Co się dzieje z DC? Odejście Gunna i Safrana to trzęsienie ziemi

Złośliwi, a zwłaszcza ci stojący w opozycji do Jamesa Gunna, zaczęli już prześmiewczo wieszczyć, że oto za chwilę na skrzydlatym koniu do siedziby DC Studios przylecą Zack Snyder czy Dwayne Johnson i przywrócą "właściwy kierunek" uniwersum, które dotychczasowy szef miał zepsuć. Tego typu głosy (choć może z The Rockiem to lekka przesada) pojawiają się od dawna, a teraz będą miały szczególne wzięcie - biorąc pod uwagę wszystko, co wiadomo na temat odejścia dotychczasowych władz studia, mało co wskazuje na to, że ewakuacja ze stołków w wykonaniu Gunna i Safrana była planowana i niewymuszona. Sytuacja, w której obecnie znajduje się filmowe DC, nie napawa optymizmem, ale jest jeszcze zbyt daleka od zasługiwania na miano katastrofy.

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James Gunn i Peter Safran nie pokierują już DC. Ich rządy emocjonowały

Wspomnieni wyżej byli współprzewodniczący DC Studios kierowali jego pracami od 2022 roku. Cztery lata to, delikatnie mówiąc, krótki okres rządów, jak na wielkie filmowo-serialowe uniwersum. Nikt zatem, kto choć minimalnie jest zainteresowany branżowymi wydarzeniami, nie uznałby zakończenia współpracy po takim okresie czasu za naturalne. Nie brakuje - słusznych - głosów, że tak naprawdę mamy do czynienia ze sporą zmianą na szczycie w momencie, gdy uniwersum pod twórczym okiem Jamesa Gunna tak naprawdę się rozpędzało. Doznało swoich pierwszych sukcesów, zaznało smak porażek, ale jesteśmy w okresie, który w pewnym sensie powinien być decydujący - DCU jest obecnie w takim "wieku", że właśnie teraz powinno się zacząć naprawdę okazywać, czy rozkwitnie i na nowo zdominuje superbohaterski gatunek. A tu dostajemy grom z jasnego nieba w postaci przysłowiowego "spadnięcia ze stołka". I co teraz?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że aktualne, niemające jeszcze premiery, ale będące w zaawansowanym stopniu rozwoju projekty Jamesa Gunna i Petera Safrana, mają zostać dokończone. "Superman: Man of Tomorrow", "The People v. Gorilla Grodd", "The Batman: Part II" - żaden z tych projektów nie jest zagrożony, a Gunn i Safran pozostają z nimi kreatywnie związani. O głupotę w postaci grzebania przy tych tytułach raczej nikt nie podejrzewałby nowych władz niezależnie od sympatii do nich, natomiast warto to podkreślić. Trzeba również mieć na uwadze to, że odejście dotychczasowych szefów DC Studios nie oznacza, że ich związki ze studiem zostają w stu procentach zerwane - choć na razie konkretów tu brak, trudno wykluczyć opcję, w której Gunn zaangażuje się w projekty wyłącznie w roli reżysera lub scenarzysty, bez ciężaru noszenia na swoich barkach odpowiedzialności za kierunek całego uniwersum.

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A szkoda, bo choć trudno kłócić się z tym, że Gunn znacznie lepiej radził sobie jako reżyser i scenarzysta niż szef potężnej filmowej korporacji, jego odejście z kierownictwa DC Studios to mocny i całkiem bolesny cios. W trakcie jego twórczej kadencji mieliśmy do czynienia z udaną i wyrazistą reanimacją Supermana za sprawą dzieła z Davidem Corenswetem w roli głównej, odważnym daniem szansy na stworzenie należącego do uniwersum body horroru w postaci "Clayface'a", fenomenalnymi "Latarniami", udanymi "Creature Commandos" czy 2. sezonem "Peacemakera". Należy też być uczciwym i wspomnieć o tym, co nie wyszło - "Supergirl" okazała się jakościowym oraz finansowym rozczarowaniem, a i wspomniany "Clayface", choć trudno jechać po nim z góry na dół, też miał większy potencjał niż to, co zobaczyliśmy ostatecznie.

