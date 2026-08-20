Netflix pokazał nowości na resztę 2026. Zaklepuję wolne w pracy, bo nie wyrobię

Netflix nie ma litości. Nie patrzy czy mamy inne plany czy nie, tylko wrzuca kolejne filmy i seriale, których nie wypada przegapić. Tak było do tej pory i tak będzie w nadchodzących miesiącach. Ramówka platformy na nadchodzące miesiące robi ogromne wrażenie. Nie brakuje w niej tytułów powrotów największych hitów platformy, ale są też produkcje debiutujące. Wśród nich wiele polskich - ze zbliżającą się "Lalką" na czele.



Spis treści:

Netflix - zapowiedzi na resztę 2026 roku:

Lalka

Co prawda największą polską premierę Netfliksa tego roku mamy już za sobą, bo "1670" powróciło niedawno z 3. sezonem, ale teraz najbardziej wyczekujemy "Lalki". Rodzima serialowa superprodukcja platformy od pierwszych zapowiedzi wzbudza ogromne zainteresowanie. Już całkiem niedługo, gdyż w przyszłym miesiącu przekonamy się, czy zasłużenie.

Premiera: 16 września na Netfliksie.

Lupin: 4. sezon

"Lupin" to jeden z największych nieanglojęzycznych hitów serialowych Netfliksa wszech czasów. Nie było drugiej francuskiej produkcji, która cieszyłaby się taką popularnością. Dlatego użytkownicy Netfliksa z niecierpliwością wyczekują kolejnych dcinków przygód największego fana złodzieja-dżentelmena. Biorąc pod uwagę, że produkcja z każdym sezonem stawała się coraz lepsza, możemy spokojnie założyć, że i jej czwarta odsłona skradnie nasze serca.

Premiera: jesienią na Netfliksie.

Bunt

Więcej polskich seriali! Tego potrzebujemy. Prócz "Lalki" w najbliższych miesiącach dostaniemy jeszcze wyczekiwany 2. sezon "Matek Pingwinów". Ale na tym nie koniec. Bo z rodzimych produkcji czeka nas jeszcze "Bunt". I gwarantujemy, że nikt nie zbuntuje się przeciwko jego oglądaniu. W końcu to oparta na faktach opowieść o największym buncie więziennym w powojennej Europie, który miał miejsce w grudniu 1989 roku w Zakładzie Karnym w Czarnem. W głównych rolach zobaczymy Borysa Szyca i Filipa Pławiaka.

Premiera: w tym roku na Netfliksie.

Szeptacz

Przechodzimy do filmów. I rozpoczynamy od thrillera, którego premiera jest tuż za rogiem. Jeszcze w tym miesiącu poznamy bowiem losy pisarza, który prosi swojego ojca - emerytowanego detektywa - o pomoc w odnalezieniu porwanego syna i wspólnie wpadają na trop skazanego przed laty seryjnego mordercy. Brzmi interesująco? A dodajmy do tego, że w główne role wcielają się Adam Scott i Robert De Niro. Brzmi na hit Netfliksa.

Premiera: 28 sierpnia na Netfliksie.

Mniej obcy

Polacy nie gęsi i swoje filmy od Netfliksa też mają! Bo w nadchodzących miesiącach dostaniemy nie tylko parę rodzimych seriali, ale też pełnych metraży. Najciekawszym z nich bez wątpienia jest "Mniej obcy". Dlaczego? To opowieść inspirowana życiem Jana Borysewicza - legendy rocka. Oj, to będzie się nie tylko oglądało, ale też słuchało.

Premiera: 7 października na Netfliksie.

Zwierzęta

Ben Affleck narobił w tym roku szumu na Netfliksie. Zagrał przecież w "Łupie" - jednym z największych hitów platformy tego roku. A za chwilę będziemy mogli zobaczyć go jeszcze w "Zwierzętach", w których akurat stanął po obu stronach kamery. W swoim filmie wciela się w kandydata na burmistrza Los Angeles, którego syn zostaje porwany. Główny bohater razem z żoną próbują jak najszybciej uzbierać pieniądze na okup, jednocześnie dając się wciągnąć w sieć kłamstw i manipulacji.

Premiera: 9 października na Netfliksie.

The Mosquito Bowl

W najbliższych miesiącach na Netfliksie pojawi się też film wojenny Petera Berga - reżysera uwielbianego "Świtu Ameryki" czy "Zabić ból". Choć tym razem przenosi nas do czasów II wojny światowej nie zamierza opowiadać o znoju konfliktu zbrojnego w sposób, w jaki jesteśmy do tego przyzwyczajeni. "The Mosquito Bowl" to wojenny dramat sportowy. Jego akcja skupia się na młodych gwiazdach footballu, którzy po ataku na Pearl Harbor porzucają marzenia o wielkiej karierze, aby zaciągnąć się do wojska. Przed inwazją na Okinawę rozgrywają legendarny mecz - wielu z nich ostatni w swoim życiu.

Premiera: w tym roku na Netfliksie.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Pełna lista zapowiedzi na resztę 2026 roku Netfliksa:

Wszystkie zapowiedziane przez Netfliksa produkcje na resztę 2026 roku znajdziecie w grafice, którą platforma udostępniła w swoich mediach społecznościowych:

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