Filmy z Jacobem Elordim. Od najgorszego do najlepszego

Mówiąc o Jacobie Elordim, sporo widzów z pewnością myśli o "Euforii". Nic dziwnego, bo to właśnie za sprawą tego serialu aktor zerwał z wizerunkiem uroczego chłopca z "The Kissing Booth" i otworzył sobie drzwi do wielkiej kariery. Dzięki temu aktora można było zobaczyć w wielu filmach, a obecnie w najnowszej produkcji "Gwiazdozbiór psa". A co z pozostałymi tytułami? Zebraliśmy wszystkie filmy, w których wystąpił Elordi i uszeregowaliśmy je od najgorszego do najlepszego.

Jacob Elordi - wszystkie filmy. Ranking od najgorszego do najlepszego

16. The Kissing Booth 2

Tytuł filmu: The Kissing Booth 2

The Kissing Booth 2 Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 2h 10m

2h 10m Reżyseria: Vince Marcello

Vince Marcello Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Maisie Richardson-Sellers

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Maisie Richardson-Sellers Ocena IMDb: 5,9/10

"The Kissing Booth" to serial filmów Netfliksa, które zapewniły Elordiemu rozpoznawalność. "Dwójka" to jedna z najgorzej ocenianych produkcji w karierze aktora. Sequel koncentruje się na Elle Evans, która właśnie przeżyła najbardziej romantyczne lato za sprawą swojego chłopaka, Noaha Flynna. Drogi pary się jednak rozchodzą - Elle kontynuuje naukę w szkole średniej, a Noah wyjeżdża na studia na Harvard. Sytuację komplikuje fakt, że Noah zaprzyjaźnia się z atrakcyjną Brytyjką Chloe, czym wzbudza zazdrość Elle, a związek na odległość wcale nie pomaga.

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15. The Kissing Booth 3

Tytuł filmu: The Kissing Booth 3

The Kissing Booth 3 Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 1h 51m

1h 51m Reżyseria: Vince Marcello

Vince Marcello Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Meganne Young

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Meganne Young Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 4,8/10

Elordi po raz ostatni wciela się w Noaha w "The Kissing Booth 3". W zwieńczeniu serii Elle staje przed trudną decyzją: wybrać Harvard, gdzie studiuje Noah czy może postawić na studia UC Berkley, na które zawsze planowała iść. W tym samym czasie rodzice Noaha przymierzają się do sprzedaży domu na plaży, gdzie ich dzieci spędziły całe dzieciństwo. W związku z tym Elle i Noah oraz Rachel i Lee postanawiają spędzić tam ostatnie wspólne lato.

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14. Mr. Dundee. Powrót

Tytuł filmu: Mr. Dundee. Powrót (The Very Excellent Mr. Dundee)

Mr. Dundee. Powrót (The Very Excellent Mr. Dundee) Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 1h 28m

1h 28m Reżyseria: Dean Murphy

Dean Murphy Obsada: Paul Hogan, Rachael Carpani, Jacob Elordi, Charlotte Stent

Paul Hogan, Rachael Carpani, Jacob Elordi, Charlotte Stent Ocena IMDb: 5,1/10

"Mr. Dundee. Powrót" to produkcja, w której Paul Hogan gra fikcyjną wersję samego siebie. Fabuła koncentruje się na Hoganie, najsłynniejszym Australijczyku i odtwórcy roli Micka "Krokodyla" Dundee. Jego spokojne życie na emeryturze zostaje przerwane, kiedy agent informuje go, że królowa Elżbieta chce nadać mu tytuł szlachecki za zasługi dla kinematografii. W międzyczasie mężczyzna wpada w serię komicznych skandali, które mogą nadszarpnąć jego wizerunek. Elordi wciela się w Chase'a, syna Hogana.

13. Podróż z seryjnym zabójcą

Tytuł filmu: Podróż z seryjnym zabójcą (He Went That Way)

Podróż z seryjnym zabójcą (He Went That Way) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 35m

1h 35m Reżyseria: Jeffrey Darling

Jeffrey Darling Obsada: Jacob Elordi, Zachary Quinto, Patrick J. Adams, Phoenix Notary

Jacob Elordi, Zachary Quinto, Patrick J. Adams, Phoenix Notary Ocena IMDb: 5,1/10

W filmie "Podróż z seryjnym zabójcą", którego akcja osadzona jest w 1964 roku, Elordi gra Bobby'ego, młodego seryjnego zabójcę. Kiedy próbuje on złapać stopa na pustej autostradzie 66, podwózkę proponuje mu Jim, słynny treser zwierząt. Wiezie on ze sobą cenny ładunek w postaci szympansa Spanky'ego, uwielbianego przez Amerykanów zwierzaka. Produkcja jest oparta na prawdziwej historii.

