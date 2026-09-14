O której premiera Lalki? Miła niespodzianka od Netfliksa
Premiera serialowej "Lalki" Netfliksa to zdecydowanie jedno z najgorętszych wydarzeń nie tylko miesiąca, ale i roku. Nowa interpretacja kultowego literackiego klasyka trafi do oferty platformy lada dzień, a my sprawdzamy, kiedy dokładnie to się wydarzy.
Wrzesień 2026 roku to wyjątkowy moment w sezonie kinowo-serialowym. Technicznie rzecz biorąc, światło dzienne ujrzą bowiem trzy "Lalki". Jedna, bohaterka tego tekstu, to 6-odcinkowy serial Pawła Maślony, wyprodukowany przez Netfliksa. Druga, to wersja kinowa, z zupełnie inną (i równie znakomitą) obsadą, stworzona przez Macieja Kawalskiego. Trzecia zaś jest zagranicznym horrorem, który pierwotnie miał trafić do kin kiedy indziej, jednak dla marketingowego szumu postanowiono zmienić ten stan rzeczy. Najwięcej kontrowersji z pewnością wzbudza serial, który od początku pozycjonuje się jako coś odważniejszego i mniej "przykutego" do literackiego oryginału autorstwa Bolesława Prusa.
Kiedy Lalka trafi do Netfliksa? Znamy dokładny termin
Napędzany ambicją Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt) dąży do awansu społecznego i znalezienia się pośród elit. Wkrótce na jego drodze pojawia się Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), a obsesyjne zauroczenie dziewczyną staje się dla Wokulskiego równocześnie bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela zaś próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa.
Paweł Maślona już m.in. w "Kosie" zdążył udowodnić, że jest twórcą wyjątkowym, sprawnym i odważnym, gdy trzeba wziąć na warsztat historię. Nie mam zatem większych wątpliwości co do poziomu serialu. Netflix zdecydował, by postąpić zgodnie z często uprawianym przez siebie trendem, przez co wszystkie odcinki serialowej "Lalki" trafią w tym samym czasie na Netfliksa. Data premiery dzieła Maślony to środa 16 września, jednak wciąż pozostaje ważne pytanie - o której godzinie serial zostanie dołączony do oferty platformy?
Jest ono zasadne tym bardziej, że w przypadku serwisów streamingowych nie ma tutaj jednej, stałej formy - niektóre produkcje są już dostępne do oglądania od godzin nocnych, inne zaś - dopiero rano, tak, by widz mógł wstać spokojnie i nie zostać wyprzedzony przez tych, którzy zarwali noc. "Lalka" jest przykładem tej drugiej opcji - Netflix bowiem włączy polski serial do swojej oferty w środę o godzinie 9:00. Oznacza to więc, że nie będzie potrzeby naruszania swojego zegara biologicznego - a najwcześniejszy seans "Lalki" będzie mógł się rozpocząć już z samego rana.
Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję serialu, znajdziecie ją tutaj.
Lalka - obsada serialu
- Tomasz Schuchardt - Stanisław Wokulski
- Sandra Drzymalska - Izabela Łęcka
- Jacek Braciak - Tomasz Łęcki
- Dariusz Chojnacki - Ignacy Rzecki
- Piotr Pacek - Kazimierz Starski
- Piotr Adamczyk - baron Krzeszowski
- Magdalena Cielecka - Kazimiera Wąsowska
- Mateusz Król - Julian Ochocki
- Małgorzata Hajewska-Krzysztofik - prezesowa Zasławska
- Julia Wyszyńska - Florentyna
- Juliusz Chrząstowski
- Andrzej Walden
- Monika Frajczyk
- Agnieszka Grochowska
- Mirosław Zbrojewicz
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.