David Corenswet - kadr z filmu "Superman"

Nie sposób również nie wspomnieć o tytułach, które na przestrzeni ostatnich kilku lat brały w łeb: "The Authority", "Waller" czy "Booster Gold". Nie da się opowiadać o kadencji Gunna bez zwrócenia uwagi na plany, które ostatecznie, z różnych przyczyn zostawały porzucone. Mieliśmy jednak do czynienia z twórcą, który nie daje sobie w kaszę dmuchać, nie poddaje się wpływowi internetowych krytyków i nie był typem korporacyjnej kukiełki, posłusznie wykonującej cudze cele. Byłem świadomy tego, że szefowska skuteczność Gunna nie zawsze była wysoka, ale tchnął życie w filmowe uniwersum DC na tyle, że część mnie jest dość obolała po ogłoszeniu jego odejścia.

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Raport The Hollywood Reporter zdaje się przecinać teorie o tym, że odejście dotychczasowego szefostwa DC Studios ma podłoże ideologiczne. Choć byłaby to opcja dość możliwa, wszystko wskazuje na to, że "tematem" sporu były znacznie bardziej przyziemne aspekty, takie jak kontrola nad twórczością - podczas gdy wcześniej Gunn i Safran podlegali bezpośrednio ówczesnemu prezesowi Warner Bros., Davidowi Zaslavowi, po fuzji przewidywali utrzymanie takiej samej relacji z Davidem Ellisonem, stojącym na czele Skydance - zamiast tego jednak doszedł kolejny szczebel w postaci Dany Goldberga i Josha Greensteina, odpowiedzialnych za filmową ofertę firmy. Sumując to z niską wylewnością Gunna i Safrana względem ich projektów, a także dalekimi od satysfakcji wynikami finansowymi, rysuje się wniosek prostszy, niż się wydawało - korporacja dodała liczby, przeanalizowała zalety i wady, po czym zapewne wyszło, że trzymanie Gunna i Safrana na szczycie nie jest już opłacalne.

Co po Gunnie i Safranie? Wielkie sprzątanie jest możliwe

Wielu, w obliczu nowej władzy w DC Studios, zadaje sobie pytanie: co przyniesie przyszłość? Czy będziemy mieć do czynienia z kontynuacją kierunku, czy raczej odcięciem W obecnej sytuacji trzeba pochylić się nad stosem projektów, których nie anulowano na amen, ale ich losy, biorąc pod uwagę nowe kierownictwo, są zwyczajnie niepewne. Już w trakcie rządów Gunna "Brave and the Bold", film mający wprowadzić do DCU Batmana i Robina, zdawał się mieć status "na świętego nigdy" - niby się o nim mówi, ale w zasadzie to niezbyt wiadomo, co się z nim dzieje i kiedy naprawdę można się go spodziewać. Biorąc pod uwagę najnowsze zmiany kierownicze, nie spodziewam się, że to się zmieni - ba, nie zdziwiłbym się, gdyby ostatecznie zrezygnowano z tego projektu. Wiele informacji wskazuje na to, że zaangażowanie Andy'ego Muschiettiego jako reżysera istnieje już tylko na papierze, a kto wie - może i z samym "Brave and The Bold" stanie się dokładnie to samo? Oby nie.

