Czy Matki pingwinów dostaną 3. sezon? Wszyscy czekamy

Zdaję sobie sprawę, że na pytania o 3. sezon "Matek pingwinów" jest jeszcze za wcześnie. Produkcja, która zadebiutowała dopiero co, jeszcze nie zdążyła zostać obejrzana przez subskrybentów Netfliksa. Podejrzewam jednak, że niektórzy wciągnęli ten serial w jeden wieczór i już zaczynają spekulacje na temat kontynuacji. Nie da się bowiem ukryć, że zakończenie daje nam do zrozumienia, że coś się święci i że Klara Kochańska-Bajon oraz Jagoda Szelc aż kipią od pomysłów na 3. sezon.

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Uwaga! W tym miejscu zaczynają się spoilery 2. sezonu serialu "Matki pingwinów".

Matki pingwinów - czy będzie 3. sezon? Wszystko w rękach widzów

Ostatni odcinek 2. sezonu zakończył się chyba najmocniejszym jak do tej pory cliffhangerem. W tym momencie pytanie powinno brzmieć: "kiedy", a nie "czy" serial doczeka się nowej odsłony. W ekipie doszło bowiem do rozłamu, wskutek którego w Biegunie zostali Kama (Masz Wągrocka), Tatiana (Magdalena Różczka) i Jerzy (Tomasz Tyndyk), natomiast Ula (Barbara Wypych) postanowiła ustąpić ze stanowiska dyrektorki i zdecydowała, że otworzy własną szkołę. Rodzi to sporo pytań na temat tego, jak dalej będzie funkcjonowała stara szkoła oraz czy przyjaźń głównych bohaterów przetrwa.

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Kadr z serialu "Matki pingwinów". Fot. materiały prasowe Netflix

Warto pamiętać, że mimo pozornie oczywistego sygnału o kontynuacji, nigdy nie możemy być pewni, jaką decyzję podejmie Netflix. Teraz wszystko zależy od widzów i od tego, czy będą oglądać tę produkcję wystarczająco długo i wystarczająco licznie. Nie od dziś wiadomo, że serwisy streamingowe kierują się przede wszystkim chłodną kalkulacją, jeśli chodzi o przedłużanie swoich produkcji i w przypadku "Matek pingwinów" wyjątków raczej nie będzie. Możemy mieć jednak cichą nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem twórczyń - poprzedni sezon cieszył się ogromną popularnością wśród subskrybentów i być może najnowsza kontynuacja powtórzy ten sukces.

Na oficjalnie informacje wciąż musimy czekać. Optymistyczne wieści na temat przedłużenia "Matek pingwinów" na 2. sezon nadeszły około pół roku po premierze 1. sezonu, co oznacza, że podobnie może być również w tym przypadku. Netflix być może nie będzie chciał długo trzymać widzów w niepewności, biorąc pod uwagę, że serial zyskał już renomę. Jaką drogę obierze streamingowy gigant? Czas pokaże.

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"Matki pingwinów" to serial, który w ciepły i wrażliwy sposób przedstawia rodziców niepełnosprawnych ruchowo oraz neuroatypowych dzieciaków. Najmłodsi uczęszczają do nowo otwartej szkoły założonej przez Kamę, Ulę, Tatianę oraz Jerzego, gdzie muszą radzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi dojrzewania i seksualności. Tymczasem dorośli również mierzą się ze swoimi problemami, które dotyczą nie tylko ich dzieci, ale również życia uczuciowego.

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