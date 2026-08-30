Filmy z Jacobem Elordim. Od najgorszego do najlepszego
Jacob Elordi prężnie rozwija swoją karierę. Aktor wystąpił już w kilkunastu filmach, w tym w najnowszym "Gwiazdozbiorze psa". Oto ranking wszystkich produkcji z Elordim w kolejności od najgorszej do najlepszej.
Mówiąc o Jacobie Elordim, sporo widzów z pewnością myśli o "Euforii". Nic dziwnego, bo to właśnie za sprawą tego serialu aktor zerwał z wizerunkiem uroczego chłopca z "The Kissing Booth" i otworzył sobie drzwi do wielkiej kariery. Dzięki temu aktora można było zobaczyć w wielu filmach, a obecnie w najnowszej produkcji "Gwiazdozbiór psa". A co z pozostałymi tytułami? Zebraliśmy wszystkie filmy, w których wystąpił Elordi i uszeregowaliśmy je od najgorszego do najlepszego.
Jacob Elordi - wszystkie filmy. Ranking od najgorszego do najlepszego
16. The Kissing Booth 2
- Tytuł filmu: The Kissing Booth 2
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 2h 10m
- Reżyseria: Vince Marcello
- Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Maisie Richardson-Sellers
- Ocena IMDb: 5,9/10
"The Kissing Booth" to serial filmów Netfliksa, które zapewniły Elordiemu rozpoznawalność. "Dwójka" to jedna z najgorzej ocenianych produkcji w karierze aktora. Sequel koncentruje się na Elle Evans, która właśnie przeżyła najbardziej romantyczne lato za sprawą swojego chłopaka, Noaha Flynna. Drogi pary się jednak rozchodzą - Elle kontynuuje naukę w szkole średniej, a Noah wyjeżdża na studia na Harvard. Sytuację komplikuje fakt, że Noah zaprzyjaźnia się z atrakcyjną Brytyjką Chloe, czym wzbudza zazdrość Elle, a związek na odległość wcale nie pomaga.
15. The Kissing Booth 3
- Tytuł filmu: The Kissing Booth 3
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 1h 51m
- Reżyseria: Vince Marcello
- Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Meganne Young
- Nasza ocena: 6/10
- Ocena IMDb: 4,8/10
Elordi po raz ostatni wciela się w Noaha w "The Kissing Booth 3". W zwieńczeniu serii Elle staje przed trudną decyzją: wybrać Harvard, gdzie studiuje Noah czy może postawić na studia UC Berkley, na które zawsze planowała iść. W tym samym czasie rodzice Noaha przymierzają się do sprzedaży domu na plaży, gdzie ich dzieci spędziły całe dzieciństwo. W związku z tym Elle i Noah oraz Rachel i Lee postanawiają spędzić tam ostatnie wspólne lato.
14. Mr. Dundee. Powrót
- Tytuł filmu: Mr. Dundee. Powrót (The Very Excellent Mr. Dundee)
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 1h 28m
- Reżyseria: Dean Murphy
- Obsada: Paul Hogan, Rachael Carpani, Jacob Elordi, Charlotte Stent
- Ocena IMDb: 5,1/10
"Mr. Dundee. Powrót" to produkcja, w której Paul Hogan gra fikcyjną wersję samego siebie. Fabuła koncentruje się na Hoganie, najsłynniejszym Australijczyku i odtwórcy roli Micka "Krokodyla" Dundee. Jego spokojne życie na emeryturze zostaje przerwane, kiedy agent informuje go, że królowa Elżbieta chce nadać mu tytuł szlachecki za zasługi dla kinematografii. W międzyczasie mężczyzna wpada w serię komicznych skandali, które mogą nadszarpnąć jego wizerunek. Elordi wciela się w Chase'a, syna Hogana.
13. Podróż z seryjnym zabójcą
- Tytuł filmu: Podróż z seryjnym zabójcą (He Went That Way)
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 35m
- Reżyseria: Jeffrey Darling
- Obsada: Jacob Elordi, Zachary Quinto, Patrick J. Adams, Phoenix Notary
- Ocena IMDb: 5,1/10
W filmie "Podróż z seryjnym zabójcą", którego akcja osadzona jest w 1964 roku, Elordi gra Bobby'ego, młodego seryjnego zabójcę. Kiedy próbuje on złapać stopa na pustej autostradzie 66, podwózkę proponuje mu Jim, słynny treser zwierząt. Wiezie on ze sobą cenny ładunek w postaci szympansa Spanky'ego, uwielbianego przez Amerykanów zwierzaka. Produkcja jest oparta na prawdziwej historii.
