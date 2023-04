Amazon zrobił polski show komediowy, przy którym ubawisz się jak twój stary na "Śmiechu warte"

To nie jest "Studio YaYo", które programem komediowym było tylko w założeniu. Wybuchowa zbieranina osobistości gwarantuje ostrą jazdę bez trzymanki. To charyzma uczestników nadaje oklepanym motywom reality TV nowej mocy. Do tego dochodzi pomysłowy montaż i przesadzona muzyka. Dzięki temu mamy do czynienia z telewizją na naprawdę wysokim poziomie. Jeśli uda się go utrzymać przez kolejne odcinki, to przez wiele godzin będziemy potem szukać boków, zerwanych podczas oglądania.



Premiera "LOL: Kto się śmieje ostatni" w piątek na Amazon Prime Video. Wtedy na platformie pojawią się dwa pierwsze odcinki programu.