Jakie książki dla młodzieży sprawdzą się na prezent?

Czy warto wybierać książki fantasy na prezent dla nastolatka?

Fantastyka od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach sprzedaży literatury młodzieżowej i trudno się temu dziwić. Rozbudowane światy, magia oraz wyraziści bohaterowie pozwalają młodemu odbiorcy oderwać się od codzienności, a przy okazji rozwijają wyobraźnię i wzbogacają słownictwo. Serie takie jak „Harry Potter", cykl o Percym Jacksonie czy „Igrzyska śmierci" udowodniły, że jeden tom często otwiera drogę do wielomiesięcznej przygody czytelniczej.

Przed zakupem należy zwrócić uwagę na wiek obdarowanej osoby. Młodsi nastolatkowie lepiej odnajdą się w lżejszych opowieściach przygodowych z humorem i szybką akcją, natomiast starsi docenią mroczniejsze uniwersa w stylu „Szóstki wron" Leigh Bardugo. Dobrym pomysłem jest także dyskretne sprawdzenie domowej biblioteczki, bo wręczenie kolejnego tomu ulubionej serii to niemal pewny strzał w dziesiątkę i dowód, że prezent został przemyślany.

Fantasy niesie też wartość wychowawczą. Bohaterowie takich powieści mierzą się z wyborami moralnymi, lojalnością wobec przyjaciół i konsekwencjami własnych decyzji. Młody czytelnik otrzymuje więc nie tylko rozrywkę, lecz również materiał do przemyśleń podany w atrakcyjnej formie.

Kryminały dla młodzieży – czy to dobry wybór na prezent?

Powieść kryminalna napisana z myślą o młodym odbiorcy łączy wciągającą zagadkę z bohaterami w wieku czytelnika. Taki duet działa znakomicie, ponieważ nastolatek śledzi intrygę i jednocześnie utożsamia się z postaciami, które mierzą się ze znajomymi problemami w szkole albo w domu. Tytuły pokroju serii „Zbrodnia niezbyt elegancka" Robin Stevens czy cyklu o Enoli Holmes cieszą się ogromną popularnością i regularnie znikają z księgarskich półek.

Kryminał, który znaleźć można na https://skupszop.pl/ksiazki/dla-mlodziezy-nastolatkow-145889, sprawdzi się szczególnie u osób, które lubią łamigłówki, szachy lub gry logiczne. Wartka akcja, krótkie rozdziały i napięcie trzymane do ostatniej strony zachęcają do czytania nawet tych, którzy na co dzień rzadko sięgają po jakiekolwiek lektury. To ważny argument dla rodziców i dziadków, którym zależy na rozbudzeniu nawyku czytania u młodego człowieka.

Warto pamiętać o jednym zastrzeżeniu. Niektóre thrillery młodzieżowe, na przykład „W głębi lasu" Karen McManus, zawierają sceny odpowiednie raczej dla starszych nastolatków. Krótka lektura opisu wydawcy i opinii innych czytelników pozwoli uniknąć niezręcznej sytuacji przy rozpakowaniu podarunku.

Kiedy warto podarować książki typu coming-of-age nastolatkowi?

Opowieści o dorastaniu poruszają tematy pierwszej miłości, przyjaźni, poszukiwania tożsamości oraz skomplikowanych relacji z rodzicami. Taka proza pomaga zrozumieć własne emocje i pokazuje, że inni przeżywają bardzo podobne rozterki. Powieści w rodzaju „Gwiazd naszych wina" Johna Greena albo „Charliego" Stephena Chbosky'ego od lat wzruszają kolejne pokolenia i często otwierają w rodzinie rozmowy na tematy, o których trudno mówić wprost.



Najlepszym momentem na taki prezent jest okres przełomowy: zmiana szkoły, przeprowadzka, pierwsze poważne przyjaźnie czy zawody miłosne. Bohater literacki, który przechodzi przez zbliżone doświadczenia, bywa wtedy cenniejszym wsparciem niż niejedna rozmowa. Historia o dorastaniu wręczona we właściwej chwili potrafi realnie pomóc młodemu człowiekowi uporządkować myśli.



Niezależnie od wybranego gatunku warto dołączyć krótką, osobistą dedykację. Kilka ciepłych słów na pierwszej stronie sprawia, że zwykła powieść zamienia się w pamiątkę na całe życie, a obdarowany nastolatek chętniej sięgnie po kolejne tytuły.

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