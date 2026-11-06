John Wick dostanie nowy film. Czegoś takiego jeszcze nie było
Są dwie dobre wiadomości. "John Wick" dostanie nowy film i Keanu Reeves powróci w nim do swojej roli. Nie mówimy jednak o kolejnej kontynuacji serii głównej, tylko jej prequelu. W dodatku podanym w takiej formie, po jaką twórcy uniwersum do tej pory nie sięgali.
Uniwersum "Johna Wicka" ciągle się rozrasta. Prócz czterech części serii głównej dostaliśmy do tej pory serialowy prequel "Continental" i spin-off "Ballerina". Wśród zapowiedzi pojawił się już serial "Under the High Table", w postprodukcji jest właśnie poświęcony Caine'owi spin-off, a do tego potwierdzono też, że będzie "John Wick 5". Jakby tego było mało, zielone światło otrzymał właśnie kolejny prequel.
Oczywiście, fani najbardziej teraz czekają, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób John Wick przeżył finał czwartej części. O tym przekonamy się dopiero w sequelu, a być może dowiemy się co nieco w "Under the High Table", które ma rozgrywać się zaraz po wydarzeniach przedstawionych w ostatniej dotychczas odsłonie serii. Nadchodzący prequel opowie natomiast jak ikoniczny zabójca przeszedł na emeryturę.
John Wick - co wiemy o nowym prequelu?
Jak podaje The Wrap, prequel cofa nas do czasów "niemożliwego zadania". Zobaczymy w nim więc, jak John Wick w jedną noc zlikwidował wszystkich swoich rywali, dzięki czemu mógł przejść na emeryturę i prowadzić spokojny żywot. Przynajmniej do czasu, gdy grupa wyrostków zabiła mu psa.
W rolę ikonicznego zabójcy ponownie wcieli się oczywiście Keanu Reeves, ale zrobi to w inny niż dotychczas sposób. Podłoży mu bowiem głos. Nadchodzący prequel nie będze filmem aktorskim, tylko animacją.
Początkowo za scenariusz niezatytułowanego dotychczas prequela miała odpowiadać Vanessa Taylor ("Kształt wody"). Zastąpią ją jednak Ryan i Kaz Firpo ("Eternals"). Film wyreżyseruje Shannon Tindle ("Ultraman: Rising"). Keanu Reeves nie tylko podłoży głos granemu przez siebie bohaterowi, ale też będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Do pary zresztą z Chadem Stahelskim, który stał za kamerą czterech części "Johna Wicka".
Na ten moment animowany prequel "Johna Wicka" nie ma wyznaczonej daty premiery.
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