Jennifer Lawrence wróci do roli Katniss w nowych Igrzyskach śmierci
Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson pojawią się w nowym filmie ze świata "Igrzysk śmierci". Wrócą do swoich oryginalnych ról Katniss Everdeen oraz Peety Mellarka.
Miłośnicy "Igrzysk śmierci" z pewnością przebierają już nogami na myśl o tym, że w listopadzie zadebiutuje nowa produkcja z tego dystopijnego uniwersum. "Wschód słońca w dniu dożynek" będzie drugim po "Balladzie ptaków i węży" filmem ze świata "Igrzysk", który tym razem skupi się na historii młodego Haymitcha Abernathy'ego. Bohater zostaje wylosowany, aby reprezentować Dystrykt 12 w jubileuszowych 50. Głodowych Igrzyskach. Wiemy już, że przeżyje - ponad 20 lat po wygranej Haymitch zostanie mentorem Katniss Everdenn i Peety Mellarka.
Widzowie byli podekscytowani nie tylko informacją o premierze nowego filmu, ale również niepotwierdzonymi doniesieniami, że we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" pojawią się Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson, odtwórcy ról Katniss Everdeen i Peety Mellarka w oryginalnych "Igrzyskach śmierci". Wcześniej były to nieoficjalne informacje, natomiast teraz wiemy już, że to się wydarzy. Ujawniła to sama Lawrence.
Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson w nowych Igrzyskach śmierci. Wrócą do swoich ról
Lawrence była gościnią podcastu "Call Her Daddy", gdzie została zapytana o swój udział w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Aktorka potwierdziła krążące od miesięcy informacje, ogłaszając, że wróci do roli Katniss Everdeen. W nadchodzącej produkcji pojawi się również Hutcherson, który powtórzy rolę Peety Mellarka. Z jej wypowiedzi wynika, że w tytuł zaangażowany jest również Woody Harrelson, odtwórca Haymitcha w oryginalnych "Igrzyskach śmierci".
Kiedy prowadząca Alex Cooper zapytała, jak to było ponownie wcielić się w Katniss, Lawrence odpowiedziała:
Niesamowicie. To było szalone, bo na planie spotkałam tę samą ekipę. Ci sami operatorzy kamer, ten sam asystent reżysera, z którym pracowałam mnóstwo razy - uwielbiam go! Do tego Josh i Woody… to było niezwykle poruszające. Byliśmy tam razem z Joshem… nie ruszaliśmy się nigdzie bez siebie, nawet do łazienki chodziliśmy, obejmując się nawzajem. To było takie piękne. Naprawdę urocze. Jestem bardzo podekscytowana.
Na ten moment trudno stwierdzić, w jaki sposób Katniss i Peeta mogliby zostać wzięci pod uwagę w fabule. Być może będzie to miało miejsce pod koniec filmu - w książce autorstwa Suzanne Collins w epilogu pojawia się wyjaśnienie, skąd wzięła się broszka z kosogłosem i w jakiś okolicznościach Haymitch poznał Katniss, późniejszą uczestniczkę Głodowych Igrzysk.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to prequel w reżyserii Francisa Lawrence'a. Fabuła produkcji rozgrywa się ponad 20 lat przed wydarzeniami z cyklu filmów i książek podczas 50. Głodowych Igrzysk, zwanych również II Ćwierćwieczem Poskromienia, czyli najbardziej brutalnej edycji igrzysk. Głównym bohaterem jest Haymitch Abernathy (Joseph Zada) z Dystryktu 12, który trafia na arenę, gdzie będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale również z bezwzględnym systemem.
Premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" 20 listopada.
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