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Wczoraj zaczęto podawać również informacje o dość konkretnych planach na wprowadzanie słynnych postaci z DC na wielki ekran. Ben Fritz z Wall Street Journal ujawnił, że nowa Wonder Woman miałaby zadebiutować w przyszłorocznym "Man of Tomorrow", Batman osadzony w DCU - w 2028 roku, a sam Gunn planował kolejne sequele "Supermana", które doprowadziłyby do sytuacji, w której ok. 2029-2031 roku uformuje się Liga Sprawiedliwości. Zmiana na szczycie poddaje w wątpliwość, czy taki scenariusz będzie aktualny. Na miejscu fanów Mrocznego Rycerza nie byłbym również pewien, czy swój finał znajdzie Bat-trylogia z Robertem Pattinsonem - biorąc pod uwagę problemy, z jakimi zmagała się druga część, bardziej biznesowo nastawiona władza może (choć nie musi) chcieć pogrzebać te plany. Nie należy również zapominać o tym, że za czasów Gunna potwierdzono również prace nad solowym filmem o Wonder Woman, "Swamp Thing" Jamesa Mangolda, film o Młodych Tytanach, we wczesnej fazie rozwoju są również "Savage Hunters", w których mamy zobaczyć Bane'a i Deathstroke'a. Czy zobaczymy?

Zakładając, że Wonder Woman (według wielu mająca twarz Adrii Arjony, co nie zostało na razie oficjalnie potwierdzone) rzeczywiście pokaże się pierwszy raz w sequelu "Supermana", pytania o jej dalsze losy w obliczu nowej miotły pozostają zasadne. Co potem? Czy koncepcja solowego filmu o tej bohaterce zostanie zrealizowana? Nie jest również jasne, czy James Gunn (który rzekomo zaczął już pisać trzecią część "Supermana") dostanie zielone światło od swoich następców, by dokończyć swoją serię o Człowieku ze Stali. Biorąc pod uwagę doniesienia z dzisiejszego dnia, może się okazać, że niekoniecznie - CosmicBook donosi bowiem, że rozstanie z Gunnem ma w sobie drugie, dość brutalne, dno.

Okazuje się , że decydenci mieli celowo doprowadzić do odejścia Gunna teraz, by móc zdobyć kontrolę nad finalną wersją "Man of Tomorrow".

Sequel "Supermana" obecnie jest w fazie postprodukcji, zdjęcia do niego zostały już zakończone. To właśnie w tym momencie ma miejsce rozgrywka nie o losy filmu (nie ma zagrożenia przesunięcia czy odwołania premiery), a o to, kto będzie miał więcej władzy nad ostatecznym materiałem. Ten, według wspomnianego serwisu, ma nie być zbyt ekscytujący dla osób stojących nad Gunnem, więc jego zwolnienie w tym momencie jest z ich punktu widzenia sensowne, bowiem siłą rzeczy były szef DC Studios będzie miał mniej do powiedzenia na temat ostatecznej wersji.

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Przed ostateczną wersją tego tekstu pisałem, że największa odpowiedzialność ciąży teraz na "Man of Tomorrow", a jeśli ten film nie będzie sukcesem, pożegnanie z Gunnem może zostać usprawiedliwione. Teraz, biorąc pod uwagę informacje o prawdziwych zamiarach, może się okazać, że odpowiednie sznurki zostaną poruszone znacznie wcześniej - tak, by dzieło Gunna "ociosać" wedle własnych koncepcji, a w najgorszym scenariuszu: powycinać pewne elementy lub postacie (dlatego nie przywiązywałbym się do obecności Wonder Woman).

Choć nie mam wątpliwości co do tego, że "kajdany" jakie nakładała na Gunna odpowiedzialność w postaci szefowania DC Studios właśnie spadły, a odejście z pewnością uczyni go bardziej wolnym twórczo, filmowe uniwersum pozostaje w stanie sporej niepewności. Nowa "głowa" uniwersum, Jeremy Latcham, jawi się jako postać, z której Ellison i spółka będą mieli pożytek, ale nie dlatego, że jest wybitnym producentem, a kimś, kto znacznie bardziej pasuje nowej władzy Skydance. Za wcześnie na katastroficzne wizje upadku stworzonego przez Gunna świata w DC czy kolejnego resetu - może okaże się, że Latcham (który nie jest zupełnym żółtodziobem) dowiezie projekty spod szyldu DC i skutecznie sprzeda je masowej publiczności. Kredytu zaufania nie jestem jednak w stanie dać z przekonaniem i mówiąc wprost - nie podoba mi się ta zmiana.

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zdjęcie użyte do głównej grafiki: Kathy Hutchins/Shutterstock

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