John Wick dostanie nowy film. Czegoś takiego jeszcze nie było

Uniwersum "Johna Wicka" ciągle się rozrasta. Prócz czterech części serii głównej dostaliśmy do tej pory serialowy prequel "Continental" i spin-off "Ballerina". Wśród zapowiedzi pojawił się już serial "Under the High Table", w postprodukcji jest właśnie poświęcony Caine'owi spin-off, a do tego potwierdzono też, że będzie "John Wick 5". Jakby tego było mało, zielone światło otrzymał właśnie kolejny prequel.

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Oczywiście, fani najbardziej teraz czekają, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób John Wick przeżył finał czwartej części. O tym przekonamy się dopiero w sequelu, a być może dowiemy się co nieco w "Under the High Table", które ma rozgrywać się zaraz po wydarzeniach przedstawionych w ostatniej dotychczas odsłonie serii. Nadchodzący prequel opowie natomiast jak ikoniczny zabójca przeszedł na emeryturę.

John Wick - co wiemy o nowym prequelu?

Jak podaje The Wrap, prequel cofa nas do czasów "niemożliwego zadania". Zobaczymy w nim więc, jak John Wick w jedną noc zlikwidował wszystkich swoich rywali, dzięki czemu mógł przejść na emeryturę i prowadzić spokojny żywot. Przynajmniej do czasu, gdy grupa wyrostków zabiła mu psa.

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W rolę ikonicznego zabójcy ponownie wcieli się oczywiście Keanu Reeves, ale zrobi to w inny niż dotychczas sposób. Podłoży mu bowiem głos. Nadchodzący prequel nie będze filmem aktorskim, tylko animacją.

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Początkowo za scenariusz niezatytułowanego dotychczas prequela miała odpowiadać Vanessa Taylor ("Kształt wody"). Zastąpią ją jednak Ryan i Kaz Firpo ("Eternals"). Film wyreżyseruje Shannon Tindle ("Ultraman: Rising"). Keanu Reeves nie tylko podłoży głos granemu przez siebie bohaterowi, ale też będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Do pary zresztą z Chadem Stahelskim, który stał za kamerą czterech części "Johna Wicka".

Na ten moment animowany prequel "Johna Wicka" nie ma wyznaczonej daty premiery.

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