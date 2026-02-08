REKLAMA
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać

Jacob Elordi już lada chwila będzie kojarzony przede wszystkim z roli Heathcliffa w nowych "Wichrowych wzgórzach". Mało kto pamięta, że na samym początku swojej kariery wystąpił we wzruszającym filmie romantycznym, który jest dostępny w serwisie Netflix jeszcze tylko przez jakiś czas. To ostatnia szansa, by go obejrzeć.

Anna Bortniak
2 hearts netflix polecajka film jacob elordi
"Euforia", "Priscilla", "Frankenstein" czy "Saltburn" to głośne produkcje, w których w ostatnim czasie wystąpił Jacob Elordi. Dzięki nim jawi się on obecnie jako łamacz kobiecych serc i najgorętszy aktor młodego pokolenia. Ale wcześniej, tak jak każdy początkujący gwiazdor, musiał on przebrnąć przez nieco inne role, które zapewniły mu przepustkę do Hollywood. Jednym z takich filmów, w których wystąpił był "The Kissing Booth", o którym (niestety) trudno jest zapomnieć. Jakiś czas później zagrał on również w innej produkcji, która przeszła raczej bez echa. Mowa o "2 Hearts".

Fakt - nie było to arcydzieło. Ale "2 Hearts" w reżyserii Lance'a Hoola to całkiem przyzwoity film romantyczny, który warto obejrzeć, aby zobaczyć, jak wyglądała kariera Elordiego zanim osiągnął obecny sukces. Tylko szybko, bo zaraz znika z Netfliksa.

2 Hearts - opinia o filmie z Jacobem Elordim na Netflix

Chris (Jacob Elordi) to czarujący student pierwszego roku, który zaczyna spotykać się z Sam (Tiera Skovbye), swoją koleżanką ze studiów. Wcześniej robi wszystko, by być jak najbliżej niej - łącznie z odwożeniem nietrzeźwych i zarzyganych kolegów po imprezkach w ramach studenckiego patrolu bezpieczeństwa - aż w końcu dopina swego. Jego życie uczuciowe zaczyna być coraz bardziej poważne, a on sam jest tym faktem zachwycony i czerpie z życia pełnymi garściami. Z pierwszej sceny wiemy natomiast, że nie wszystko jest takie kolorowe jak mogłoby się wydawać - z jakiegoś powodu Chris trafia do szpitala z poważną diagnozą.

Równolegle rozgrywa się również druga historia. Jej bohaterem jest Jorge (Adan Canto), kubański dziedzic dynastii rumowej, który cierpi na wyniszczającą chorobę płuc. Mimo że lekarze twierdzili, że nie dożyje on, nastoletnich lat, to ostatecznie okazało się, że przez kolejne lata udało mu się wygrywać walkę z chorobą. W pewnym momencie poznaje nawet Grace (Radha Mitchell), piękną stewardessę, która okazuje się być miłością jego życia. Wkrótce para przeżywa burzliwy romans, a wszystko to w otoczeniu luksusowych nadmorskich kurortów.

W pewnym momencie wiadomo już, dokąd zmierza cała historia i zaczyna rozjaśniać się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Ci, którzy znają prawdziwą historię, wiedzą już od początku, jak przebiegnie ta słodko-gorzka historia. Ano właśnie, bo "2 Hearts" to przecież produkcja oparta na faktach, która skupia się na historii 19-letniego Chrisa i 64-letniego Jorge, których połączyła wzruszająca historia. Nie będę się na ten temat rozpisywać, bo być może nie każdy jest z tymi wydarzeniami zaznajomiony, ale po seansie warto zapoznać się z prawdziwymi wydarzeniami.

"2 Hearts" to przez wiele osób krytykowany film, jednak nie da się zaprzeczyć, że niesie on ze sobą piękne przesłanie. Mimo że w wielu momentach jest ono opakowane w przesadny dramatyzm, zbyt melancholijne sceny i schematyczne rozwiązania, to warto wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Czasem uronienie łzy nawet przy takim filmie jest potrzebne.

Film "2 Hearts" jest dostępny w serwisie Netflix do 19 lutego 2026 roku.

Anna Bortniak
08.02.2026 09:05
Tagi: Filmy Netflixromans
