Jenna Ortega żegna się po Wednesday. Znika z ekranów

Zdjęcia do 3. sezonu "Wednesday" zakończyły się 1 października, co oznacza, że nowa odsłona hitu Alfreda Gougha i Milesa Millara stworzonego dla Netfliksa zbliża się wielkimi krokami. Ponownie zobaczymy w nim Jennę Ortegę w roli Wednesday Addams i najprawdopodobniej będzie to ostatnia okazja, aby zobaczyć ją przed dłuższą przerwą - aktorka zapowiedziała, że na jakiś czas znika z telewizji.

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Jenna Ortega zapowiedziała, że znika z telewizji po zakończeniu prac nad serialem Wednesday

Aktorka poruszyła temat swoich planów zawodowych podczas wywiadu w podcaście Happy Sad Confused. Kiedy została zapytana o to, czy po "Wednesday" planuje dołączyć do kolejnej dużej franczyzy, odpowiedziała:

Tak naprawdę nie prowadziłam zbyt wielu rozmów na temat udziału w kolejnych franczyzach. To, co jest mi pisane, samo mnie znajdzie. Myślę, że po "Wednesday" na jakiś czas zniknę z telewizji. Spędziłam w niej wiele lat - jako dziecko przechodziłam z jednego serialu do drugiego, a teraz chcę zostawić sobie przestrzeń na nowe wyzwania.

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Jenna Ortega jako Wednesday Addams. Kadr z serialu "Wednesday"

Oznacza to, że być może "Wednesday" zakończy się na 3. sezonie, choć nie jest to oficjalna informacja. Data premiery najnowszej odsłony nie została jeszcze ogłoszona, choć możemy przypuszczać, że zadebiutuje ona pod koniec 2027 r.

W 3. sezonie można spodziewać się większej ilości mrocznych wątków związanych z Enid i jej drugim obliczem oraz z samą Wednesday i wujkiem Festerem. Szyki będzie krzyżować również ciotka Ofelia (w tej roli Eva Green), która predysponuje do roli potężnego wroga. Gough podkreślił, że w 3. sezonie tej bohaterki będzie dużo więcej

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