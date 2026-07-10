Kim jest Jano? Zagadkowy uczestnik LOL: Kto się śmieje ostatni

W 4. sezonie programu "LOL: Kto się śmieje ostatni" można zobaczyć osoby z polskiego show-biznesu, które z pewnością są znane szerszej publiczności. Wyborne żarty i zabawne skecze prezentowali Tomasz Karolak, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Klaudia Halejcio i Katarzyna Bujakiewicz, a także Kacper Ruciński i Mariusz Kałamaga. Wśród uczestników obecny był również Jano, twórca internetowy, który zasłynął zabawnymi filmikami i parodiami.

Jano - kto to jest? Uczestnik 4. sezonu LOL: Kto się śmieje ostatni

Jano to twórca internetowy, który popularność zyskał na TikToku. Obecnie obserwuje go ponad 609 tys. osób. Swoje pierwsze nagrania o charakterze humorystycznym publikował już w 2019 roku. Po przeanalizowaniu jego starszych materiałów można zauważyć, że miał raz lepsze, a raz gorsze wyświetlenia. Przełom nastąpił w kwietniu 2023 roku, kiedy na kanale Jana pojawił się filmik, w którym twórca parodiował DJ-a na polskim weselu.

Niedługo później, kiedy powstało już kilkadziesiąt części typowego DJ-a na polskim weselu, Jano opublikował filmik, na którym pokazał swoją nową osobowość, czyli DJ Zimny Gulasz. To wcielenie okazało się być strzałem w dziesiątkę - od tej pory wyświetlenia tiktokera zaczęły rosnąć. Spore liczby zaczęły wykręcać również filmiki, w których Jano parodiował typowych polskich raperów na koncertach, a także boomerów w mediach społecznościowych.

DJ Zimny Gulasz, dzięki któremu rozwinęła się również seria o Radiu Gulasz, stał się postacią ikoniczną. Dzięki temu wcieleniu Jano zaczął zdobywać coraz większą liczbę obserwujących i wyszedł poza ramy internetu. W 2024 roku Jano, wraz z Filipem Kliberem, miał okazję prowadzić program radiowy "Maxxreels!" w RMF Maxx, a teraz miał okazję pokazać swoje umiejętności właśnie w programie "LOL: Kto się śmieje ostatni". I wyszło mu do doskonale.

Nowe odcinki 4. sezonu programu "LOL: Kto się śmieje ostatni" są już dostępne w Prime Video.

Oglądaj LOL: Kto się śmieje ostatni w Prime Video LOL: Kto się śmieje ostatni - 4. sezon Prime Video

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