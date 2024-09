"John Wick" wytrenuje sztuczną inteligencję. Historyczny kontrakt

Mówiąc w skrócie i uproszczeniu: nowy generator treści AI będzie szkolony na "Johnie Wicku" i "Igrzyskach śmierci". To jednak tylko te największe franczyzy kinowe należące do Lionsgate. Dzięki podpisanemu kontraktowi Runway otrzyma dostęp do całego zastrzeżonego katalogu filmowego i telewizyjnego wytwórni. Co studio będzie z tego miało?



Oczywiście, szczegóły kontraktu trzymane są w tajemnicy. Niewiele wiadomo o zawartych w nim zapisach. Pewne jest, że Lionsgate będzie mogło korzystać z przygotowywanego przez Runway generatora. Powiązani ze studiem filmowcy, reżyserzy i inni artyści otrzymają do niego dostęp, aby ułatwić sobie pracę. Tak naprawdę jednak, jak zazwyczaj w podobnych wypadkach, chodzi o pieniądze.