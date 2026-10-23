Jenna Ortega znika z ekranów. To jej najlepsza decyzja od lat

Widzowie z zaskoczeniem przyjęli do wiadomości fakt, że Jenna Ortega chce na jakiś czas usunąć się w cień. Aktorka ujawniła ten fakt w podcaście Happy Sad Confused, gdzie została zapytana o udział w kolejnych franczyzach. Odpowiedziała wówczas, że nie prowadziła zbyt wielu rozmów na ten temat, ujawniając przy okazji, że po "Wednesday" zamierza zniknąć z ekranów. Z jej wypowiedzi wynikało, że jest ona już po prostu zmęczona - jako dziecko przeskakiwała z jednego serialu do drugiego i nie miała właściwie okazji na spróbowanie czegoś nowego. Rzecz w tym, że miała, ale coś poszło nie tak.

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Jenna Ortega znika z ekranów. Decyzję o przerwie podjęła w dobrym momencie

Ortega faktycznie zaczynała swoją karierę jako dziecko. Początkowo można było zobaczyć ją w reklamach oraz w popularnych serialach, gdzie grała epizodyczne role. Przełomem okazał się być udział w sitcomie Disney Channel "Rodzinka od środka", gdzie Ortega dostała swoją pierwszą główną rolę. Aktorka zdecydowała wówczas, że czas zmienić kierunek i zaczęła wybierać bardziej dojrzałe projekty. Można ją było zobaczyć w thrillerze "Ty" od Netfliksa, horrorze "Opiekunka: demoniczna królowa" czy dramacie "Następstwa", a w 2022 r. za sprawą wejścia w wielką franczyzę "Krzyk" wielka kariera stanęła przed nią otworem.

Na tych kilku przykładach wyraźnie widać, że aktorka próbowała swoich sił w różnego rodzaju produkcjach i jej deklaracje o przerzucaniu z serialu do serialu, gdy była dzieckiem, brzmią naciąganie. Faktycznie, na początku kariery nie mogła przebierać w propozycjach, jednak później pojawiły się nowe możliwości, które pozwoliły jej na eksperymentowanie z rozmaitymi gatunkami. Aż w 2022 r. przyszła "Wednesday" i Ortega stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Dzięki temu zaczęły przychodzić nowe propozycje udziału w dużych produkcjach, co miało swoje plusy i minusy. Zaletą było oczywiście to, że aktorka mogła odetchnąć od naburmuszonej Wednesday i spróbować się w innych kreacjach. Jej nazwisko urosło jednak do takiej rangi, że nowe tytuły były bardzo uważnie obserwowane, co mogło okazać się wadą.

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Jeszcze w 2022 r. nic nie wskazywało na to, że Ortedze może powinąć się noga.

To był dla niej złoty czas pod względem zawodowym. Przede wszystkim zagrała w hitowej "Wednesday", ale też w "Krzyku" oraz "X", czyli przyzwoicie ocenionych produkcjach. Rok później powtórzyła rolę Tary w "Krzyku VI" i nagle coś się zatrzymało, jakby ktoś odłączył wtyczkę.

W 2024 r. tylko jeden film z Ortegą odniósł sukces i był to sequel "Beetlejuice Beetlejuice". "Zima, wiosna, lato lub jesień" oraz "Dziewczyna Millera" okazały się być absolutnymi wtopami. Później było już tylko gorzej i zdawało się, że aktorka zaczyna sięgać dna. Wystarczy spojrzeć na chłodne przyjęcie "Śmierci jednorożca", "Hurry Up Tomorrow" oraz najnowszej produkcji "Klara i słońce". Film zadebiutuje w Polsce dokładnie dziś, jednak za granicą zebrał już sporo ocen i nie napawają one nadzieją. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet głosy, że Ortega wybrała sobie chyba najgorszego menadżera, bo to aż niemożliwe, by większość jej projektów okazała się taką wtopą. Wystarczy zerknąć na oceny.

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Właśnie dlatego decyzja Ortegi o zrobieniu przerwy wydaje się być dobrym pomysłem. Podejrzewam, że aktorka szukała wymówki i wybrała właśnie tę o przerzucaniu z serialu do serialu, ale z jej ostatnich ruchów można wywnioskować, że naprawdę potrzebuje przerwy. Nie zniknie tak prędko - wiadomo, że jest zaangażowana w takie projekty jak "The Gallerist" (premiera w grudniu 2026 r.) czy też "The Great Beyond" w reżyserii J.J. Abramsa (premiera w 2027 r.). W przyszłym roku Ortega wystąpi również w filmie "Nasty", którego jest jednocześnie producentką. Być może w ramach odpoczynku aktorka będzie próbowała swoich sił po drugiej stronie kamery. Mam nadzieję, że dzięki temu odetchnie i złapie oddech. Dobrze jej (i nam) to zrobi.

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