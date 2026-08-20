Netflix pokazał nowości na resztę 2026. Zaklepuję wolne w pracy, bo nie wyrobię
Netflix atakuje hitami. Serwis zdradził właśnie, jakie filmy i seriale pokaże w pozostałych miesiącach 2026 roku. Wśród nich jest mnóstwo tytułów, których nie można przegapić. Będzie gorąco.
Netflix nie ma litości. Nie patrzy czy mamy inne plany czy nie, tylko wrzuca kolejne filmy i seriale, których nie wypada przegapić. Tak było do tej pory i tak będzie w nadchodzących miesiącach. Ramówka platformy na nadchodzące miesiące robi ogromne wrażenie. Nie brakuje w niej tytułów powrotów największych hitów platformy, ale są też produkcje debiutujące. Wśród nich wiele polskich - ze zbliżającą się "Lalką" na czele.
Spis treści:
Netflix - zapowiedzi na resztę 2026 roku:
Lalka
Co prawda największą polską premierę Netfliksa tego roku mamy już za sobą, bo "1670" powróciło niedawno z 3. sezonem, ale teraz najbardziej wyczekujemy "Lalki". Rodzima serialowa superprodukcja platformy od pierwszych zapowiedzi wzbudza ogromne zainteresowanie. Już całkiem niedługo, gdyż w przyszłym miesiącu przekonamy się, czy zasłużenie.
Premiera: 16 września na Netfliksie.
Lupin: 4. sezon
"Lupin" to jeden z największych nieanglojęzycznych hitów serialowych Netfliksa wszech czasów. Nie było drugiej francuskiej produkcji, która cieszyłaby się taką popularnością. Dlatego użytkownicy Netfliksa z niecierpliwością wyczekują kolejnych dcinków przygód największego fana złodzieja-dżentelmena. Biorąc pod uwagę, że produkcja z każdym sezonem stawała się coraz lepsza, możemy spokojnie założyć, że i jej czwarta odsłona skradnie nasze serca.
Premiera: jesienią na Netfliksie.
Bunt
Więcej polskich seriali! Tego potrzebujemy. Prócz "Lalki" w najbliższych miesiącach dostaniemy jeszcze wyczekiwany 2. sezon "Matek Pingwinów". Ale na tym nie koniec. Bo z rodzimych produkcji czeka nas jeszcze "Bunt". I gwarantujemy, że nikt nie zbuntuje się przeciwko jego oglądaniu. W końcu to oparta na faktach opowieść o największym buncie więziennym w powojennej Europie, który miał miejsce w grudniu 1989 roku w Zakładzie Karnym w Czarnem. W głównych rolach zobaczymy Borysa Szyca i Filipa Pławiaka.
Premiera: w tym roku na Netfliksie.
Szeptacz
Przechodzimy do filmów. I rozpoczynamy od thrillera, którego premiera jest tuż za rogiem. Jeszcze w tym miesiącu poznamy bowiem losy pisarza, który prosi swojego ojca - emerytowanego detektywa - o pomoc w odnalezieniu porwanego syna i wspólnie wpadają na trop skazanego przed laty seryjnego mordercy. Brzmi interesująco? A dodajmy do tego, że w główne role wcielają się Adam Scott i Robert De Niro. Brzmi na hit Netfliksa.
Premiera: 28 sierpnia na Netfliksie.
Mniej obcy
Polacy nie gęsi i swoje filmy od Netfliksa też mają! Bo w nadchodzących miesiącach dostaniemy nie tylko parę rodzimych seriali, ale też pełnych metraży. Najciekawszym z nich bez wątpienia jest "Mniej obcy". Dlaczego? To opowieść inspirowana życiem Jana Borysewicza - legendy rocka. Oj, to będzie się nie tylko oglądało, ale też słuchało.
Premiera: 7 października na Netfliksie.
Zwierzęta
Ben Affleck narobił w tym roku szumu na Netfliksie. Zagrał przecież w "Łupie" - jednym z największych hitów platformy tego roku. A za chwilę będziemy mogli zobaczyć go jeszcze w "Zwierzętach", w których akurat stanął po obu stronach kamery. W swoim filmie wciela się w kandydata na burmistrza Los Angeles, którego syn zostaje porwany. Główny bohater razem z żoną próbują jak najszybciej uzbierać pieniądze na okup, jednocześnie dając się wciągnąć w sieć kłamstw i manipulacji.
Premiera: 9 października na Netfliksie.
The Mosquito Bowl
W najbliższych miesiącach na Netfliksie pojawi się też film wojenny Petera Berga - reżysera uwielbianego "Świtu Ameryki" czy "Zabić ból". Choć tym razem przenosi nas do czasów II wojny światowej nie zamierza opowiadać o znoju konfliktu zbrojnego w sposób, w jaki jesteśmy do tego przyzwyczajeni. "The Mosquito Bowl" to wojenny dramat sportowy. Jego akcja skupia się na młodych gwiazdach footballu, którzy po ataku na Pearl Harbor porzucają marzenia o wielkiej karierze, aby zaciągnąć się do wojska. Przed inwazją na Okinawę rozgrywają legendarny mecz - wielu z nich ostatni w swoim życiu.
Premiera: w tym roku na Netfliksie.
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Pełna lista zapowiedzi na resztę 2026 roku Netfliksa:
Wszystkie zapowiedziane przez Netfliksa produkcje na resztę 2026 roku znajdziecie w grafice, którą platforma udostępniła w swoich mediach społecznościowych:
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.