12. Głęboka woda
- Tytuł filmu: Głęboka woda (Deep Water)
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 1h 55m
- Reżyseria: Adrian Lyne
- Obsada: Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Jacob Elordi
- Ocena IMDb: 5,5/10
W "Głębokiej wodzie" Elordi nie gra głównej roli, ale o filmie wypada wspomnieć, ponieważ jest on jedną z głośniejszych produkcji (czy dobrych - ocenić musicie sami). Bohaterami tytułu są Vic i Melinda, którzy wydają się być idealną parą. Melindzie wcale nie przeszkadza to we flirtowaniu, a Vic wydaje się tym nie przejmować. Sprawy przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy jeden z kochanków Melindy znika, a Vic sugeruje jej kolejnemu wielbicielowi, że stoi za tym zniknięciem.
11. O, Kanado!
- Tytuł filmu: O, Kanado! (Oh, Canada)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 35m
- Reżyseria: Paul Schrader
- Obsada: Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman, Kristine Froseth
- Ocena IMDb: 5,6/10
10. Swingujące wakacje
- Tytuł filmu: Swingujące wakacje (Swinging Safari)
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 1h 37m
- Reżyseria: Stephan Elliott
- Obsada: Guy Pearce, Kylie Minogue, Radha Mitchell, Jacob Elordi
- Ocena IMDb: 5,6/10
9. The Kissing Booth
- Tytuł filmu: The Kissing Booth
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 1h 45m
- Reżyseria: Vince Marcello
- Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Molly Ringwald
- Ocena IMDb: 5,9/10
"The Kissing Booth" to pierwsza część serii z Elordim w roli Noaha. Na szczęście nie najgorsza. Akcja produkcji rozgrywa się w Los Angeles i skupia się na Elle. Kiedy dziewczyna zakochuje się w Noah, starszym bracie swojego najlepszego przyjaciela, sytuacja zaczyna się komplikować. Oliwy do ognia dolewa pierwszy pocałunek nastolatków w tytułowej budce do całowania. Elle obawia się nie tylko tego, jaki kształt przybierze relacja z Noah, ale również jak na to wszystko zareaguje jej przyjaciel.
8. Wichrowe wzgórza
- Tytuł filmu: Wichrowe wzgórza (Wuthering Heights)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 2h 16m
- Reżyseria: Emerald Fennell
- Obsada: Margot Robbie, Jacob Elordi, Shazad Latif, Alison Oliver
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 6,1/10
Fabuła filmu "Wichrowe wzgórza", który jest luźną adaptacją powieści Bronte o tym samym tytule, skupia się na historii miłosnej Catherine Earnshaw oraz Heathcliffa, w którego wciela się Elordi. Mężczyzna jako dziecko został przygarnięty przez ojca Cathy, przez co wraz ze swoją małą towarzyszką spędzał w dzieciństwie mnóstwo czasu. Gdy jednak po latach los rozdziela dwoje zakochanych, Heathcliff przeobraża się w ponurego i zgorzkniałego mężczyznę, który pragnie tylko jednego: zemsty.
7. W dzikim galopie
- Tytuł filmu: W dzikim galopie (On Swift Horses)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 57m
- Reżyseria: Daniel Minahan
- Obsada: Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva
- Ocena IMDb: 6/10
Akcja produkcji "W dzikim galopie" osadzona jest w latach 50. XX wieku i skupia się na świeżo upieczonym małżeństwie, Muriel i Lee, którzy wyprowadzają się do San Diego. Elordi gra w filmie brata Lee, Juliusa, który wraca z wojny koreańskiej i zamierza żyć beztroskim życiem w Las Vegas, grając w pokera. Przez cały ten czas koresponduje on z Muriel, która z kolei zaczyna obstawiać wyścigi konne. Wkrótce potem wyrusza z Juliusem na poszukiwania jego przyjaciela, nie zdając sobie sprawy, że po drodze będzie na nich czyhać sporo niebezpieczeństw.
