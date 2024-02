Jacob Elordi oskarżony o napaść na prezentera. Trwa śledztwo

Zagraniczne media, w tym The Daily Guardian, rozpisują się o rzekomym zaatakowaniu przez aktora producenta radiowego. Do tego zdarzenia miało dość w minioną sobotę, 3 lutego. Incydent miał miejsce w jednym z hoteli w Australii, na obrzeżach Sydney. Podobno Jacob napadł na producenta radiowego, Joshuę Foxa, prowadzącego show “The Kyle & Jackie O Show”.



Do napaści miało dojść w hotelu, gdy radiowiec usiłował nawiązać do viralowego mema, który związany był ze sprzedażą wody po kąpieli Jacoba Elordiego. To oczywiście nawiązanie do filmu "Saltburn". Pracownik KIIS FM zaczął ponoć przepytywać Jacoba odnośnie tego tematu. Pytania dziennikarza miały rozwścieczyć Jacoba Elordiego, co spowodowało kłótnię między zainteresowanymi stronami.