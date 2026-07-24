Johnny Depp w zwiastunie filmu mistrza horroru. Wielki powrót do Hollywood
Johnny Depp od kilku lat próbuje odbudowywać swoją pozycję w branży kinowej. Z różnymi skutkami, ale teraz zdaje się, że czeka go najmocniejszy projekt od dawna. Nie skłamałbym, twierdząc, że przyjdzie mu zagrać jedną z najpopularniejszych postaci w światowej popkulturze.
Nie ma w tych słowach przesady: Johnny Depp jest jedną z legend współczesnego kina. "Ed Wood", "Donnie Brasco", "Jeździec bez głowy", "Charlie i fabryka czekolady", "Alicja w Krainie Czarów", seria "Piraci z Karaibów" - to zaledwie skromny urywek jego długiej i wyjątkowo bogatej kariery. Oskarżenia autorstwa jego byłej żony, Amber Heard, doprowadziły do tego, że Depp na jakiś czas zniknął z "głównego obiegu" i przez kilka lat praktycznie w niczym nie grał. W 2023 roku wrócił w "Kochanicy króla Jeanne du Barry", ale ciężko było tu mówić o spektakularnej czy wyrazistej roli. Potem zajął się reżyserią biopicu o Amedeo Modiglianim, ale polskiej publiczności nie było dane go zobaczyć. Nowy film z udziałem Deppa zdecydowanie zapowiada się jako głośny i udany powrót.
Opowieść wigilijna od mistrza horroru. Johnny Depp w głównej roli
Główną postacią filmu jest, jak nietrudno się domyślić, sam Ebenezer Scrooge (Johnny Depp). Choć zapowiedź jest na ten moment dość skromna (zwiastun możecie zobaczyć poniżej), zdaje się, że nie będzie odstępstw od dotychczasowego obrazu jego charakteru. Scrooge jest skąpym, zrzędliwym i samotnym starcem, którego charakter i natura sprawiają, że odrzuca Boże Narodzenie i całą atmosferę z nim związaną. Wkrótce nawiedzają go Duchy Świąt.
Choć widać, że film bezpośrednio będzie czerpał z dickensowskiej "Opowieści wigilijnej", której bohaterem jest Scrooge, zdaje się, że tu możemy się spodziewać większej koncentracji na jego postaci. Już sam zwiastun zupełnie zagarnia dla siebie Johnny Depp w tej roli i może ciężko dokonać tu pełnej oceny, ale mam wrażenie, że to może być właśnie TEN moment. Moment, w którym Depp triumfalnie powróci do głównego nurtu i popisze się kapitalnym aktorstwem. Fani obecni na San Diego Comic-Con mogli zobaczyć inny przedsmak tej kreacji - Depp pojawił się bowiem na wydarzeniu w kostiumie Scrooge'a.
Film reżyseruje Ti West, co dla wielu może być zaskoczeniem - zwłaszcza, że jest to twórca kojarzony niemal wyłącznie z kinem grozy. To właśnie West nakręcił genialną trylogię z Mią Goth w roli głównej ("X", "Pearl", "MaXXXine"), a teraz wypływa na niespodziewane wody. Zwiastun raczej nie zapowiada stuprocentowego horroru - zdaje się, że reżyser będzie chciał połączyć grozę z konwencją fantasy, bliską "Opowieści wigilijnej". To będzie jego pierwsze tak duże wyzwanie.
Przyznam, że nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co wykombinował Ti West. Po wspomnianej serii grozy, awansował on w moich oczach jako znakomity reżyser, który doskonale czuje obraz i wyciska z aktorów, których prowadzi, to, co najlepsze. Osobiście cieszy mnie też obecność samego Deppa, który z pewnością ma nam jeszcze niejedno do zaoferowania. Roli Scrooge'a w swoim bingo nie miałem, ale z radością to zmienię.
Ebenezer - obsada filmu
- Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge
- Rupert Grint jako Bob Cratchit
- Andrea Riseborough jako Duch Przeszłych Świąt Bożego Narodzenia
- Tramell Tillman jako Duch Obecnych Świąt Bożego Narodzenia
- Ian McKellen jako Jacob Marley
- Daisy Ridley jako Emily Cratchit
- Sam Claflin jako Fred
- Nicholas Day jako Minister
- Hemry Lloyd-Hughes
- Charlie Murphy
Premiera kinowa "Ebenezera" jest zapowiedziana na 13 listopada 2026 roku.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.