Podróż z seryjnym zabójcą - gdzie obejrzeć? Podróż z seryjnym zabójcą HBO Max

12. Głęboka woda

Tytuł filmu: Głęboka woda (Deep Water)

Głęboka woda (Deep Water) Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 1h 55m

1h 55m Reżyseria: Adrian Lyne

Adrian Lyne Obsada: Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Jacob Elordi

Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Jacob Elordi Ocena IMDb: 5,5/10

W "Głębokiej wodzie" Elordi nie gra głównej roli, ale o filmie wypada wspomnieć, ponieważ jest on jedną z głośniejszych produkcji (czy dobrych - ocenić musicie sami). Bohaterami tytułu są Vic i Melinda, którzy wydają się być idealną parą. Melindzie wcale nie przeszkadza to we flirtowaniu, a Vic wydaje się tym nie przejmować. Sprawy przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy jeden z kochanków Melindy znika, a Vic sugeruje jej kolejnemu wielbicielowi, że stoi za tym zniknięciem.

Głęboka woda - gdzie obejrzeć? Głęboka woda Prime Video

11. O, Kanado!

Tytuł filmu: O, Kanado! (Oh, Canada)

O, Kanado! (Oh, Canada) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 35m

1h 35m Reżyseria: Paul Schrader

Paul Schrader Obsada: Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman, Kristine Froseth

Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman, Kristine Froseth Ocena IMDb: 5,6/10

10. Swingujące wakacje

Tytuł filmu: Swingujące wakacje (Swinging Safari)

Swingujące wakacje (Swinging Safari) Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 1h 37m

1h 37m Reżyseria: Stephan Elliott

Stephan Elliott Obsada: Guy Pearce, Kylie Minogue, Radha Mitchell, Jacob Elordi

Guy Pearce, Kylie Minogue, Radha Mitchell, Jacob Elordi Ocena IMDb: 5,6/10

Swingujące wakacje - gdzie obejrzeć? Swingujące wakacje Apple TV

9. The Kissing Booth

Tytuł filmu: The Kissing Booth

The Kissing Booth Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 1h 45m

1h 45m Reżyseria: Vince Marcello

Vince Marcello Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Molly Ringwald

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Molly Ringwald Ocena IMDb: 5,9/10

"The Kissing Booth" to pierwsza część serii z Elordim w roli Noaha. Na szczęście nie najgorsza. Akcja produkcji rozgrywa się w Los Angeles i skupia się na Elle. Kiedy dziewczyna zakochuje się w Noah, starszym bracie swojego najlepszego przyjaciela, sytuacja zaczyna się komplikować. Oliwy do ognia dolewa pierwszy pocałunek nastolatków w tytułowej budce do całowania. Elle obawia się nie tylko tego, jaki kształt przybierze relacja z Noah, ale również jak na to wszystko zareaguje jej przyjaciel.

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8. Wichrowe wzgórza

Tytuł filmu: Wichrowe wzgórza (Wuthering Heights)

Wichrowe wzgórza (Wuthering Heights) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 2h 16m

2h 16m Reżyseria: Emerald Fennell

Emerald Fennell Obsada: Margot Robbie, Jacob Elordi, Shazad Latif, Alison Oliver

Margot Robbie, Jacob Elordi, Shazad Latif, Alison Oliver Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6,1/10

Fabuła filmu "Wichrowe wzgórza", który jest luźną adaptacją powieści Bronte o tym samym tytule, skupia się na historii miłosnej Catherine Earnshaw oraz Heathcliffa, w którego wciela się Elordi. Mężczyzna jako dziecko został przygarnięty przez ojca Cathy, przez co wraz ze swoją małą towarzyszką spędzał w dzieciństwie mnóstwo czasu. Gdy jednak po latach los rozdziela dwoje zakochanych, Heathcliff przeobraża się w ponurego i zgorzkniałego mężczyznę, który pragnie tylko jednego: zemsty.

Wichrowe wzgórza - gdzie obejrzeć? Wichrowe wzgórza HBO Max

7. W dzikim galopie

Tytuł filmu: W dzikim galopie (On Swift Horses)

W dzikim galopie (On Swift Horses) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 57m

1h 57m Reżyseria: Daniel Minahan

Daniel Minahan Obsada: Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva

Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva Ocena IMDb: 6/10

Akcja produkcji "W dzikim galopie" osadzona jest w latach 50. XX wieku i skupia się na świeżo upieczonym małżeństwie, Muriel i Lee, którzy wyprowadzają się do San Diego. Elordi gra w filmie brata Lee, Juliusa, który wraca z wojny koreańskiej i zamierza żyć beztroskim życiem w Las Vegas, grając w pokera. Przez cały ten czas koresponduje on z Muriel, która z kolei zaczyna obstawiać wyścigi konne. Wkrótce potem wyrusza z Juliusem na poszukiwania jego przyjaciela, nie zdając sobie sprawy, że po drodze będzie na nich czyhać sporo niebezpieczeństw.

