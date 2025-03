John Wick 5: studio oficjalnie zapowiedziało film. Nie zobaczymy w nim Reevesa?

To jednak stoi w sprzeczności z tym, co niedawno oznajmił sam Keanu Reeves, który wprost powiedział mediom: „Postać nie żyje. On umarł.” A przecież bez jego udziału kolejna odsłona nie ma racji bytu... Chyba. Można się jednak domyślać, że Lionsgate jest gotowe zapłacić mu pokaźną sumę, by zmienił zdanie. Lub ma zupełnie inny pomysł na to, jak rozwijać dalej serię bez Reevesa na pierwszym planie. Bez sensu? Być może, ale to Hollywood. Obraz może być zupełnie inną, nieoczywistą formą kontynuacji.



Istotną kwestią są tu przecież także kwestie zdrowotne. Jeszcze wcześniej uwielbiany aktor podkreślił, że fizyczne wyzwania związane z rolą zaczynają być dla niego zanadto obciążające. „Nigdy nie mów nigdy, ale moje kolana krzyczą już teraz: nie zrobisz kolejnego Johna Wicka. Moje serce by chciało, ale one mogą nie dać rady...”.



Niewątpliwie to Lionsgate znacznie bardziej potrzebuje „Johna Wicka 5” niż gwiazdor. Studio zaliczyło fatalny 2024 r., pełen finansowych katastrof - takich jak „The Crow”, „Borderlands”, „Megalopolis”, „Never Let Go” czy „The Ministry of Ungentlemanly Warfare”.



W grudniu pojawiły się też doniesienia Bloomberga, sugerujące, że włodarze rozważają sprzedaż studia. Fakt, że „John Wick 5” jest w przygotowaniu, może znacznie podbić wartość ewentualnej transakcji.