostępnionych dotychczas wideo promujących nadchodzący serial Netfliksa widać, że będziemy mieli do czynienia z superprodukcją. Jest światowo, na bogato, z ogromnym rozmachem.

Choć "Lalka" robi ogromne wrażenie za sprawą dekoracji i kostiumów, to w trailerach i tak najbardziej błyszczą aktorzy. Czy to Sandra Drzymalska wcielająca się w Izabelę Łęcką, czy Tomasz Schuchardt w roli Stanisława Wokulskiego. Patrząc na nich od razu chce się serial odpalić i zobaczyć, jak wplątują się w wyjątkowo skomplikowaną relację. Od ekranu na pewno się nie oderwiemy.

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W końcu uwielbiani aktorzy nie są puszczeni sami sobie. Za kamerą "Lalki" stanął bowiem Paweł Maślona, który "Kosem" udowodnił, że rodzime kino historyczne wcale nie musi być nudne. Scenariusz napisał on do spółki z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz. A przecież Demirski jest też scenarzystą genialnych "Artystów" z 2016 roku. Na pewno więc i tym razem stanął na wysokości zadania.

Dosłownie wszystko w "Lalce" krzyczy, że to będzie hit. W naszym kraju na pewno. Mamy tendencję do rzucania się na rodzime produkcje Netfliksa. Czasami jednak udaje im się zdobyć rozgłos również poza granicami Polski. Czy tak będzie i w tym wypadku? To się okaże, gdy adaptacja trafi na platformę w najbliższą środę, 16 września.

To będą ciekawe ostatnie tygodnie miesiąca. Serial Netfliksa nie będzie jedyną adaptacją powieści Bolesława Prusa, jaką dostaniemy w najbliższym czasie. 30 września na ekrany kin wejdzie jeszcze jedna, tym razem pełnometrażowa. W ten sposób za chwilę będziemy świadkami wielkiego pojedynku "Lalek". Która okaże się lepsza? To pytanie pozostaje na razie otwarte.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.