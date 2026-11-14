Wielki powrót Johnny'ego Deppa. Legenda kina znów na topie

Na przestrzeni ponad 40-letniej kariery, Johnny Depp był nazywany różnie. W jej początkowym okresie musiało przewinąć się sformułowanie "cudowne dziecko" - zwłaszcza, że aktor zaczął swoją karierę od nie byle czego: krótkiego, lecz zapadającego w pamięć udziału w "Koszmarze z ulicy Wiązów" oraz głównej roli w serialu "21 Jump Street". Już wówczas było wiadomo, że przed aktorem jest wielka kariera, a nawiązanie współpracy z Timem Burtonem słusznie jest uznawane za przełom, który ukształtował Deppa na dobre. Nawet pomimo coraz częstszych odchyłów ku filmom z szeroko rozumianego Hollywood, aktor pozostał wiernym żołnierzem burtonowskiej misji i dawał twarz wielu jego znakomitym (a także tym nie w pełni udanym) projektom.

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Johnny Depp wraca z marginesu. Przerwa nie zabrała mu talentu

Johnny Depp jest na tyle rozpoznawalnym i charakterystycznym aktorem, że wielu pamięta przynajmniej kilka jego ról, a analizowanie jego całego dorobku to prawdopodobnie temat na pracę doktorską lub artykuł naukowy. W dzisiejszej sytuacji warto przypomnieć sobie okoliczności, w których jego kariera chyliła się ku upadkowi. Najbliżej jej zatopienia były bowiem nie bójki, zdemolowanie hotelu czy grożenie paparazzim, czego m.in. dopuścił się Depp w latach 90., a sprawa, która kilka lat temu zelektryzowała świat i zasłużenie zyskała miano jednego z najsłynniejszych procesów sądowych w XXI wieku.

Podczas, gdy wydawało się, że era hiperpopularności procesów sądowych skończyła się na O.J.-u Simpsonie, Johnny Depp i Amber Heard przez dwa miesiące 2022 roku zadawali tej teorii kłam. W skrócie: ona oskarżyła go o fizyczne i psychiczne znęcanie się, on zaś w odpowiedzi zarzucił jej zniesławienie (z czym ostatecznie zgodzili się przysięgli, decydując przyznanie Deppowi odszkodowania w wysokości 15 milionów dolarów).

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Johnny Depp - kadr z serialu "Depp kontra Heard"

W momencie odbywania się procesu, śledziłem jego przebieg dość uważnie. Nie da się uciec od tego, że użytkownicy mediów społecznościowych w zmasowany sposób stanęli po stronie Johnny'ego Deppa, równocześnie niemal dehumanizując Amber Heard i dezawuując jej doświadczenia. Nie da się również zaprzeczyć temu, że z Deppa zrobiono przemocowca, a prawda okazała się znacznie trudniejsza i mniej pasująca mainstreamowi - linią obrony Heard było upokarzanie aktora zdjęciami i nagraniami, na których widać było przykre efekty jego uzależnienia od używek, działanie w myśl teorii o tym, że mężczyźni nie mogą być ofiarami przemocy. Depp nią był. Proces doprowadził do wznowienia gorących debat na temat przemocy wobec mężczyzn i działań szeroko pojętego ruchu #MeToo, ale biorąc pod uwagę obecny stan debaty publicznej w Stanach czy poza nimi, trudno uważać, że przyniosło to pozytywne skutki.

Wskutek oskarżeń wymierzonych w Deppa i rozpoczętego na kilka lat przed słynnym procesem "cancellingu" wobec niego, aktor musiał zrezygnować z roli Gellerta Grindelwalda w "Tajemnicach Dumbledore'a", po czym zastąpiono go Madsem Mikkelsenem. Choć sama wymiana nazwisk nie okazała się aż tak bolesna (bowiem Duńczyk bez przeszkód udźwignął nową odpowiedzialność), był to ostatni film z serii, a dla Deppa początek posuchy. Niby można było jeszcze go zobaczyć w paru produkcjach (świetne "Richard mówi do widzenia" oraz "Czekając na barbarzyńców", solidne "Miasto kłamstw" oraz "Minamata"), ale nikt się nie łudził, że Hollywood przestanie odwracać się od Deppa.