W dzikim galopie - gdzie obejrzeć? W dzikim galopie HBO Max

6. 2 Hearts

Tytuł filmu: 2 Hearts

2 Hearts Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 1h 41m

1h 41m Reżyseria: Lance Hool

Lance Hool Obsada: Radha Mitchell, Adan Canto, Jacob Elordi, Tiera Skovbye

Radha Mitchell, Adan Canto, Jacob Elordi, Tiera Skovbye Nasza ocena: 3/10

3/10 Ocena IMDb: 6,3/10

"2 Hearts" to jeden z pierwszych filmów z Elordim w roli głównej. W produkcji romantycznej aktor wciela się w Chrisa, czarującego studenta, który zaczyna spotykać się z koleżanką, Sam. Wszystko układa się, do momentu gdy Chris trafia do szpitala z poważną diagnozą. Równolegle rozgrywa się również druga historia. Jej bohaterem jest Jorge, kubański dziedzic dynastii rumowej, który cierpi na wyniszczającą chorobę płuc. Miał nie dożyć on nastoletnich lat, jednak ostatecznie wygrywał z chorobą i znajduje miłość.

5. Mortuarium

Tytuł filmu: Mortuarium (The Mortuary Collection)

Mortuarium (The Mortuary Collection) Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 1h 48m

1h 48m Reżyseria: Ryan Spindell

Ryan Spindell Obsada: Clancy Brown, Caitlin Custer, Christine Kilmer, Jacob Elordi

Clancy Brown, Caitlin Custer, Christine Kilmer, Jacob Elordi Nasza ocena: 5/10

5/10 Ocena IMDb: 6,4/10

"Mortuarium" to z kolei produkcja dla widzów o mocnych nerwach. Produkcja skupia się na Sam, dziewczynie, która ubiega się o posadę w zakładzie pogrzebowym. Mimo że zarówno miejsce, jak i jego właściciel budzą przerażanie w mieszkańcach miasteczka, Sam nie zamierza rezygnować z pracy. Niedługo później okazuje się, że dziewczyna wcale nie znalazła się w kostnicy przypadkiem.

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4. Priscilla

Tytuł filmu: Priscilla

Priscilla Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 50m

1h 50m Reżyseria: Sofia Coppola

Sofia Coppola Obsada: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk

Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk Ocena IMDb: 6,4/10

Produkcja skupia się na młodziutkiej Priscilli Beaulieu, która spotyka Elvisa Presleya (w tej roli Elordi), gdy ten jest już gwiazdą rock and rolla. Spędzając wspólne chwile, których jest zdecydowanie zbyt mało, Elvis staje się dla Priscilli pierwszą wielką miłością, ale również najlepszym przyjacielem w chwilach samotności. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że jej przypudrowane i przykryte toną różu życie nieoczekiwanie zamienia się w złotą klatkę.

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3. Piękny Wschód

Tytuł filmu: Piękny Wschód (The Sweet East)

Piękny Wschód (The Sweet East) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Sean Price Williams

Sean Price Williams Obsada: Talia Ryder, Simon Rex, Earl Cave, Jacob Elordi

Talia Ryder, Simon Rex, Earl Cave, Jacob Elordi Ocena IMDb: 6,4/10

"Piękny Wschód" to piękna produkcja, której nie można pominąć, jeśli chce się nadrobić produkcje z Elordim. Film skupia się Lillian, młodej uczennicy z Południowej Karoliny, która po ataku na lokalną restaurację postanawia uciec do Waszyngtonu. Podczas swojej podróży po wschodnim wybrzeżu USA spotyka gamę barwnych postaci, w tym Iana, w którego wciela się Elordi.

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2. Saltburn

Tytuł filmu: Saltburn

Saltburn Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 2h 11m

2h 11m Reżyseria: Emerald Fennell

Emerald Fennell Obsada: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant

Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant Ocena IMDb: 7/10

"Saltburn" to jeden z głośniejszych filmów z Elordim. Wciela się on w charyzmatycznego Feliksa, który zaprasza swojego wycofanego kolegę z uniwersytetu do spędzenia lata w jego rodzinnej rezydencji. W otoczeniu ekstrawaganckiej arystokracji, Oliver szybko wciąga się w wir ekscesów i pokus. To produkcja, na którą warto zwrócić uwagę, szczególnie jeśli jest się fanem Elordiego.

Saltburn - gdzie obejrzeć? Saltburn Prime Video

1. Frankenstein

Tytuł filmu: Frankenstein

Frankenstein Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h 32m

2h 32m Reżyseria: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Obsada: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth

Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth Nasza ocena: 10/10

10/10 Ocena IMDb: 7,4/10

"Frankenstein" to adaptacja klasycznej powieści Mary Shelley o Victorze Frankensteinie - genialnym, choć egoistycznym naukowcu, który w ramach eksperymentu ożywił stworzenie, doprowadzając tym samym do zguby nie tylko swojej, ale i swojego dzieła. Elordi wciela się w potwora Frankensteina. Kreacja zachwyciła widzów, dzięki czemu produkcja Guillermo del Toro to obecnie najlepszy film, w jakim wystąpił aktor.

Frankenstein - gdzie obejrzeć? Frankenstein Netflix

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