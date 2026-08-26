To nie koniec Johna Wicka. Keanu Reeves wraca do roli
John Wick powraca. Ten oryginalny. Keanu Reeves ponownie wcieli się w świetnie wyszkolonego zabójcę. Choć nie w sposób, w jaki można by się tego spodziewać.
Trzy lata minęły od ostatniego pełnoprawnego spotkania z "Johnem Wickiem". Saga granego przez Keanu Reevesa bohatera - jak może się wydawać - doszła do definitywnego końca. Potem jednak mogliśmy go zobaczyć jeszcze w "Ballerinie", która rozgrywa się między wydarzeniami z trzeciej i czwartej części uwielbianej serii filmów akcji. Już w międzyczasie mówiło się jednak o pełnoprawnym powrocie zabójcy w jej kolejnej odsłonie.
Na razie nie mamy nowych informacji na temat ewentualnej piątej części "Johna Wicka". Aczkolwiek okazuje się, że Keanu Reeves dostanie niedługo szansę, aby ponownie wcielić się w tytułowego bohatera. W żaden sposób nie będzie to jednak prequel, sequel, ani inny spin-off filmowej serii. Grany przez gwiazdora zabójca przeniesie się do innego medium.
John Wick - Keanu Reeves wraca do roli
Nie będzie to całkowita nowość dla Keanu Reevesa. W końcu podkładał on głos Johnowi Wickowi w grach "Payday 2" i "Fortnite". Teraz zrobi to ponownie. Wszystko dzięki temu, że jego bohater ma dostać własną grę. Choć została ona zapowiedziana jakiś czas temu, ale do tej pory nosi jeszcze tytuł "Untitled John Wick Game". Dlaczego powinna przykuć uwagę fanów oryginalnej serii filmów akcji?
Developerem nadchodzącej gry, w której Keanu Reeves podłoży głos Johnowi Wickowi, jest Saber Interactive odpowiedzialne m.in. za "World War Z" czy "Warhammer 40,000: Space Marine 2". Przy czym "Untitled John Wick Game" powstaje we współpracy z Lionsgate - wytwórnią odpowiadającą za filmy. Jakby tego było mało, będzie w nią zaangażowany również reżyser serii, Chad Stahelski.
Jak podaje ScreenRant, jedyną w miarę konkretną informacją na temat nadchodzącej gry jest poniższy opis:
Stworzona we współpracy Saber, Lionsgate i reżysera serii, Chada Stahelskiego, nowa, jeszcze niezatytułowana gra z serii "John Wick" będzie oparta na oryginalnym scenariuszu osadzonym w chronologii wydarzeń "Johna Wicka". Rozwinie tym samym dotychczasowe uniwersum serii, wykorzystując zarówno znane fanom postacie jak i zupełnie nowych bohaterów. Projekt Saber ma być wierny unikalnemu stylowi i charakterystycznym elementom serii, w tym wyróżniającemu się systemowi walki gun fu, zapierającym dech w piersiach ujęciom, immersyjnym sekwencjom jazdy oraz różnorodnym, zapadającym w pamięć lokacjom. Wszystko po to, by gracz poczuł się jak w filmie o Johnie Wicku i sam wcielił się w rolę Johna Wicka.
Gra ma być jednoosobową strzelanką z porywającą historią. Data jej premiery nie jest jeszcze znana.
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