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Proces "usuwania" aktora z głównego nurtu okazał się dość skuteczny - na wielkim ekranie zobaczyliśmy go bowiem po trzech latach przerwy, kiedy w 2023 roku zagrał w "Kochanicy króla. Jeanne du Barry". Według aktualnych informacji, reżyserka i odtwórczyni głównej roli, Maiwenn, już kilka lat wcześniej obiecała tę rolę Deppowi, jednak ze względu na proces, status jego obecności w projekcie był niejasny. Krótko po jego zakończeniu jednak aktor wszedł na plan zdjęciowy i wcielił się w Ludwika XV. W mojej ocenie był to powrót z gatunku udanych - z jednej strony Depp w tej roli nie odstaje znacząco od dotychczasowych, typowych dla siebie kreacji "smutnych dziwaków", natomiast jego Ludwik XV (którego w tym filmie nazywam "Król Zachodzące Słońce"), to postać charyzmatyczna, ale jednocześnie ascetyczna, posągowa, raczej subtelna niż wybuchowa, kryjąca w sobie coś, co chciałoby się zgłębiać.

Maiwenn i Johnny Depp - kadr z filmu "Kochanica króla. Jeanne du Barry"

"Kochanica króla", choć niezła, raczej nie zasługuje na to, by nazwać ją triumfalnym powrotem Deppa na salony. Biorąc jednak pod uwagę, że bliżej jej do kina artystycznego, aniżeli "hollywoodzkiego", można przypuszczać, że aktorowi raczej nie zależało na tym, by od razu znów wejść do tego samego środowiska, które go wyrzuciło ze swoich szeregów kilka lat wcześniej. Ostateczny wynik procesu z Heard, a także jego społeczny odbiór, był jednak pod tym kątem dość jednoznaczny - przeważająca większość ówczesnych komentarzy dawała do zrozumienia, że Depp nie zasłużył na skreślenie. Trudno jednak uznać, że Wielki Powrót się w pełni dokonał. "Modi", którego wyreżyserował (po 27 latach przerwy od pełnienia tej funkcji), nie doczekał się w naszym kraju ani premiery kinowej, ani w streamingu czy VOD - biorąc pod uwagę obecność w projekcie m.in. Ala Pacino i Stephena Grahama, można żałować. Datą, którą Johnny Depp zapewne uzna za przełomową, był październik 2025 roku.

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Wówczas ogłoszono, że powstanie nowa adaptacja "Opowieści wigilijnej" z aktorem w roli Ebenezera Scrooge'a. Wydaje się, że po okresie kilkuletniej niepewności właśnie od tej roli zacznie się dla Deppa nowa era. Krytycy zza oceanu, choć różnią się w ocenie filmu, są zgodni - kreacja słynnego sknerusa jest znakomita, a aktor łapie wyjątkowy balans pomiędzy portretowaniem tego, co w kultowym oraz ekscentrycznym Scrooge'u jest mroczne, odpychające, ale również wrażliwe. To zresztą nie pierwszy raz, gdy potencjał Deppa zostaje wykorzystany przez twórcę znanego z kina kojarzonego z grozą - tym razem jednak jest nim Ti West. Po latach przerwy aktor znów jest częścią dużego, mającego swoje silne popkulturowe korzenie projektu, wspieranego przez wielkie studio, a sam otrzymuje jedną z najbardziej ikonicznych ról. Już zwiastuny zapowiadały, że nadaje się do niej znakomicie i choć trudno sądzić, że Depp będzie walczył o cokolwiek w sezonie nagród, wywalczył prawdopodobnie coś ważniejszego - stabilność.

2027 rok przyniesie nam przynajmniej jeden film z udziałem aktora - 2 kwietnia do kin wejdzie bowiem tajemniczy "Nienasycony" Marca Webba, w którym zagra tajemniczego pasażera luksusowego jachtu. Zapowiedzi nie są zbyt szczegółowe, ale da się z nich wyczytać, że będziemy mieć do czynienia z kolejnym interesującym projektem, a gwiazda Johnny'ego Deppa będzie świecić intensywnie. Czy permanentnie? Mam nadzieję. Wielu aktorów zostało słusznie scancellowanych i osądzonych za swoje czyny, jednak w przypadku bohatera tego tekstu trudno było mi nie odnieść wrażenia, że rozdźwięk pomiędzy tym, jaki wizerunek mu "przyklejono", a tym, jak sytuacja wyglądała naprawdę, był wyjątkowo spory. Choć nie uważam, że nowi "Piraci z Karaibów" są konieczni (a tym bardziej powrót Jacka Sparrowa - jeśli w ogóle mają to ruszać, niech dojdzie do odświeżenia), wierzę, że nowa "Opowieść wigilijna" będzie dla Deppa początkiem nowej, pomyślnej aktorsko ery.

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"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" w kinach od 13 listopada.

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