6. 2 Hearts
- Tytuł filmu: 2 Hearts
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 1h 41m
- Reżyseria: Lance Hool
- Obsada: Radha Mitchell, Adan Canto, Jacob Elordi, Tiera Skovbye
- Nasza ocena: 3/10
- Ocena IMDb: 6,3/10
"2 Hearts" to jeden z pierwszych filmów z Elordim w roli głównej. W produkcji romantycznej aktor wciela się w Chrisa, czarującego studenta, który zaczyna spotykać się z koleżanką, Sam. Wszystko układa się, do momentu gdy Chris trafia do szpitala z poważną diagnozą. Równolegle rozgrywa się również druga historia. Jej bohaterem jest Jorge, kubański dziedzic dynastii rumowej, który cierpi na wyniszczającą chorobę płuc. Miał nie dożyć on nastoletnich lat, jednak ostatecznie wygrywał z chorobą i znajduje miłość.
5. Mortuarium
- Tytuł filmu: Mortuarium (The Mortuary Collection)
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 1h 48m
- Reżyseria: Ryan Spindell
- Obsada: Clancy Brown, Caitlin Custer, Christine Kilmer, Jacob Elordi
- Nasza ocena: 5/10
- Ocena IMDb: 6,4/10
"Mortuarium" to z kolei produkcja dla widzów o mocnych nerwach. Produkcja skupia się na Sam, dziewczynie, która ubiega się o posadę w zakładzie pogrzebowym. Mimo że zarówno miejsce, jak i jego właściciel budzą przerażanie w mieszkańcach miasteczka, Sam nie zamierza rezygnować z pracy. Niedługo później okazuje się, że dziewczyna wcale nie znalazła się w kostnicy przypadkiem.
4. Priscilla
- Tytuł filmu: Priscilla
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 50m
- Reżyseria: Sofia Coppola
- Obsada: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk
- Ocena IMDb: 6,4/10
Produkcja skupia się na młodziutkiej Priscilli Beaulieu, która spotyka Elvisa Presleya (w tej roli Elordi), gdy ten jest już gwiazdą rock and rolla. Spędzając wspólne chwile, których jest zdecydowanie zbyt mało, Elvis staje się dla Priscilli pierwszą wielką miłością, ale również najlepszym przyjacielem w chwilach samotności. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że jej przypudrowane i przykryte toną różu życie nieoczekiwanie zamienia się w złotą klatkę.
3. Piękny Wschód
- Tytuł filmu: Piękny Wschód (The Sweet East)
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 44m
- Reżyseria: Sean Price Williams
- Obsada: Talia Ryder, Simon Rex, Earl Cave, Jacob Elordi
- Ocena IMDb: 6,4/10
"Piękny Wschód" to piękna produkcja, której nie można pominąć, jeśli chce się nadrobić produkcje z Elordim. Film skupia się Lillian, młodej uczennicy z Południowej Karoliny, która po ataku na lokalną restaurację postanawia uciec do Waszyngtonu. Podczas swojej podróży po wschodnim wybrzeżu USA spotyka gamę barwnych postaci, w tym Iana, w którego wciela się Elordi.
2. Saltburn
- Tytuł filmu: Saltburn
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 2h 11m
- Reżyseria: Emerald Fennell
- Obsada: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant
- Ocena IMDb: 7/10
"Saltburn" to jeden z głośniejszych filmów z Elordim. Wciela się on w charyzmatycznego Feliksa, który zaprasza swojego wycofanego kolegę z uniwersytetu do spędzenia lata w jego rodzinnej rezydencji. W otoczeniu ekstrawaganckiej arystokracji, Oliver szybko wciąga się w wir ekscesów i pokus. To produkcja, na którą warto zwrócić uwagę, szczególnie jeśli jest się fanem Elordiego.
1. Frankenstein
- Tytuł filmu: Frankenstein
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 2h 32m
- Reżyseria: Guillermo del Toro
- Obsada: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth
- Nasza ocena: 10/10
- Ocena IMDb: 7,4/10
"Frankenstein" to adaptacja klasycznej powieści Mary Shelley o Victorze Frankensteinie - genialnym, choć egoistycznym naukowcu, który w ramach eksperymentu ożywił stworzenie, doprowadzając tym samym do zguby nie tylko swojej, ale i swojego dzieła. Elordi wciela się w potwora Frankensteina. Kreacja zachwyciła widzów, dzięki czemu produkcja Guillermo del Toro to obecnie najlepszy film, w jakim wystąpił aktor.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.