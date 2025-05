Film akcji od twórców Johna Wicka trafił do VOD. Jest przekozacki

"Zabójczy lot" zaczyna się niczym "Deadpool": przy dźwiękach muzyki klasycznej, dochodzi do wesołej rozpierduchy w samolocie. Ktoś zadaje ciosy, ktoś strzela, ktoś biegnie z piłą mechaniczną. Krew leje się na wszystkie strony, części ciała latają dookoła. Ta scena otwierająca to obietnica niczym nieskrępowanej rozrywki - lekkiej, zabawnej, acz brutalnej. A jednak, kiedy już cofamy się te 12 godzin wcześniej, aby dowiedzieć się, jak do tej masakry doszło, twórcy nagle pomijają widowiskowe starcie. Widzimy, że grupa osiłków atakuje głównego bohatera. Cięcie. Poobijany Lucas Reyes wychodzi z baru i przyjmuje zlecenie przechwycenia niebezpiecznego hakera, który wybiera się na kilkunastogodzinny lot z Bangkoku do San Francisco. Ok. Zawiązanie akcji jak ta lala, ale gdzie sama akcja?



W napędzanych adrenaliną filmach opuszczanie naparzanek może być ryzykowne. Poprzeczka oczekiwań szybuje przecież w górę, bo twórcy sugerują, że mają nam coś lepszego do zaoferowania i proszą o chwilę cierpliwości. Na szczęście stojący za kamerą James Madigan nie każe nam długo czekać na przeszarżowane sceny akcji. Lucas Reyes szybko wsiada do samolotu, który - jak się za chwilę okazuje - po brzegi wypełniony jest zawodowymi mordercami ze wszystkich stron świata. Rosyjscy gangsterzy, mormoni z biblią, czy rozgadany hiszpański choreograf łasi są na nagrodę za głowę nieuchwytnego Ducha, którego główny bohater ma akurat dostarczyć do San Francisco żywego. Na szczęście z niego też jest niezły zabijaka. Dlatego jednemu wbije głowę w spryskiwacz, drugiemu skręci kark, a trzeciemu wbije nóż w głowę. Killsy, killsy i jeszcze raz killsy - to jest tu najważniejsze.