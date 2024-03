Pełne akcji uniwersum poszerzy się o nowy serial. Będzie lepszy niż poprzedni?

"John Wick 4" to był prawdziwy hit. Przy 100 mln dol. budżetu zarobił na całym świecie ponad 440 mln dol. Więcej niż jakakolwiek poprzednia część serii. A przecież wiadomo, że nie zabija się kury znoszącej złote jaja. Stojące za produkcją Lionsgate już wcześniej zapowiadało spin-offy osadzone w uniwersum bezwzględnych morderców. Na "Ballerinę" z Aną de Armas w roli głównej wciąż czekamy, ale "The Continental" dostaliśmy jakiś czas temu.



Opowiadający o młodości dobrze nam znanego Winstona Scotta serial pozostawia wiele do życzenia. O ile "John Wick 4" cieszy 94 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, o tyle "The Continental" ma ich już 63 proc. Nie jest źle, ale jednak produkcja pozostawia niedosyt. Być może więc nasz apetyt na porządną rozpierduchę uda się zaspokoić w tytule właśnie zapowiedzianym przez wiceprezesa Lionsgate Michaela Burnsa.



