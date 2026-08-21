God of War wreszcie znalazło swojego Kratosa. Prime Video ma nosa

"God of War" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali Prime Video. Mówimy przecież o adaptacji popularnych gier wideo, które opowiadają historię Kratosa - spartańskiego wojownika, który staje się greckim bogiem wojny, a z czasem trafia w realia mitologii nordyckiej. Walczy z przeznaczeniem i gniewem. W późniejszych odsłonach musi się też zmierzyć z trudami bycia ojcem i mroczną przeszłością.



Jeszcze do niedawna myśleliśmy, że w roli Kratosa w serialu Prime Video zobaczymy Ryana Hursta. Znany z "Synów Anarchii" aktor w czerwcu doznał jednak urazu. Z tego właśnie względu musiał on przejść operację i czeka go długi okres rehabilitacji. Gdyby twórcy produkcji Amazona chcieli na niego czekać do 2027 roku. Zdecydowali się więc znaleźć nową gwiazdę swojej opowieści.

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God of War - kto zagra w fantasy Prime Video?

Zaraz po ogłoszeniu, że Ryan Hurst jednak nie zagra w "God of War" pojawiły się domysły, że zastąpi go Dave Bautista. Okazały się one prawdą. Variety potwierdza. To już oficjalne. Były wrestler i obecny gwiazdor MCU wcieli się w Kratosa w adaptacji popularnych gier wideo.

Zdjęcia do "God of War" rozpoczęły się jeszcze w lutym tego roku. Udział w nich brał Ryan Hurst. Teraz będzie trzeba je powtórzyć z Dave'em Bautistą. Ma się to zdarzyć już niedługo. Według doniesień produkcja zostanie wznowiona za kilka tygodni.

Prime Video jest pewne swego. Wierzy, że "God of War" będzie hitem. Do premiery 1. sezonu jeszcze daleko, a już wiadomo, że na nim się nie skończy. Amazon zamówił od razu dwie odsłony, które realizuje jednocześnie. Ich budżetu co prawda nie ujawniono, ale mówi się o wielu milionach na odcinek. Szykuje się więc wielkie widowisko. Kiedy je zobaczymy?

Na ten moment Prime Video nie podało daty premiery "God of War". Ale skoro produkcja zaraz ma zostać wznowiona, wydaje się, że jesteśmy już całkiem blisko jej poznania.

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