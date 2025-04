Keanu Reeves jednak wróci do roli Johna Wicka. I to nie jeden raz

Co prawda zakończenie "Johna Wicka 4" sugerowało, że to koniec legendy tytułowego zabójcy, ale, jak już wiemy od dłuższego czasu, Keanu Reeves ma jeszcze do swojej roli powrócić. I to już za chwilę, bo w "Ballerinie", która w czerwcu pojawi się na ekranach kin. Ma to sporo sensu, gdyż mówimy o spin-offie, rozgrywającym się między trzecią a czwartą częścią serii.



Jak się okazuje, nie tylko w "Ballerinie" Keanu Reeves - i to wbrew dotychczasowym zapowiedziom samego aktora - ponownie wcieli się w Johna Wicka. Podczas corocznego konwentu dla właścicieli kin CinemaCon, gdzie we wtorek, 1 kwietnia, pokazywano fragmenty nadchodzącego spin-offu, zapowiedziano, że seria doczeka się również sequela. A to nie koniec dobrych wiadomości dla fanów franczyzy.